Александр Мостовой: «Абаскаль не знает, как решить конфликт с Соболевым. Нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» начал матч против «Ростова» (2:1) на скамейке запасных. Он вышел на поле на 87-й минуте, заменив Антона Зиньковского. 

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт.

Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», – сказал бывший футболист сборной России. 

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12 комментариев

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Korney
потому что он не играл в футбол.не знает как решаются конфликты,если бы он знал что это такое,а он не знает что это такое.
+17
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Сергей Лепехин
Ну да... В свое время Мостовой и К письма коллективные писал, чтобы тренера сменить, за одно и в могилу свести
+11
-2
+9
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Spartakus1984
Ответ Владислав88
Дурака учить - только портить. От таких как Соболев избавляться сразу надо. Это только в Спартаке он звезда, в любом другом клубе за такие авкидонына поле он через два матча на третий удаляться будет, ибо только для Спартака в РПЛ у судей особые правила.
Для зенита,не путай .
+6
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+5
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GJ yanowayler
ну а если получается без него ,то что? в чем то даже лучше, а Соболев более полезен как раз в таких ситуациях как столб в конце матча который где-то зацепится
+5
-2
+3
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Maxim Yevdokimov
Вчера, на редкость, очень умную мысль сказал Радимов. Соболев, оставшись один, надел корону и стал вести себя и на поле и в раздевалке неадекватно. Абаскаль перестроил игру на "без Соболева" и это ничем не хуже. И теперь Саше надо не морду корежить, а доказывать, что он готов снова пахать на поле и быть полезным. И Абаскаль ему такие возможность по чуть-чуть дает. Сергеев целый сезон с банки выходил и наколотил охапку. Теперь в основе! И за письку себя не хватал, и в дракаха не участвовал, и каждые 4 игры не пропускает из-за желтых карточек.
+3
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Павел Ермаков
Ответ Владислав88
Дурака учить - только портить. От таких как Соболев избавляться сразу надо. Это только в Спартаке он звезда, в любом другом клубе за такие авкидонына поле он через два матча на третий удаляться будет, ибо только для Спартака в РПЛ у судей особые правила.
Молчал бы про особые правила.
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факты про футбол
Мостовой, наверно и сам бы стал играющим-тренером, если бы возглавил Спартак. Хорошо, что этому никогда не бывать. Хотя...
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Mohnatiy
...тем более, что этот нападающий сам играл в футбол, и мяч хорошо чеканит.
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Мартинелли
Ждал со вчерашнего вечера аналитику Мостового
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Марксово Поле
Ответ Maxim Yevdokimov
Вчера, на редкость, очень умную мысль сказал Радимов. Соболев, оставшись один, надел корону и стал вести себя и на поле и в раздевалке неадекватно. Абаскаль перестроил игру на "без Соболева" и это ничем не хуже. И теперь Саше надо не морду корежить, а доказывать, что он готов снова пахать на поле и быть полезным. И Абаскаль ему такие возможность по чуть-чуть дает. Сергеев целый сезон с банки выходил и наколотил охапку. Теперь в основе! И за письку себя не хватал, и в дракаха не участвовал, и каждые 4 игры не пропускает из-за желтых карточек.
Справедливости ради. Абаскаль после письки в руках приземлили Соболя и он стал куда сдержаннее на поле чем до письки в руках. Может сломает Соболя ментально и уровень игры вырастет.
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