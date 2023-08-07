Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что после нашего с Анчелотти поколения у кого-то будет такая же долгая карьера. Хорошие тренеры появляются быстрее, но их так же быстро сменяют другие»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Жозе Моуринью высоко отозвался о Карло Анчелотти.

«Успешные тренеры обычно не соглашаются на проекты поменьше, за исключением Карло [Анчелотти] в «Эвертоне». Люди думали, что это конец, а потом он возглавил «Реал Мадрид» и снова выиграл все.

Когда наше с Карло поколение уйдет, я сомневаюсь, что у кого-то будет такая же долгая и успешная карьера. Сейчас хорошие тренеры появляются быстрее, и так же быстро их сменяют другие.

Как мадридист и поклонник Анчелотти, я надеюсь, что Карло задержится в «Реале» надолго», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.

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22 комментария

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Анчелотти и Моуринью топовые классические тренеры... А классика всегда будет в моде:)
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Ответ 10ztv
у моуриньо за 6 последних лет 1 титул (великая лк). На дистанции Карло солиднее, Пеп тем более
Моуриньо как тренер намного интереснее. Все нулевые на ушах держал именно Моур, а не Карло.
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Таких точно не будет. Легенды.
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Проблема в Жозе , что он застрял со своим автобусом и контратаками .Футбол меняется , а Моуринью на месте сидит
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Так и живем, 16 летних игроков тренируют 30 летние тренеры
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Успешной карьера Моуриньо перестала быть почти 10 лет назад. А вот Карло да, реально...там между первой и последней ЛЧ аж 19 лет. А между этим были также громкие победы.
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Ответ JENNINGS
Два лучших тренера «Реала» в XXI веке (плюс Зидан). Один сломал гегемонию «Барселоны», построив фундамент для будущих побед, второй в первые же сезоны выиграл ЛЧ, и оба раза - вопреки всему! «Мадриду» невероятно повезло с данными наставниками!
Сезон 14-15 Анчелотти в актив нельзя занести. Там только рекорд Роналду. Да и чемпионство он только в прошлом году взял.
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Ответ Alex Legend
Сезон 14-15 Анчелотти в актив нельзя занести. Там только рекорд Роналду. Да и чемпионство он только в прошлом году взял.
а ушастого 14 года можно занести ему в актив? в копилке он конечно есть и будет,а что он сделал в том финале? или ты считаешь что то была тренерская победа?
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Ответ 10ztv
у моуриньо за 6 последних лет 1 титул (великая лк). На дистанции Карло солиднее, Пеп тем более
Он разве о солидности говорит?
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Ответ Alex Legend
Моуриньо как тренер намного интереснее. Все нулевые на ушах держал именно Моур, а не Карло.
Интересным этот балабол был только на пресс-конференциях. Футбол везде ставил унылый, в стиле Бердыева
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