Хоккейный «Спартак» может сыграть на стадионе футбольного. СКА, минское «Динамо» и «Куньлунь» – возможные соперники (Иван Карпов)

Теги Спартак СКА Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Динамо Минск Куньлунь Ред Стар Дмитрий Зеленов Хоккей

«Спартак» может провести хоккейный матч на футбольной «Открытие Банк Арене».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

«Зимняя классика (матч на открытом воздухе) в рамках регулярки КХЛ состоится на «Открытие Арене» с участием ХК «Спартак». Это решенный вопрос. Совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.

Планировали сыграть 12 января с питерским СКА, но зимой ФК собирается провести реновацию газона на своем стадионе. В связи с этим также изучается возможность сыграть в конце декабря (22-го «Динамо» Минск // 24-го «Куньлунь Ред Стар»). Это не исключает вероятности, что выберут все же январь», – написал Карпов.

Глава пресс-службы футбольного «Спартака» подтвердил, что клуб рассматривает проведение такого матча.

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», – сказал Дмитрий Зеленов.

14 комментариев

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Rio de Janeiro
С Минском хочет Торпедо сыграть свою классику а Спартаку логичнее организовать московское дерби.Уверен, антураж и атмосфера будет потрясающей)
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Russ Ivan
Тут понятно, полно желающих увидеть недоумение Ромы в очной форме, как позавчера. Отличная идея, успеха КБ в реализации!
+5
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genowayy
Ответ 44ndfwwgbr
Заливать лед на футбольном стадионе ради одного хоккейного матча? Бред какой-то… Мало открытых катков в Москве?
С трибунами на 40 тысяч+ ни одной.
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Эд..19
Ответ КБ Сергей
Идея хорошая, но многое будет зависеть от погоды.
Причём здесь погода? Понятно же, что лёд не натуральный будет, а намороженный антифризом. На нём и в +10 катаются.
Дорогое только это удовольствие, и в наших реалиях вряд ли окупаемое. Особенно если с Куньлунем играть ))
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JENNINGS
Вот бы такую суету сделать в Нижнем! «Торпедо» в последние сезоны набрал большое количество болельщиков, на трибунах всегда огненная атмосфера, один из самых посещаемых клубов КХЛ! Даже если солд-аута не будет, из 40 тыс примерно 20-30 тыс точно будут заняты, особенно в выходной день и дневное время
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pavelrytov@icloud.com
Они хоккейную арену то забивают хоть до конца?
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ARIGAMI ARIGAMI
Хоккей на траве?
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КБ Сергей
Идея хорошая, но многое будет зависеть от погоды.
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камикадзе
Огонь
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Дмитрий Агалаков
Классно, если идею удастся реализовать. В соперниках хотелось бы видеть сильную команду.
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Артем Кочешев
Выбирайте "Куньлунь", ребята обычно играют при пустых трибунах, им будет приятно
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pizzatcarizza
Ответ Rio de Janeiro
С Минском хочет Торпедо сыграть свою классику а Спартаку логичнее организовать московское дерби.Уверен, антураж и атмосфера будет потрясающей)
На московское дерби пришло меньше 10к человек. Есть ли смысл вообще в этом матче? Команда пока популярностью большой не пользуется
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