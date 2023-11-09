Расмус Хейлунд: «Тен Хаг – хороший тренер, его поддерживает каждый игрок «МЮ». Успех – лишь вопрос времени, первые 30 минут против «Копенгагена» были одними из лучших в сезоне»

Расмус Хейлунд высоко оценил тренерские навыки Эрика тен Хага.

«Действительно хороший тренер. Он уделяет внимание каждой детали и оказывает мне большую помощь, поддерживает меня, верит в меня.

Думаю, каждый футболист в нашей раздевалке поддерживает его. Я надеюсь, что успех – лишь вопрос времени.

Первые 30 минут [матча против « »] были для нас одними из лучших в этом сезоне», – сказал форвард, отметившийся дублем в проигранном матче Лиги чемпионов (3:4).

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!