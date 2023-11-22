«РФС надо убедить Карпина продлить контракт. Сборная России играет современно». Колосков о тренере
Вячеслав Колосков считает, что РФС надо продлить контракт с Валерием Карпиным.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал: «Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. Полностью ему доверяем. Надеюсь, он хочет продолжить работу в сборной. Если бы не хотел, уже сказал бы».
«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной.
Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своем месте, он тот тренер, который нужен сборной России.
Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», – заявил почетный президент Российского футбольного союза Колосков.
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