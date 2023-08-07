Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что после нашего с Анчелотти поколения у кого-то будет такая же долгая карьера. Хорошие тренеры появляются быстрее, но их так же быстро сменяют другие»

Жозе Моуринью высоко отозвался о Карло Анчелотти.

«Успешные тренеры обычно не соглашаются на проекты поменьше, за исключением Карло [Анчелотти] в « ». Люди думали, что это конец, а потом он возглавил « » и снова выиграл все.

Когда наше с Карло поколение уйдет, я сомневаюсь, что у кого-то будет такая же долгая и успешная карьера. Сейчас хорошие тренеры появляются быстрее, и так же быстро их сменяют другие.

Как мадридист и поклонник , я надеюсь, что Карло задержится в «Реале» надолго», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.

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