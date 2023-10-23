«Спартак» о смене названия стадиона: «Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена»
Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона «Спартака».
Сообщалось, что договор красно-белых с брендом «Открытие банк» заканчивается 31 декабря и продлен не будет.
«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена».
Есть ли другие варианты? Давайте дождемся», — сказал глава пресс-службы «Спартака».
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Можно было бы сделать одно основное и допом "оплачиваемое". Спартак - Лукойл. Вполне вариант.