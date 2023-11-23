Младший сын Златана впервые вызван в сборную Швеции U15

Младший сын Златана Ибрагимовича приглашен в юношескую сборную Швеции.

15-летний Винсент Ибрагимович, играющий в системе « », вызван в команду, составленную из футболистов не старше 2008 года рождения.

Младший сын впервые получил вызов в сборную Швеции U15.

«Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки», – сказал тренер команды Аксель Чьелль.

У Ибрагимовича и Хелены Сегер также есть сын Максимилиан, родившийся в 2006 году.

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