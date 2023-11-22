Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»

Жозе Моуринью не собирается возвращаться в «Реал».

Контракт тренера «сливочных» рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом?

Я знаю дона Флорентино [ ] – он суперумный человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные идеи.

Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится фантастически и что в следующем сезоне Карло все еще будет на своем посту, потому что он идеальный тренер для «Реала».

Бразилия? По-моему, только сумасшедший покинет « », когда «Реал Мадрид» хочет видеть человека у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил уйти.

Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло решит остаться, потому что он идеально подходит «Реалу», а «Реал» идеально подходит ему», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью TG1.

Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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