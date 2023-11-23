Ларссон о Хейлунде в «МЮ»: «Он выглядит интересно, у него хорошие физические данные, скорость»

Хенрик Ларссон похвалил Расмуса Хейлунда за игру в «Манчестер Юнайтед».

«Мне понравилось то, что я увидел [в игре против « »]. Он обладает скоростью. Прорывался через защиту соперника.

Пока рано говорить, но он выглядит интересно. У него есть хорошие физические данные.

Должно пройти какое-то время, пока освоится. Он пока новичок и только привыкает к партнерам. Но я надеюсь, что для « » он сможет стать хорошим нападающим», – сказал бывший форвард «МЮ» .

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