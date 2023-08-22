Карло Анчелотти: «Моуринью – честный человек и отличный тренер, у него потрясающая связь с фанатами «Ромы». Жозе добился успехов с командой, не входящей в число лучших»

Карло Анчелотти объяснил, почему болельщикам «Ромы» нравится Жозе Моуринью.

«Это не удивляет, потому что – честный человек и отличный тренер. Он смог создать потрясающую связь с фанатами, это плюс.

Он добился успеха с командой, которую не включали в число лучших», – заявил главный тренер « » в интервью Radio Serie A.

Под руководством Моуринью « » дважды подряд заняла в чемпионате Италии шестое место, а также выиграла конференций.

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