Мостовой о Карпине: «Совмещение постов неприемлемо, ненормально, невозможно. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось, но нигде не видел этого»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой против совмещения Валерием Карпиным постов в клубе и сборной.

– Нужно ли продлевать контракт с Карпиным?

– Я не знаю, мне без разницы вообще.

Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно.

Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе, – сказал экс-футболист сборной России Мостовой.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Романцев « Ну , Да не видел он»
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Поэтому у меня ни одного поста, добавил Александр
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Леонов
А кто играл в сборной Романцева, по совместительству тренера Спартака? 🤔
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
Ответ Алексей Ненахов
Романцев « Ну , Да не видел он»
Лобановский, Бесков, Сабо, Кипиани тоже привет передают
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Okazaki
Либо тренер, либо Царь!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечный Хрюн
Зато Карпин в матч point разбирается)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
а я думаю Карпин отлично чеканит мяч, поэтому может и совмещать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
Ответ Инженер Управляющий
Лобановский, Бесков, Сабо, Кипиани тоже привет передают
Хиддинк
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superbro
Тише, тише Александр, возвращайтесь в палату
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Ну да. Хиддинк, Лобановский, Романцев, Бесков - все идут нафиг)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sokur66@yandex.ru
Тебя в футболе нет уже почти 20 лет, балабол
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Ответ Василий Леонов
А кто играл в сборной Романцева, по совместительству тренера Спартака? 🤔
Ты в футболе сколько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Инженер Управляющий
Лобановский, Бесков, Сабо, Кипиани тоже привет передают
Слуцкий тоже если память не изменяет, хотя он не вычет , ни чеканит не тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Многие совмещали. А при Олеге Ивановиче он даже в сборной играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГШ68
Видимо, Мостовой так хорошо знает наш футбол.
Не видел он нигде, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе?
А Леонид Слуцкий в ЦСКА и в сборной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shveps mixa
Саша, ну не ври, ты же ещё СССР застал, а там Лобановский, Бесков, Ахалкаци.... постоянно совмещали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UncleMaks
журналист совсем глупый, не мог развить тему и спросить про романцева?

смог бы сделать две новости и удвоить посещения сайта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shikamaru Alexeevich
а как Гус Хидлинк, Челси и Россию тренил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
"Не знаю, мне без разницы вообще"
Впрочем...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
я в футболе с той поры когда ты и не родился, когда на игры сборной чемпионаты не прерывались и команды играли важные игры без сборников, а то и без главного тренера, как было в 1986 году с Динамо Киев, кеогда Лобановский тренировал сборную...Судить о жизни только с момента своего рождения это претензия на исключительность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Саша, проснись, ты ##########
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
То есть Романцева и Газзаева он тоже не видел.
И Семака, хоть он совмещал и не как главный, а просто тренер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий