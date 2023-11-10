Расмус Хейлунд: «Роналду много работал, чтобы стать лучшим в истории. Всегда считал его лучшим в мире и старался учиться у него»

Расмус Хейлунд считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Криштиану был моим кумиром в детстве. Я всегда считал его лучшим футболистом в мире и старался учиться у него.

Он, вероятно, также величайший бомбардир в истории. Я всегда смотрел на него в те времена, когда он был больше дриблером, а сейчас он настоящий бомбардир.

Вы знаете, что у него был настоящий талант, но он много работал, чтобы стать лучшим в истории, и мне это в нем нравится», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».

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