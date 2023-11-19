Андрей Канчельскис: «Европейский клуб не возьмет Соболева, его поведение оставляет желать лучшего. Александр может стоить и 20, и 30 млн евро»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Соболева за поведение.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его – о Европе можно будет забыть.

Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума – непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 млн евро, и 30 млн евро.

Transfermarkt оценивает Соболева в 9 млн? Этот Transfermarkt для дилетантов и людей, не разбирающихся в футболе. Этот портал – ничто! Он ничего не решает, якобы только настоящие эксперты пользуются им.

Запомните: этим сайтом пользоваться нельзя! Он для дилетантов», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»

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16 комментариев

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Дмитрий9779
Я ещё вначале его карьеры в КБ говорил,что если не уберет свою бычку то будут проблемы,ну вот результат.Команду КК подводит,яйца показывает,на судей орет до слюней,тренер уже его в запас определил.
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Анатолий Конь
Александр может стоить и 20 и 30 тысяч рублей за куб .
+4
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Спартак Уокер
Соболев не дисциплинирован вообще
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Фан Рубина
Будто бы ему нужны европейские днищеклубы, чтобы уехать туда на понижение.
+1
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Алексей Ильин
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Ответ Анатолий Конь
Александр может стоить и 20 и 30 тысяч рублей за куб .
03 копейки
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Peter Parker
У Соболева есть все данные чтобы играть там, это правда. Но ментально слабоват, то ли ума то ли характера, или все сразу не хватает. Может родительского авторитета после ухода матери не хватает, хотя сам уже не мальчик, свои дети есть.
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Один живой
сколько сейчас килограмм дельфина стоит?
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Соболев отличный футболист, которому нужно немного потерпеть и начать стабильно забивать! Он один из лидеров российского костяка!
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Владимир Молявин
В последнее время он ведёт себя нормально. На вещи нужно смотреть объективно.
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katalonec.uz
Российские футболисты избалованы деньгами. Вот по этому и не хотят расти и по хамски себя ведут. Еще хотят лимит усилить некоторые
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interested
И осудил и похвалил - "мудрый" человек.
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adekvat11
современный Погребняк- неплохой напад для Европы ( посмотрите на Вегхорста- чи ни чи)), но время не то для отъезда, к сожалению.
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Konstantin Zorin
Возьмёт - не возьмёт, детский сад какой-то. Нужен будет возьмут, у них не забалуешь, сразу в угол поставят. Другое дело, что россияне сейчас токсичны для Европы. Будут придираться в три раза сильнее.
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Алар
Европа покупает у России дерево для других целей!
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Kuznets 09
"Настоящие профи используют Football Manager"-добавил Канчельскис
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
У Соболева есть все данные чтобы играть там, это правда. Но ментально слабоват, то ли ума то ли характера, или все сразу не хватает. Может родительского авторитета после ухода матери не хватает, хотя сам уже не мальчик, свои дети есть.
Возможно, стоило его выцеплять еще из Томи. Может быть тогда был бы более подходящий шанс, а может тогда вообще с концами потух.
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