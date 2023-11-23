Мостовой о Карпине: «Совмещение постов неприемлемо, ненормально, невозможно. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось, но нигде не видел этого»
Александр Мостовой против совмещения Валерием Карпиным постов в клубе и сборной.
– Нужно ли продлевать контракт с Карпиным?
– Я не знаю, мне без разницы вообще.
Я остаюсь при своем: совмещение постов – неприемлемо. Это ненормально, такого нигде нет. Такое просто невозможно.
Дело не в фамилии: Карпин или еще кто-то другой. Я в футболе столько, сколько многим и не снилось. Но я нигде не видел, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе, – сказал экс-футболист сборной России Мостовой.
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Не видел он нигде, чтобы тренеры совмещали работу в сборной и клубе?
А Леонид Слуцкий в ЦСКА и в сборной?
смог бы сделать две новости и удвоить посещения сайта
Впрочем...
И Семака, хоть он совмещал и не как главный, а просто тренер.