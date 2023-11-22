«РФС надо убедить Карпина продлить контракт. Сборная России играет современно». Колосков о тренере

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков считает, что РФС надо продлить контракт с Валерием Карпиным.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал: «Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. Полностью ему доверяем. Надеюсь, он хочет продолжить работу в сборной. Если бы не хотел, уже сказал бы».

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной.

Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своем месте, он тот тренер, который нужен сборной России.

Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», – заявил почетный президент Российского футбольного союза Колосков.

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21 комментарий

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TIMOXA1979 TIMOXIN
это после Кубы?:)))
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Filipp Gorski
Иногда кажется они реально такие тупые в РФС сидят или прикалываются?
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Ростов-на-Дону
На Валере весь футбол наш держится.
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Михаил Алексеев
С Кубой сыграли в современный футбол, а с Кенией в антифутбол
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Олег Сагайдачный
Коней на переправе не меняют.
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igls54
Карибский кризис преодолен?
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Сергей Егоров
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Циник Петербургский
РФС надо убедить себя, что с Карпиным надо продлить контракт. И всех остальных тоже надо убедить. Как-то так.
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Честный контроль
Это глум такой от коррупционера?
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Wiley Fox
Одна игра непонятно с кем - и карпин уже супер-тренер

Главное, чтобы этот эстонский жулик из Ростова-на-Дону не уехал хоронить Спартак
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Filipp Gorski
Иногда кажется они реально такие тупые в РФС сидят или прикалываются?
Вы явно не были ни разу в Доме Футбола или как он там называется. На Таганской. Там после двух в половине кабинетов застолья. Вот после этих застолий они свои мысли и заявления похоже и делают.
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MAXIMum1
Ответ Олег Сагайдачный
Коней на переправе не меняют.
Тут не конь, здесь другие хрюкающие.
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