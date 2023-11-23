Мостовой о Карпине: «Совмещение постов неприемлемо, ненормально, невозможно. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось, но нигде не видел этого»

Александр Мостовой против совмещения Валерием Карпиным постов в клубе и сборной.

– Нужно ли продлевать контракт с ?

– Я не знаю, мне без разницы вообще.

Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно.

Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе, – сказал экс-футболист сборной России Мостовой.

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