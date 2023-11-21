Стам о Хейлунде: «В «МЮ» его окружают футболисты, которым не хватает уверенности и качеств для игры на таком уровне, возможно. Он действительно хороший игрок и очень талантлив, но будет нелегко»

Теги Манчестер Юнайтед Яп Стам премьер-лига Англия Расмус Хейлунд Футбол

Яп Стам считает, что Расмусу Хейлунду мешает неуверенность партнеров по «МЮ».

«Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Думаю, он действительно хороший игрок, он очень талантлив. У него отличный удар левой ногой, хорошее телосложение и скорость. И он показал это в своих первых матчах за «Юнайтед».

Его проблема в том, что нелегко проявить себя, приходя в такой большой клуб в очень молодом возрасте. Потому что ему нужны игроки вокруг него, которые будут выводить его на первый план и давать возможность забивать. Он играет в команде, которой не хватает уверенности.

Его окружают игроки, у которых нет уверенности, а, возможно, даже качеств, необходимых для игры на таком уровне. Так что ему будет нелегко, но он просто должен делать все, что в его силах. Он должен проявить свои качества и усердно работать. Надеюсь, он забьет несколько голов и обретет еще большую уверенность», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Tipsbladet.

В сезоне-2023/24 на счету Хейлунда 6 голов за «Манчестер Юнайтед» – все они были забиты в Лиге чемпионов. Подробная статистика датского форварда доступна здесь.

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3 комментария

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Джони Му
Хейлунд просто красавчик, практически из моментов выжимает максимум. Учитывая, что толком на него даже не пасуют
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Этот Райола хочет денег
Расмус, я вижу будущее-после эпохи Месси и Роналду наступит эпоха французского смуглого паренька и скандинава, его фамилию не могу прочитать полностью, вижу только первую и последнюю букву: Х...д!-Спасибо оракул! я избранный!...
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Борис Энгельгардт
Ответ Джони Му
Хейлунд просто красавчик, практически из моментов выжимает максимум. Учитывая, что толком на него даже не пасуют
ну чето в АПЛ он вообще ничего не выжал
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