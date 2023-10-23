«Спартак» о смене названия стадиона: «Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Лукойл стадионы Дмитрий Зеленов Футбол

Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона «Спартака».

Сообщалось, что договор красно-белых с брендом «Открытие банк» заканчивается 31 декабря и продлен не будет.

«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена».

Есть ли другие варианты? Давайте дождемся», — сказал глава пресс-службы «Спартака».

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59 комментариев

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Уся Ваткин
А почему не назвать просто: "Красное и Белое"?
+75
-9
+66
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НеПотерплю!
Можно ещё Оле Лукойе Арена. Для привлечения шведских инвестиций, детей и ностальгирующих по детству в СССР.
+34
-9
+25
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Machine Head
Приезжие подумают, что заправка - будут сворачивать с Волоколамки )))
+17
-6
+11
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mishok88
Ответ Доктор Верховцев
Zarema Stadium
Zarema Arena
+11
-2
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Groznyi2024
Можно "Недра России Арена, но мы к гсодуарству отношения не имеем, это другое"
+15
-7
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Доктор Верховцев
Zarema Stadium
+12
-5
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Rhett Butler
Ответ Machine Head
Приезжие подумают, что заправка - будут сворачивать с Волоколамки )))
Ну так то, там при съезде с Волоколамки реальная заправка Лукойл стоит))
+7
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Booligan
Ответ НеПотерплю!
Можно ещё Оле Лукойе Арена. Для привлечения шведских инвестиций, детей и ностальгирующих по детству в СССР.
датских
+6
0
+6
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Один живой
"Управляемый хаос" назовите стадио, самое оно..Борзыкин будет рад
+9
-4
+5
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\\\ VORON ///
Ответ Groznyi2024
Можно "Недра России Арена, но мы к гсодуарству отношения не имеем, это другое"
Это про другой стадион в другом городе. Примерно 700 км от Москвы.
+11
-6
+5
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Марксово Поле
Ответ Wiley Fox
Нужна ли реклама Лукойлу? Нет. Он и так содержит Спартак, а реклама сейчас ему не нужна Было бы замечательно, если бы Лукойл назвал стадион Спартаком Но существует большая вероятность, что бандиты из винлайна, которые владеют контрактами игроков, могут купить название
Это мутки с фэйрплэй. Подпишут контракт на условные 10кк в год и переложат из одного кармана в другой.
+6
-2
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Machine Head
Ответ Rhett Butler
Ну так то, там при съезде с Волоколамки реальная заправка Лукойл стоит))
Дружище , это шутка. Там трудно не понять, что это стадион . А заправка там точно есть, согласен.
+3
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Доктор Верховцев
Ответ Michael_Monza
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Вопрос в том, как его назвать!
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Valentin Kompaneytsev
Надо назвать просто "Спартак". Было бы на душе теплей и приятней.
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Остап Бендер
Лукойл Зарема!
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Sajres_Smit
Ответ Groznyi2024
Можно "Недра России Арена, но мы к гсодуарству отношения не имеем, это другое"
Скажи, а такие компании как BP, Shevron, Exxon, OXY(крупнейшие сланцевики) и т.д. имеют отношение к своему государству или это другое?
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НеПотерплю!
Ответ Booligan
датских
Прошу прощения, да. Всё верно, датских. Вечно у меня всё мешается в кучу - Калле Блумквист, Оле Лукойе и т.п. Короче, скандинавских)
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Петрович5%
Ну, в принципе справедливо, если Лукойл Арена. Чтобы не было мифов,что Федун на свои построил. На лукойловские построил и еще же им и продал.Гениально.
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Один живой
Ответ dimonivanov
нажрется на радостях
Ложу на стадионе запросит с Кузмичем)))
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dimonivanov
Ответ Один живой
"Управляемый хаос" назовите стадио, самое оно..Борзыкин будет рад
нажрется на радостях
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Михаил Баканев
Ответ Michael_Monza
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Великий Спартак
Ответ Доктор Верховцев
И открыть там магазин. А Спартак — расформировать.
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Tomas Nepotrebko
Ответ schwein
Сколько лет действует ФФП, уже отменен скоро будет (если уже не отменен), а вы все так и не выучили, что расходы на стадион и академию не учитываются при оценке ФФП.
тут не расходы, а доходы
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Доктор Верховцев
Ответ Zed_patriot
Арена Кадыров Адам Рамзанович дон
Для Кадырова не халяльно, тащемта.
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Ganibale
Ответ Очки Дани Алвеса
ЛУКОЙЛу мало рекламы, что ли? Он на груди футболки, он на всех баннерах-считах. Он главный спонсор. Зачем стадион-то еще именовать? Просто Спартак Арена. Или настолько жадные?
Для финансовых показателей, в графе спонсорства будет стоять нейминг стадиона а это не дешево
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Фан Рубина
Чего извращаться, придумывать? Назовите просто - Динамо.
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Alexander Prokofyev
Арена Зарема
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БолельщикСоСтажем
Почему бы не отдать дань прошлому и не назваться «Арена-Пищевик» или «Пищевик-арена»
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Алексей Кожакин
лучше Федун Арена)
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Сергей Жарковский
Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт...
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Ка Ман
Почему бы не назвать Мясновъ - Арена?
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Андрей Корчагин
Раньше в названиях было слово Стадион, сейчас - Арена. Сейчас последние деньки рекламируется Открытие, затем будет Лукойл, позже, вероятно, другой спонсор. Зачем все эти перемены? Надо назвать коротко и ясно - Спартак
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justbored
Лукойл (ВТБ, Газпром) демонстрируют неслыханный полёт фантазии.
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Alex1104
Не нравится вот эта тема: контракт на название стадиона. И каждые три года новое название.
Можно было бы сделать одно основное и допом "оплачиваемое". Спартак - Лукойл. Вполне вариант.
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Michael_Monza
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