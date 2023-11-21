Генсек РФС о контракте Карпина до лета 2024-го: «Полностью ему доверяем. Надеюсь, он хочет продолжить работу в сборной. Если бы не хотел, уже сказал бы»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Футбол

В РФС рассчитывают, что Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.

«Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.

Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Валерий Карпин работает со сборной России с июля 2021 года.

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5 комментариев

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T622222
Генсек ) все ближе к ЦК КПСС
+4
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shveps mixa
Вот что победа животворящая над самой Кубой делает)))
+3
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Форвардиньо_
ребят извините что не в тему. я шевелю жену соседа пока тот в командировке и этот сосед мой лучший друг. что мне делать? шевелить его жену переставать не хочу, так сильно еë люблю. что мне делать?(((
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Алексей Подволоцкий
Ну с такими песнями, как после Кубы, я думаю, он очень скоро может "устать"
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selso99
После победы над Кубой на авансцену ожидаемо вышел генсек🤪
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