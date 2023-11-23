Младший сын Златана впервые вызван в сборную Швеции U15
Младший сын Златана Ибрагимовича приглашен в юношескую сборную Швеции.
15-летний Винсент Ибрагимович, играющий в системе «Милана», вызван в команду, составленную из футболистов не старше 2008 года рождения.
Младший сын Златана впервые получил вызов в сборную Швеции U15.
«Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки», – сказал тренер команды Аксель Чьелль.
У Ибрагимовича и Хелены Сегер также есть сын Максимилиан, родившийся в 2006 году.
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