Хейлунд о 3:4 в Копенгагене: «МЮ» очень хорошо играл в первые 20 минут, удаление изменило ход матча»
Хейлунд связал поражение «МЮ» от «Копенгагена» с удалением Рэшфорда.
На 42-й минуте матча судьи приняли решение показать красную карточку нападающему гостей Маркусу Рэшфорду.
«Честно говоря, я думаю, что начали мы очень хорошо. Мы контролировали игру до удаления, а оно изменило течение матча, конечно.
Если не смотреть на результат, а учитывать только [первые] 20 минут, то мы довольно хорошо смотрелись, полагаю.
Думаю, мы немножко выключились [после удаления]. Мы играли, имея на одного человека меньше в составе, и это, конечно, вселило в соперника веру, а я знаю, как зрители могут помогать команде в этом месте.
Это дало им сильную подпитку. В начале второго тайма мы выглядели довольно здорово. Мы были сосредоточены на мяче и постоянно переключали ход игры, заработали пенальти и снова вышли вперед. Поэтому жаль, что у нас опять ноль очков по итогам игры», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хейлунд в эфире TNT Sports.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом. Английская команда проиграла в Копенгагене со счетом 3:4 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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