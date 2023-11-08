Хоккейный «Спартак» может сыграть на стадионе футбольного. СКА, минское «Динамо» и «Куньлунь» – возможные соперники (Иван Карпов)

«Спартак» может провести хоккейный матч на футбольной «Открытие Банк Арене».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

«Зимняя классика (матч на открытом воздухе) в рамках регулярки КХЛ состоится на «Открытие Арене» с участием ХК «Спартак». Это решенный вопрос. Совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.

Планировали сыграть 12 января с питерским СКА, но зимой ФК собирается провести реновацию газона на своем стадионе. В связи с этим также изучается возможность сыграть в конце декабря (22-го «Динамо» Минск // 24-го «Куньлунь Ред Стар»). Это не исключает вероятности, что выберут все же январь», – написал Карпов.

Глава пресс-службы футбольного «Спартака» подтвердил, что клуб рассматривает проведение такого матча.

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», – сказал Дмитрий Зеленов.