Расмус Хейлунд: «Тен Хаг – хороший тренер, его поддерживает каждый игрок «МЮ». Успех – лишь вопрос времени, первые 30 минут против «Копенгагена» были одними из лучших в сезоне»
Расмус Хейлунд высоко оценил тренерские навыки Эрика тен Хага.
«Действительно хороший тренер. Он уделяет внимание каждой детали и оказывает мне большую помощь, поддерживает меня, верит в меня.
Думаю, каждый футболист в нашей раздевалке поддерживает его. Я надеюсь, что успех – лишь вопрос времени.
Первые 30 минут [матча против «Копенгагена»] были для нас одними из лучших в этом сезоне», – сказал форвард, отметившийся дублем в проигранном матче Лиги чемпионов (3:4).
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