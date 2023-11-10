Расмус Хейлунд: «Роналду много работал, чтобы стать лучшим в истории. Всегда считал его лучшим в мире и старался учиться у него»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Криштиану был моим кумиром в детстве. Я всегда считал его лучшим футболистом в мире и старался учиться у него.

Он, вероятно, также величайший бомбардир в истории. Я всегда смотрел на него в те времена, когда он был больше дриблером, а сейчас он настоящий бомбардир.

Вы знаете, что у него был настоящий талант, но он много работал, чтобы стать лучшим в истории, и мне это в нем нравится», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».

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35 комментариев

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ red hikkikomori
Нашествие Месси-фанов через 3...2..1.
Да, фанатов Месси конечно очень взбесило то, что сам великий ноунейм Хойлунд с нулём голов в апл, и с половиной нормального сезона в Аталанте назвал Роналду величайшим.
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cukken
Он не из МЮ? 😁
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FCB1991
Ответ Великий Алонсо
Красава. Любой адекватный человек разбирающийся в футболе понимает, что Роналду лучший футболист в истории.
Ахахах. Даже из португальцев он второй. По мнению самих португальцев.
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Илья Мурашов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не, ну если сам Хойлунд назвал величайшим, то так и есть.
Гарначо, Бруну. Их уже троя. Значит, это неоспоримый факт.
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Илья Мурашов
Ответ Великий Алонсо
Красава. Любой адекватный человек разбирающийся в футболе понимает, что Роналду лучший футболист в истории.
Стало быть, большинство бездари, раз не признают Роналду лучшим?
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Yu123
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это какой то кринж. Чел стоимостью 70 лямов, играет в команде, над которой все смеются, имеет 0 голов в апл, проигрывает Коппенгагенам, Галатасараям,и прогоняет такое. Я конечно посмеюсь, но это стыд.
Хойлунд не виноват что играет с Рэшфордом и прочей братвой, которая лучше ударит с километра, или пробежит все поле с мячом чтобы промазать
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Илья Мурашов
Величайший в истории? Не самый титулованный футболист в истории, не чемпион мира, не лучший исполнитель штрафных, не лучший дриблер, не лучший распасовщик. Так по каким критериям он лучший? Что остается? Только количество голов. Если количество голов это аргумент, то Бицан и Али Даеи тоже лучшие в истории?
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Любезный Коссутий
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
мне, безусловно, Месси нравится больше, чем Роналду, но я однозначно не буду отрицать его величие. кроме того, я считаю, что их соперничество и сделало их теми, кто они есть для футбола. и я считаю, что Хойлунд, Мбаппе, Леау, кто там еще, имеют полное право считать Роналду лучшим в истории.
адекватный фанат Месси - я прям в шоке 😁
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interested
Бесспорный эталон не только футболиста, а профессионального спортсмена вообще: абсолютный универсал!
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stanvixx
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это какой то кринж. Чел стоимостью 70 лямов, играет в команде, над которой все смеются, имеет 0 голов в апл, проигрывает Коппенгагенам, Галатасараям,и прогоняет такое. Я конечно посмеюсь, но это стыд.
А че эт ты только его статистикой по голами в Апл ограничился? )
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CyberUnited
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это какой то кринж. Чел стоимостью 70 лямов, играет в команде, над которой все смеются, имеет 0 голов в апл, проигрывает Коппенгагенам, Галатасараям,и прогоняет такое. Я конечно посмеюсь, но это стыд.
Он сам себе моменты создавать не может. У Холланда тоже было бы 0 голов в этом мю
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ман сити фейк
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, фанатов Месси конечно очень взбесило то, что сам великий ноунейм Хойлунд с нулём голов в апл, и с половиной нормального сезона в Аталанте назвал Роналду величайшим.
Растёт немножко говорить как Месси великий. А сейчас пусть восхищается прессом португальца.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это какой то кринж. Чел стоимостью 70 лямов, играет в команде, над которой все смеются, имеет 0 голов в апл, проигрывает Коппенгагенам, Галатасараям,и прогоняет такое. Я конечно посмеюсь, но это стыд.
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werowolf-gears
Ответ Великий Алонсо
Красава. Любой адекватный человек разбирающийся в футболе понимает, что Роналду лучший футболист в истории.
Ха-ха
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Илья Мурашов
Ответ Real_v_dushe
2015 год: Трехкратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду признали лучшим футболистом в истории Португалии. Выбор лучшего игрока в истории Португалии был посвящен столетию португальской федерации футбола и определялся голосованием болельщиков в интернете. Сам Криштиану Роналду не смог посетить церемонию из-за подготовки к матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико". От имени футболиста награду получил его агент Жорже Мендеш https://football24.ua/ru/portugalija_tag50828/ Как обычно сектант бчк и абсолютная ложь.
Ключевая фраза: "....определялся голосованием болельщиков в интернете." Голосовавшие не видели игру Эйсебио. Возможно, даже игру Фигу не видели.
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Любезный Коссутий
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
он 9-ка, и восхищается 9-кой. какие твои проблемы?
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
мне, безусловно, Месси нравится больше, чем Роналду, но я однозначно не буду отрицать его величие. кроме того, я считаю, что их соперничество и сделало их теми, кто они есть для футбола. и я считаю, что Хойлунд, Мбаппе, Леау, кто там еще, имеют полное право считать Роналду лучшим в истории.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Илья Мурашов
Роналдо был девяткой, а называл лучшим Месси. И что?
только то, что он имел на это право, лол.
точно также, как и другие.
вы что элементарных вещей-то не понимаете?
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