Анри – лучший форвард 2000-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Златан – 4-й, Шевченко – 6-й

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Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим нападающим первого десятилетия XXI века.

Выступавший за «Арсенал», «Барселону» и сборную Франции футболист занял первое место в списке из 32 позиций.

В первую половину рейтинга от британского журнала вошли:

1. Тьерри Анри, Франция.

2. Роналдо, Бразилия.

3. Уэйн Руни, Англия.

4. Златан Ибрагимович, Швеция.

5. Самюэль Это′О, Камерун.

6. Андрей Шевченко, Украина.

7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар.

8. Давид Трезеге, Франция.

9. Рауль, Испания.

10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.

11. Майкл Оуэн, Англия.

12. Мирослав Клозе, Германия.

13. Давид Вилья, Испания.

14. Лука Тони, Италия.

15. Франческо Тотти, Италия.

16. Алан Ширер, Англия.

Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

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63 комментария

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Graf Cagliostro
Тони выше Тотти? Ну хоть не Дарио Убнер.. Дель Пьеро и Вьери тоже передают привет
+22
-1
+21
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MajestySport
Странные конечно рейтинги у них
+13
0
+13
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ЖУЛИК
Роналдо был на пике лучше любого форварда и до и после
+13
-3
+10
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omsk1716
Как обычно, все спорно
+4
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hustla story
Справедливо, а то что Анри так и не получил ЗМ просто позор
+6
-4
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Vikeif
Лично мое мнение, повторю, лично моё!)
Топ девятка это Фернандо Торрес времен Ливерпуля 2007-2009. Просто фурия, голы с обеих ног на любой вкус, быстрый, техничный, тогда еще обладавший инстинктом убийцы. А их связка со Стиви Джи просто заглядение.
+5
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Люблю Марго Робби
Ответ hustla story
Справедливо, а то что Анри так и не получил ЗМ просто позор
После позора в стыках с Ирландией обсалютно справедливо что он остался без ЗМ
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Пацанчик реальный
Ответ AmanEsen
Нормально так Анри накручивает дополнительный рейтинг себе, будучи как журналист постоянно находясь в инфополе. Игроком он был шикарным спору нет, но Роналдо даже времен нулевых это недосягаемая цель для Анри и остальных, при всем уважении.
Ну мое мнение,что Роналдо был сильнее,но если брать конкретно нулевые,то в этот отрезок Анри был сильнее!У Роналдо в нулевые был по сути короткий отрезок в пару дет,начиная с чм 2002 и потом 2 ,5 года в Реале!
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Н.Ф.
Ответ AmanEsen
Тотти переоценен, Тони на ЧМ больше погоды делал. Тотти кроме нырка в 1/8 ничем и не запомнился тогда.
Тотти был на том ЧМ лучший по системе гол+пас в своей сборной.
https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/4/teams/49/pstat/
А "нырок" в 1/8-й был не у него, а у Фабио Гроссо.
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Птюч, Ёж.
Ответ Artem Piatkov
Почему Анри выше Роналдо? Он же не выигрывал ЧМ в 2000-х в отличие от Бразильца, а это главный критерий по версии экспертов
он выигрывал ЧЕ и был стабилен не 2 года как Роналдо, а все 10.
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беда504
Ответ Птюч, Ёж.
он выигрывал ЧЕ и был стабилен не 2 года как Роналдо, а все 10.
он чемпион мира тоже)) 98
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Пенс
Ответ Direct free kick
Ибрагимович до бандитского захвата серии А миланским ОПГ был ни о чём, а теперь задним числом из него хотят легенду вылепить. Игрок чуть выше уровня Кавани и пониже польского политагитатора, если весь XXI век брать
есть такое. Помню в туринском опг тем ещё бруском был.
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Птюч, Ёж.
Ответ беда504
он чемпион мира тоже)) 98
это уже 90-е.
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Savvy Stranger
Ответ Автомобилист Зажопинск
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Panurge From hell
Ответ MajestySport
Странные конечно рейтинги у них
ну они вылизывают задницу футболистам АПЛ.Терри у них лучший защитник нулевых,а Райс лучше Киммиха
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ВРвпопа оапоапо
Ответ гилберт
Ещё человек десять можно назвать. Из этого списка лучший Дидье Дрогба, дальше Ван Нистелрой и Рауль.
Дрогба лучше Анри и Роналдо?
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Виталий ВВАЙ
Ответ Panurge From hell
ну они вылизывают задницу футболистам АПЛ.Терри у них лучший защитник нулевых,а Райс лучше Киммиха
Ну да, ну да. И поэтому Ширер у них на 16 месте. ))
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Panurge From hell
Ответ Виталий ВВАЙ
Ну да, ну да. И поэтому Ширер у них на 16 месте. ))
не всем всегда вылизывают,но тенденция просматривается по их рейтингам
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Born is the King
Ответ Panurge From hell
ну они вылизывают задницу футболистам АПЛ.Терри у них лучший защитник нулевых,а Райс лучше Киммиха
Так Терри действительно был лучшим центральным защитником нулевых. Его как раз таки и признавали лучшим защитником года 3х в Европе
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reneremy13@icloud.com
Ответ Graf Cagliostro
Тони выше Тотти? Ну хоть не Дарио Убнер.. Дель Пьеро и Вьери тоже передают привет
Я так то вообще не знал что Тотти форвард, и должен быть в списке . Он вроде всегда под форвардом , 10 ку играл
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Мохнатый55
Руни очень высоко поставили. По моему мнению, он слабее Это′О, Шевченко, Дрогба, Трезеге, Рауля и РвН.
По каким критериям слабее?
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reneremy13@icloud.com
Ответ ВРвпопа оапоапо
По каким критериям слабее?
По его мнению, очевидно же
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Птюч, Ёж.
Ответ Роман Бережной
Комментарий удален пользователем
какой на хрен Роналдо? он отыграл мощно только с 2002 по 2004.
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Вальдано
Ответ AF007
Месси за один только 2009-й наработал на топ-10. А он и в 2007, 2008 уже был суперзвездой. Совсем страх потеряли перед лучшим игроком в истории
Да ничего они не потеряли..
https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/zhurnal-fourfourtwo-priznal-messi-luchshim-igrokom-v-istorii-futbola-1984006/
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VERBLYUD
Ибрагимович на 4 месте🤣🤣🤣
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Vint-Z
Ладно Анри выше Роналдо (хоть и спорно)- Феномен лучший футбол выдавал все же в конце 20 века. Но Ибра и Руни выше Шевченко? Это просто несерьезно.
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Роман Бережной
Комментарий удален пользователем
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h4ww7xkqkz
Все легенды
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Nekrasen
Дель Пьеро в рейтинге защитников?
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AmanEsen
Нормально так Анри накручивает дополнительный рейтинг себе, будучи как журналист постоянно находясь в инфополе.

Игроком он был шикарным спору нет, но Роналдо даже времен нулевых это недосягаемая цель для Анри и остальных, при всем уважении.
+3
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гилберт
Ещё человек десять можно назвать. Из этого списка лучший Дидье Дрогба, дальше Ван Нистелрой и Рауль.
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Анри на другом уровне.
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Альберт Галин
"а где Анри? "
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larssovic
Э.Хески включили в 32, а Элбера, Сони Андерсон нет. Паулета выше Ларссона. Английский клоунский рейтинг.
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djamel
Вилья был убийцей, недавно посмотрел топ 10 его голов, чтобы вспомнить о нем. Просто монстр, выиграл все что можно. И отсутствие Фернандо Торреса смущает, с 2006 по 2010 был в невероятном прайме. И Это’о на третьем месте тоже че-то нереальное, хоть Сэм и крутой футболист. Вообще все эт рейтинги кончено чтобы поспоритб и пообсуждать, но на нашем родном сайте, только какашками закидать могут при отличии мнения от общего.
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Direct free kick
Ответ Пенс
или чтение подтянуть.
Ибрагимович до бандитского захвата серии А миланским ОПГ был ни о чём, а теперь задним числом из него хотят легенду вылепить. Игрок чуть выше уровня Кавани и пониже польского политагитатора, если весь XXI век брать
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Sergey Arutyunov
Руни точно должен быть ниже многих в этом списке. Рауля и Дрогба он точно не должен опережать
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Птюч, Ёж.
Ответ Один живой
У Руни явно кто-то там из родственников в этой конторе работает
а у Роналдо? Руд ван Нистелрой, Франческо Тотти, Андрей Шевченко легко можно было на 2 место ставить. Но уж точно не Роналдо.
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Птюч, Ёж.
Ответ Иксджии это смешно
В нулевых Шрек в прайме > Месси/Роналду
ну так он нападающим был и что еще за прайм такой?
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Иксджии это смешно
Ответ Птюч, Ёж.
ну так он нападающим был и что еще за прайм такой?
Оптимус Прайм
Глава автоботов
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Птюч, Ёж.
Ответ ManUtdTeam
Рональдо, которого многие эксперты и тренеры считают лучшим футболистом в истории (помешали травмы и образ жизни), точно на своем месте как минимум.
рукалицо, это абсолютно его проблемы, что ему там помешало. Есть факты по которым он в промежуток 2000-х, а это 10 лет, отыграл топ нападающего всего 2 года.
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Птюч, Ёж.
Ответ Иксджии это смешно
Оптимус Прайм Глава автоботов
я так и подумал. Какой то дурачок употребил модное слово и все другие давай его употреблять везде и всюду))
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ManUtdTeam
Ответ Artem Piatkov
Почему Анри выше Роналдо? Он же не выигрывал ЧМ в 2000-х в отличие от Бразильца, а это главный критерий по версии экспертов
Комментарий удален пользователем
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Пенс
Ответ ManUtdTeam
Комментарий удален пользователем
или чтение подтянуть.
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