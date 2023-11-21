Генсек РФС о контракте Карпина до лета 2024-го: «Полностью ему доверяем. Надеюсь, он хочет продолжить работу в сборной. Если бы не хотел, уже сказал бы»
В РФС рассчитывают, что Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.
«Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.
Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Валерий Карпин работает со сборной России с июля 2021 года.
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