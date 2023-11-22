Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Флорентино Перес Джанлука Ди Марцио Футбол

Жозе Моуринью не собирается возвращаться в «Реал».

Контракт тренера «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом?

Я знаю дона Флорентино [Переса] – он суперумный человек. Если он и читает прессу, у него есть очень четкие собственные идеи.

Как мадридист, как человек с белыми ребрами, как анчелоттианец, я надеюсь, что этот сезон сложится фантастически и что в следующем сезоне Карло все еще будет на своем посту, потому что он идеальный тренер для «Реала».

Бразилия? По-моему, только сумасшедший покинет «Реал Мадрид», когда «Реал Мадрид» хочет видеть человека у себя. И этот сумасшедший человек – я, единственный, кто после трех лет работы с этим президентом, который хотел, чтобы я остался, решил уйти. 

Я уверен, что после первого же сигнала от Флорентино Карло решит остаться, потому что он идеально подходит «Реалу», а «Реал» идеально подходит ему», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью в интервью TG1.

Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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44 комментария

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JENNINGS
Ответ Мексиканская песня
Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. И какие претензии к нему?
До сих пор считаю его сезон 2011/12 - лучшим «Мадридом», который я когда-либо видел. Просто летали по полю! Громили всех подряд! И как же болезненно вылетели из ЛЧ… Обязаны были играть в Мюнхене и забирать кубок!
+65
-8
+57
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Мексиканская песня
Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

И какие претензии к нему?
+38
-5
+33
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марк макаров
Помню, как Реал при Моуриньо освистывали собственные болельщики на Бернабео.
Так Жозе сказал на пресс-конференции, что будет на стадионе специально за 30 мин до игры, выйдет, и те, кто хочет освистывать команду, пусть приходят и свистят ему.
Он вышел за 30 минут до начала матча и повернулся к трибунам. Но никто уже не свистел. Реал поддерживали болельщики в том матче и в последующих, и Реал выиграл тот матч.
Моур, конечно, глыба 💪
+33
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Hitgoe Himgob
Ответ JENNINGS
До сих пор считаю его сезон 2011/12 - лучшим «Мадридом», который я когда-либо видел. Просто летали по полю! Громили всех подряд! И как же болезненно вылетели из ЛЧ… Обязаны были играть в Мюнхене и забирать кубок!
Я как фанат Баварии и абсолютно нейтральный человек к испанскому футболу готов подтвердить. Великолепный Реал был тогда, Жозе отлично сработал
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Nicolas Erfe
Моур любит Реал, Реал любит Моура, только в Реале он показывал нетипичный для себя футбол. Ему явно дадут время в Реале, но все равно я содрагаюсь. Прошлое должно быть в прошлом.
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Михо
Зидан тоже ушел из Реала сам, когда хотели чтобы он остался. Дважды
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Potapson
В те года, когда Моуриньо тренировал Реал, противостояние Реала и Барселоны было чем-то особенным. Это было не просто противостояние двух великих клубов, но и двух тренеров, которые идеально подходили именно для соперничества друг с другом. Это были такие эмоции, такой накал! Скучаю по тем временам.
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Кокич
Ответ Владимир Владимирович
Плюс два или даже три полуфинала ЛЧ
До него "Реал" 6 раз подряд вылетал в 1/8-й ЛЧ,
причём от 6 разных команд.
+4
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Семён Жуйло
Ответ Любезный Коссутий
Маур пойдет на повышение и возглавит старуху со следующего сезона
А кто в Аравии старуха?
+2
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Evgeniy Nesterov
Ответ Вова Пупкин
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Ну да, выиграть чемпионат у Гвардиолы и выиграть его у Кумана без Месси это одно и тоже...
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JENNINGS
Ответ Владимир Владимирович
100 голов забили в ла лиге, играли супер. Да, с Барсой были 0:5, но в целом Моуриньо лучший тренер Реала с того момента как команду покинул Дель Боске. Моур сделал хороший задел на годы вперёд. Не побоялся Касильяса посадить на лавку, и сделал правильно, тот уже был мешком в воротах. Создал в команде дисциплину, в целом его фундамент дал результат мадридцам в ближайшем будущем, 5 кубков ЛЧ за 8 лет
0:5 было в предыдущем сезоне, 2010/11
+3
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batterbin
До сих пор помню ту серию пенальти Реала с Баварией и момент, когда Моур стоял на коленях. Какой мощный тот Реал был и как безвольно все эти миллионеры просрали тот момент...
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Ruslan3132
Маур всегда тепло отзывался о Реале. Ну мы также все хотим, чтобы Реал взял всё и вся в этом сезоне ) и в последующих
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Nicolas Erfe
Ответ Mr@k
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Анчелотти тоже показался сбитым летчиком после Баварии,Наполи и Эвертона.

Моура любят в Реале, Моур любит Реал, ему там дадут время. и только в Реале Моур показывал нетипичный для себя футбол, но я, как болельщик Реала все равно содрагаюсь. Не, прошлое должно быть в прошлом.
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Семён Жуйло
Ответ Вова Пупкин
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О, майн готт. С тульским Арсеналом и Гвардиола устанет из Лиги 1 выходить. Потребует 15 новых игроков, а ему покажут Келдыша.
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Владимир Владимирович
Ответ Мексиканская песня
Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. И какие претензии к нему?
Плюс два или даже три полуфинала ЛЧ
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mr kovalsky
Ответ JENNINGS
До сих пор считаю его сезон 2011/12 - лучшим «Мадридом», который я когда-либо видел. Просто летали по полю! Громили всех подряд! И как же болезненно вылетели из ЛЧ… Обязаны были играть в Мюнхене и забирать кубок!
От кого вылетели, напомните пж?
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Муканов Арманбек
Неожиданно
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BRAZILEC
Ответ Zidan GOAT
Реал сезона 2011/12, лучшая команда которую я когда либо видел, и как же обидно было проиграть ту самую серию пенальти…
зизу там не было
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Дороф
Ответ Вова Пупкин
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Этот португалец за два сезона в Порту(!!!) выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов, имея в составе Аленичева и ещё юного Деку.
А в Роме принес клубу первый за несколько лет трофей и чуть не выиграл ещё один, в следующем же сезоне.
В то время, как его принципиальный соперник выиграл ЛЧ только с, возможно, пиковым Месси и ХавИньестой в составе. А потом потратил 12 лет и пару миллиардов евро, чтобы выиграть с Сити ещё одну ЛЧ.
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Вова Пупкин
Ответ Evgeniy Nesterov
У него нет никакой гордыни, это все образ. Глаз виланове он не выкалывал, зачем преувеличивать? Дотронулся - да. "Особенным" он называл себя в прошлом, вначале карьеры, так как тогда португальских тренеров не было в АПЛ, и иностранцев в принципе(их было очень мало), и он себя перечислил к группе этих особенных. Ты все без контекста читаешь, чел. И еще раз: это образ, игра с прессой и.т.п. Ни один игрок или сотрудник или ассистенты, никто не говорил о нем как о высокомерном. Читай не желтую прессу, тогда поймешь о чем я говорю. В смысле где я увидел оскорбления. Во-первых ты меня оскорбил. Во-вторых ты ругаешься, если я будут так писать про кого-то из тренеров, в такой же манере как у тебя, мне мгновенно прилетит...
Так я и хочу понять смысл рвания твоего очка за это "особенное", не имеющее к России никакого отношения. Нахрен оно тебе нужно, как и многим тем неадекватам, которые необоснованно минусуют мои посты? Рома, наглядный показатель убогого уровня этого переводчика. Что вам чудикам ещё надо предоставить? Какие ещё доказательства вам нужны, чтобы понять, что это не футбольный тренер, а внедрённый в футбольную структуру паразит...
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Evgeniy Nesterov
Ответ Вова Пупкин
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У него нет никакой гордыни, это все образ. Глаз виланове он не выкалывал, зачем преувеличивать? Дотронулся - да. "Особенным" он называл себя в прошлом, вначале карьеры, так как тогда португальских тренеров не было в АПЛ, и иностранцев в принципе(их было очень мало), и он себя перечислил к группе этих особенных. Ты все без контекста читаешь, чел. И еще раз: это образ, игра с прессой и.т.п. Ни один игрок или сотрудник или ассистенты, никто не говорил о нем как о высокомерном. Читай не желтую прессу, тогда поймешь о чем я говорю.

В смысле где я увидел оскорбления. Во-первых ты меня оскорбил. Во-вторых ты ругаешься, если я будут так писать про кого-то из тренеров, в такой же манере как у тебя, мне мгновенно прилетит...
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Вова Пупкин
Ответ Evgeniy Nesterov
Во-первых я видел как в автобус играют все тренера и даже Гвардиола играл в нынешней ЛЧ против Баварии и в финале против Интера автобусом. Если ты не заметил этого, то ок для тебя это пусть звучит "перестраивался в автобус по ходу матча". Это факты. Он играл очень осторожно. С твоей точки зрения они все показывают "антифутбол". Кстати, ты знаешь что Хави поставил рекорд по счету "1:0"? Это не "антифутбол"? Ты в своей ненависти к моуру не замечаешь такие же "изъяны" у других тренеров, а их даже больше. Чем он тебя обидел? И почему тебя не банят за окорбления, почему твои коммментарии пропускают?
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BRAZILEC
Ответ Мексиканская песня
Жозе тренировал «Мадрид» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. И какие претензии к нему?
докуя
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Evgeniy Nesterov
Ответ Вова Пупкин
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Кстати, на счет тульского Арсенала. Все восхищались учеником Гвардиолы - Компани. В итоге выйдя с Бернли в АПЛ(который там играл недавно кстати), он ничего не показывает. То есть Гвардиола бы тоже ничего не показал. Это при том что Компани сверху дали еще 100млн.
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Вова Пупкин
Ответ Evgeniy Nesterov
Ну да, выиграть чемпионат у Гвардиолы и выиграть его у Кумана без Месси это одно и тоже...
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Иван Прошкин
Мадридист? А как же работа в "Барселоне"?
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Владимир Владимирович
Ответ JENNINGS
До сих пор считаю его сезон 2011/12 - лучшим «Мадридом», который я когда-либо видел. Просто летали по полю! Громили всех подряд! И как же болезненно вылетели из ЛЧ… Обязаны были играть в Мюнхене и забирать кубок!
100 голов забили в ла лиге, играли супер. Да, с Барсой были 0:5, но в целом Моуриньо лучший тренер Реала с того момента как команду покинул Дель Боске. Моур сделал хороший задел на годы вперёд. Не побоялся Касильяса посадить на лавку, и сделал правильно, тот уже был мешком в воротах. Создал в команде дисциплину, в целом его фундамент дал результат мадридцам в ближайшем будущем, 5 кубков ЛЧ за 8 лет
+1
-1
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