Расмус Хейлунд: «Тен Хаг – хороший тренер, его поддерживает каждый игрок «МЮ». Успех – лишь вопрос времени, первые 30 минут против «Копенгагена» были одними из лучших в сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд высоко оценил тренерские навыки Эрика тен Хага.

«Действительно хороший тренер. Он уделяет внимание каждой детали и оказывает мне большую помощь, поддерживает меня, верит в меня.

Думаю, каждый футболист в нашей раздевалке поддерживает его. Я надеюсь, что успех – лишь вопрос времени.

Первые 30 минут [матча против «Копенгагена»] были для нас одними из лучших в этом сезоне», – сказал форвард, отметившийся дублем в проигранном матче Лиги чемпионов (3:4).

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superbro
Если бы матчи длились 30 минут эти слова имели бы смысл
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Он серьезно рассуждает о хорошей игре с великим Копенгагеном?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Ещё года 4 дайте ему и успех точно придет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Ответ CyberUnited
Эти слова имеют смысл, потому что после красной мю посыпался
МЮ посыпался не с Ливерпулем, МС или Арсеналом. С Копенгагеном!!! От чего там сыпаться, даже если удаление???
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Kahn01
Он серьезно рассуждает о хорошей игре с великим Копенгагеном?
ему 20 лет)) у него нет гигантского опыта в ЛЧ, чтобы сравнивать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный
Лига конференции вопрос лишь времени если так пойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Ответ Дмитрий Крутенко
МЮ посыпался не с Ливерпулем, МС или Арсеналом. С Копенгагеном!!! От чего там сыпаться, даже если удаление???
От того что команда и в полном составе весь сезон еле играла...Во всех матчах был валидол, так что Хейлунд прав, что до красной это был один из лучших матчей в сезоне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Быков
Ответ CyberUnited
От того что команда и в полном составе весь сезон еле играла...Во всех матчах был валидол, так что Хейлунд прав, что до красной это был один из лучших матчей в сезоне.
Вы абсолютно правы. Лучшие матч сезона, против топ соперника, чемпиона страны между прочим. Ох, если бы не удаление, при счёте 2-0, мю разгромил бы грозный Копенгаген, а так.... Достойно. А если серьезно, вас самому не смешно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий