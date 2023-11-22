Коул о Хейлунде: «МЮ» не должен зависеть от 20-летнего центрфорварда. Расмусу не у кого учиться – у «Арсенала», «Сити» и «Ливерпуля» есть опытные нападающие»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Расмус Хейлунд Футбол

Энди Коул считает, что «МЮ» не должен полагаться на Расмуса Хейлунда.

По мнению экс-форварда «Манчестер Юнайтед», клубу стоит подписать еще одного нападающего, способного передать опыт Хейлунду.

«Манчестер Юнайтед» никогда не должен оказываться в положении, когда они зависят от 20-летнего центрфорварда. У «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в составе есть как опытные нападающие, так и молодые, которые могут поучиться у них.

Хейлунд пришел в «Манчестер Юнайтед», и ему не у кого учиться. Что он знает о Премьер-лиге? Он не забил в своих первых девяти матчах лиги, а если вы не забиваете в течение этого периода, то наверняка будете задавать себе вопросы. Я считаю, что он не должен быть в таком положении, потому что он учится играть», – сказал Коул.

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