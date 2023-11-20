Анри – лучший форвард 2000-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Златан – 4-й, Шевченко – 6-й
Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим нападающим первого десятилетия XXI века.
Выступавший за «Арсенал», «Барселону» и сборную Франции футболист занял первое место в списке из 32 позиций.
В первую половину рейтинга от британского журнала вошли:
1. Тьерри Анри, Франция.
2. Роналдо, Бразилия.
3. Уэйн Руни, Англия.
4. Златан Ибрагимович, Швеция.
5. Самюэль Это′О, Камерун.
6. Андрей Шевченко, Украина.
7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар.
8. Давид Трезеге, Франция.
9. Рауль, Испания.
10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.
11. Майкл Оуэн, Англия.
12. Мирослав Клозе, Германия.
13. Давид Вилья, Испания.
14. Лука Тони, Италия.
15. Франческо Тотти, Италия.
16. Алан Ширер, Англия.
Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й
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Топ девятка это Фернандо Торрес времен Ливерпуля 2007-2009. Просто фурия, голы с обеих ног на любой вкус, быстрый, техничный, тогда еще обладавший инстинктом убийцы. А их связка со Стиви Джи просто заглядение.
https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/4/teams/49/pstat/
А "нырок" в 1/8-й был не у него, а у Фабио Гроссо.
https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/zhurnal-fourfourtwo-priznal-messi-luchshim-igrokom-v-istorii-futbola-1984006/
Игроком он был шикарным спору нет, но Роналдо даже времен нулевых это недосягаемая цель для Анри и остальных, при всем уважении.
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