Александр Мостовой: «Абаскаль не знает, как решить конфликт с Соболевым. Нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке»

Александр Мостовой высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Нападающий « » начал матч против «Ростова» (2:1) на скамейке запасных. Он вышел на поле на 87-й минуте, заменив Антона Зиньковского.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт.

Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите », – сказал бывший футболист сборной России.

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