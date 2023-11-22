Кавазашвили о Карпине: «Сидеть на двух стульях, получать зарплату в «Ростове» и сборной и ни за что не отвечать – неправильно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили деньги Футбол

Анзор Кавазашвили против совмещения постов Валерия Карпина в сборной и «Ростове».

– Я уже давно говорил о том, что главный тренер национальной сборной не должен сидеть на двух стульях сразу.

Не хочу никак оскорбить Карпина как профессионала, но, сидя на двух стульях, получая зарплату там [в «Ростове»] и там [в сборной], при этом ни за что не отвечать – это неправильно.

Главный тренер сборной страны должен отвечать за свои действия и результаты. Но сейчас у нас такого нет. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным.

– Может, назначить вместо Карпина молодого специалиста, который будет как раз набираться опыта в товарищеских матчах?

– Кого угодно можно назначить. У нас очень много футбольных ветеранов любого возраста, начиная от 45 лет и выше. Сегодня же эти люди выступают на телевидении в различных передачах и шоу, чтобы заработать денег на пропитание.

Мы разве не можем таких специалистов привлекать непосредственно в наш футбол? Конечно, можем. Но нужно создать надлежащие условия для этого. На сегодняшний день я не понимаю принцип комплектования штаба сборной России, – сказал экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике Кавазашвили.

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15 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Вот допустим есть один вполне молодой 83-летний заслуженный ветеран футбола, почему бы не доверить?
+11
0
+11
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Дядя ТУРА
Карпина уволить надо. не попал на Евро
+9
0
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Sinister Kid
А отвечать Карпин должен, за то, что нет результата на ЧМ и Евро? Так сборной, там нет по другим причинам, явно не из-за Карпина.
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Machine Head
Вроде Анзор сам поигравший. К чему постоянные набросы на Карпина ? Со стороны , кто мало знаком с вашей карьерой может подумать , что вы просто завидуете. Получает две зарплаты и молодец ! Я , только, рад за Валеру.
+4
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thesuperdrum
Да оставьте вы Валеру в покое. Человек работает и получает за это вполне заслуженные деньги по меркам текущих реалий. Завидуйте молча, господа
+3
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Тёма Тёма
Григоряна назначьте. Хоть шоу будет. Даже кубинцы сто раз подумают, прежде чем приехать в следующий раз, и даже, если им опять бутсы купят... 😂😂😂
+1
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Максим Столбов
Брать интервью у деда в состоянии маразма - неправильно
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f_L_ake
«Сидеть на двух стульях, получать зарплату в «Ростове» и сборной и ни за что не отвечать – неправильно. Вот бы и мне так!»
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Ростов-на-Дону
Швили, когда в падении получалось мяч словить, делал три кувырка вперёд!
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Ростов-на-Дону
Саню назначить - Кержаков помоложе небось!
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Магомед Саид Амирханов
А причем тут Карпин? Его назначили
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Olga.t
Ответ Этот Райола хочет денег
Вот допустим есть один вполне молодой 83-летний заслуженный ветеран футбола, почему бы не доверить?
Действительно, а то вынужден на различные шоу ходить, чтобы подзаработать на пропитание)
0
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