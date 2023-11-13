Александр Мостовой: «Абаскаль не знает, как решить конфликт с Соболевым. Нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке»
Александр Мостовой высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
Нападающий «Спартака» начал матч против «Ростова» (2:1) на скамейке запасных. Он вышел на поле на 87-й минуте, заменив Антона Зиньковского.
«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт.
Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», – сказал бывший футболист сборной России.
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