Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона «Спартака».

Сообщалось, что договор красно-белых с брендом « » заканчивается 31 декабря и продлен не будет.

«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена».

Есть ли другие варианты? Давайте дождемся», — сказал глава пресс-службы « ».

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