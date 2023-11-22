Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»
Жозе Моуринью не собирается возвращаться в «Реал».
Контракт тренера «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.
«Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом?
Я знаю дона Флорентино [Переса] – он суперумный человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные идеи.
Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится фантастически и что в следующем сезоне Карло все еще будет на своем посту, потому что он идеальный тренер для «Реала».
Бразилия? По-моему, только сумасшедший покинет «Реал Мадрид», когда «Реал Мадрид» хочет видеть человека у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил уйти.
Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло решит остаться, потому что он идеально подходит «Реалу», а «Реал» идеально подходит ему», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью в интервью TG1.
Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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И какие претензии к нему?
Так Жозе сказал на пресс-конференции, что будет на стадионе специально за 30 мин до игры, выйдет, и те, кто хочет освистывать команду, пусть приходят и свистят ему.
Он вышел за 30 минут до начала матча и повернулся к трибунам. Но никто уже не свистел. Реал поддерживали болельщики в том матче и в последующих, и Реал выиграл тот матч.
Моур, конечно, глыба 💪
причём от 6 разных команд.
Моура любят в Реале, Моур любит Реал, ему там дадут время. и только в Реале Моур показывал нетипичный для себя футбол, но я, как болельщик Реала все равно содрагаюсь. Не, прошлое должно быть в прошлом.
А в Роме принес клубу первый за несколько лет трофей и чуть не выиграл ещё один, в следующем же сезоне.
В то время, как его принципиальный соперник выиграл ЛЧ только с, возможно, пиковым Месси и ХавИньестой в составе. А потом потратил 12 лет и пару миллиардов евро, чтобы выиграть с Сити ещё одну ЛЧ.
В смысле где я увидел оскорбления. Во-первых ты меня оскорбил. Во-вторых ты ругаешься, если я будут так писать про кого-то из тренеров, в такой же манере как у тебя, мне мгновенно прилетит...