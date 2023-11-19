Андрей Канчельскис: «Европейский клуб не возьмет Соболева, его поведение оставляет желать лучшего. Александр может стоить и 20, и 30 млн евро»

Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Соболева за поведение.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его – о Европе можно будет забыть.

Сколько стоит на рынке? Футбольный мир сошел с ума – непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 млн евро, и 30 млн евро.

Transfermarkt оценивает Соболева в 9 млн? Этот Transfermarkt для дилетантов и людей, не разбирающихся в футболе. Этот портал – ничто! Он ничего не решает, якобы только настоящие эксперты пользуются им.

Запомните: этим сайтом пользоваться нельзя! Он для дилетантов», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»

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