Ларссон о Хейлунде в «МЮ»: «Он выглядит интересно, у него хорошие физические данные, скорость»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хенрик Ларссон Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Расмус Хейлунд Футбол

Хенрик Ларссон похвалил Расмуса Хейлунда за игру в «Манчестер Юнайтед».

«Мне понравилось то, что я увидел [в игре против «Копенгагена»]. Он обладает скоростью. Прорывался через защиту соперника.

Пока рано говорить, но он выглядит интересно. У него есть хорошие физические данные.

Должно пройти какое-то время, пока Расмус освоится. Он пока новичок и только привыкает к партнерам. Но я надеюсь, что для «Юнайтед» он сможет стать хорошим нападающим», – сказал бывший форвард «МЮ» Ларссон.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Кино Музыка
Осваивайся не осваивайся, а голов нет. В Аталанте он тоже не был забивным.
голов в АПЛ нет, а в ЛЧ и сборной навалом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Соглашусь, Хейлунд имеет отличные данные и характер. Главное, чтобы тренер и клуб это не испортили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Осваивайся не осваивайся, а голов нет. В Аталанте он тоже не был забивным.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mootoo
Ответ Marcus-light
Соглашусь, Хейлунд имеет отличные данные и характер. Главное, чтобы тренер и клуб это не испортили
хороший парень но средний игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий