Дюков о Карпине и сборной: «Сформировался костяк в последних играх, Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в себе. Команда проделала большую работу в 2023 году»

Александр Дюков подвел итоги работы Валерия Карпина в сборной России в 2023 году.

Вчера сборная России одержала крупную победу в товарищеском матче с Кубой (8:0).

– Кредит доверия к сейчас максимальный?

– У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе.

Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками. С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин, – сказал президент .

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