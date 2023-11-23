Младший сын Златана впервые вызван в сборную Швеции U15

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу Футбол

Младший сын Златана Ибрагимовича приглашен в юношескую сборную Швеции.

15-летний Винсент Ибрагимович, играющий в системе «Милана», вызван в команду, составленную из футболистов не старше 2008 года рождения.

Младший сын Златана впервые получил вызов в сборную Швеции U15.

«Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки», – сказал тренер команды Аксель Чьелль.

У Ибрагимовича и Хелены Сегер также есть сын Максимилиан, родившийся в 2006 году.

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4 комментария

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norma_jean
Это у сборной Швеции U-15 впервые появился сын Златана
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Overkiller
Ответ norma_jean
Это у сборной Швеции U-15 впервые появился сын Златана
Это сборную U15 впервые вызвали к Златану-младшему.
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0
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Михаил
С вертухи в пятак какой коэффициент?
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Тимофей Панов
странно вроде альфа мужик таким кажется жена старше его
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