Кавазашвили о Карпине: «Сидеть на двух стульях, получать зарплату в «Ростове» и сборной и ни за что не отвечать – неправильно»

Анзор Кавазашвили против совмещения постов Валерия Карпина в сборной и «Ростове».

– Я уже давно говорил о том, что главный тренер национальной сборной не должен сидеть на двух стульях сразу.

Не хочу никак оскорбить Карпина как профессионала, но, сидя на двух стульях, получая зарплату там [в « »] и там [в сборной], при этом ни за что не отвечать – это неправильно.

Главный тренер сборной страны должен отвечать за свои действия и результаты. Но сейчас у нас такого нет. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным.

– Может, назначить вместо молодого специалиста, который будет как раз набираться опыта в товарищеских матчах?

– Кого угодно можно назначить. У нас очень много футбольных ветеранов любого возраста, начиная от 45 лет и выше. Сегодня же эти люди выступают на телевидении в различных передачах и шоу, чтобы заработать денег на пропитание.

Мы разве не можем таких специалистов привлекать непосредственно в наш футбол? Конечно, можем. Но нужно создать надлежащие условия для этого. На сегодняшний день я не понимаю принцип комплектования штаба сборной России, – сказал экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике .

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