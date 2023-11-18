Булыкин о Чалове и Тюкавине в гонке бомбардиров: «Кассьерру им, наверное, уже не догнать. В сильном клубе всегда забивать легче»

Теги ЦСКА Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Матео Кассьерра Федор Чалов Константин Тюкавин Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Матео Кассьерра выиграет гонку бомбардиров в Мир РПЛ.

Форвард «Зенита» забил 12 голов в текущем сезоне. На счету Федора Чалова и Константина Тюкавина по 7 мячей.

«В чем секрет Кассьерры? В сильном клубе всегда забивать легче. Думаю, что Матео выиграет гонку бомбардиров. А на втором месте будет, наверное, Чалов.

Мне бы очень хотелось, чтобы наши отечественные ребята побеждали, но пусть в этом сезоне хотя бы кто-то из них займет второе место. Тюкавин тоже подает большие надежды, у него есть шансы на второе место. Но Кассьерру им, наверное, уже не догнать.

Думаю, Матео еще прилично забьет в этом сезоне, ведь у него наверняка будет много моментов для этого», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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1 комментарий

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Жаргал Шадапов
Это ж какая там сила у Агаларова
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