Хоккейный «Спартак» может сыграть на стадионе футбольного. СКА, минское «Динамо» и «Куньлунь» – возможные соперники (Иван Карпов)
«Спартак» может провести хоккейный матч на футбольной «Открытие Банк Арене».
Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
«Зимняя классика (матч на открытом воздухе) в рамках регулярки КХЛ состоится на «Открытие Арене» с участием ХК «Спартак». Это решенный вопрос. Совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.
Планировали сыграть 12 января с питерским СКА, но зимой ФК собирается провести реновацию газона на своем стадионе. В связи с этим также изучается возможность сыграть в конце декабря (22-го «Динамо» Минск // 24-го «Куньлунь Ред Стар»). Это не исключает вероятности, что выберут все же январь», – написал Карпов.
Глава пресс-службы футбольного «Спартака» подтвердил, что клуб рассматривает проведение такого матча.
«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», – сказал Дмитрий Зеленов.
Дорогое только это удовольствие, и в наших реалиях вряд ли окупаемое. Особенно если с Куньлунем играть ))