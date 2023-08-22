Карло Анчелотти: «Моуринью – честный человек и отличный тренер, у него потрясающая связь с фанатами «Ромы». Жозе добился успехов с командой, не входящей в число лучших»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти объяснил, почему болельщикам «Ромы» нравится Жозе Моуринью.

«Это не удивляет, потому что Моуринью – честный человек и отличный тренер. Он смог создать потрясающую связь с фанатами, это плюс.

Он добился успеха с командой, которую не включали в число лучших», – заявил главный тренер «Реала» в интервью Radio Serie A.

Под руководством Моуринью «Рома» дважды подряд заняла в чемпионате Италии шестое место, а также выиграла Лигу конференций.

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6 комментариев

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Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001 года
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JENNINGS
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с Ромой после 2001 года
А как же сенсационное попадание в четвёрку лучших клубов Европы в 2018-м с Ди Франческо? Совсем немного не хватило, чтобы выйти в финал ЛЧ
+4
-1
+3
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Bobby Shmonka
да физрук он автобусный,правда и состав Ромы полное дно в этом сезоне ..
+1
-1
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