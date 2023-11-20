Анри – лучший форвард 2000-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Златан – 4-й, Шевченко – 6-й

Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим нападающим первого десятилетия XXI века.

Выступавший за «Арсенал», «Барселону» и сборную футболист занял первое место в списке из 32 позиций.

В первую половину рейтинга от британского журнала вошли:

1. , Франция.

2. Роналдо, .

3. , Англия.

4. , Швеция.

5. Самюэль Это′О, Камерун.

6. Андрей Шевченко, Украина.

7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар.

8. Давид Трезеге, Франция.

9. Рауль, Испания.

10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.

11. Майкл Оуэн, Англия.

12. Мирослав Клозе, Германия.

13. Давид Вилья, Испания.

14. Лука Тони, Италия.

15. Франческо Тотти, Италия.

16. Алан Ширер, Англия.

Роналдо – лучший нападающий 90-х по версии FourFourTwo. Баджо, Батистута, ван Бастен, Кантона – в топ-5, Дель Пьеро – 12-й, Рауль – 14-й, Шевченко – 19-й

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