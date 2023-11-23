Федор Чалов: «Очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Цель играть в топ-чемпионатах остается»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Федор Чалов Футбол

Федор Чалов рассказал о желании поиграть в топ-лигах Европы.

– Вас называют одним из игроков, у кого наибольшие возможности, чтобы попробовать себя в иностранных чемпионатах. И вы тоже говорите, что эта мысль есть, эта задача есть. Что должно для этого произойти?

– Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Я все делаю от себя возможное, чтобы меня заметили.

Да, нас нет сейчас в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи, стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах. Но это не значит, что надо на все забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остается сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту.

– Лига в Швейцарии сильнее, чем РПЛ?

– Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый такой, зрелищный и результативный… Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный, посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость.

– Потому что классные центральные защитники уехали?

– Нет. Кто в «Спартаке» был? Жиго? Сейчас Бабич. А теперь Чернова попробуй пройди! У нас команды стали меньше бояться, раскрепостились, нет этой «зоны еврокубков», за которую все пытались зацепиться. Сейчас ты в РПЛ либо первый, либо не важно какой, можно рисковать.

– Вас интересует только топ-5 чемпионатов в Европе? Например, летом ходили разговоры про «Галатасарай». Как вам такие условные варианты?

– Команда играющая, выступающая в Лиге чемпионов, с большим количеством болельщиков. И да, я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там.

Становится грустно, а потом накатывает мотивация – от тебя же не в последнюю очередь зависит, сыграешь ли ты в ЛЧ? Значит, надо работать, – сказал нападающий ЦСКА.

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16 комментариев

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Roman
Атмосферы еврокубков действительно очень не хватает. Всё-таки это особенные матчи
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pit4er
Федя Реалу на Бернабеу забивал – такое не забывается
+15
-3
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ta-tosha
там все так было по домашнему, - добавил он секунду спустя :)))
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interested
Старая песня о главном. ))
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Дима
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JENNINGS
Был на «Метрополитано» недавно на матче ЛЧ. И та игра напомнила мне, что ЛЧ - это особенный турнир в футболе, а гимн - бессмертная музыка на века
+2
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FilinMD
Все шансы есть, нужно ехать
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Спартак Уокер
Жаль что не поехал в Англию
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Алексей Ильин
Ответ Дима
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Max Portnov
Ответ Pushka Zotova
О, ещё один "идиот" уехать хочет. Или "козел"? Как там в этом клубе Васю Березуцкого обозвали? Уникальная контора этот орешкинский ЦСКА: наверно, единственный в мире клуб, где своего бывшего главного тренера, ветерана и капитана могут обозвать идиотом. Такого быдла в управлении клубом больше нигде нет) Беги оттуда, Федя)
пруфы будут?
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Жорег Борщофф
Ответ Инна Навская
Да уже бы высказались все футболисты , какая никакая сила и медийность у них есть. Так нет , ссуться . Давно бы уже закончили это недоразумение из трёх букв.
Человек, не умеющий грамотно писать даёт советы космического масштаба и космической же глупости! В девятый класс перешли уже?
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