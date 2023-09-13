Футболистка Англии Стэнуэй о Рубиалесе и поцелуе: «Мы хотим говорить о равенстве, чувствовать себя комфортно на работе, отстаивать то, что считаем правильным»

Футболистка сборной Англии рада уходу Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после того, как поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней. Рубиалес в итоге оставил свой пост.

«Уже есть результат, но мы не хотим, чтобы это было концом чего-то, мы хотим, чтобы это было началом чего-то.

Мы все боролись – футболистки, сотрудники организаций, журналисты – за то, чтобы результат был таким, какой он есть. мы этого хотели, но также хотим, чтобы это стало только началом.

Хотим иметь возможность вести подобные разговоры [о равенстве], чувствовать себя комфортно во время них, чувствовать себя комфортно на своем рабочем месте, иметь возможность отстаивать то, что мы считаем правильным.

Именно в этом мы так хороши. Вместе мы сильны и можем добиться перемен. Это может стать началом чего-то большего, когда мы сможем все объединиться в одну команду, чтобы продолжать добиваться того, что считаем правильным», – сказала Джорджия Стэнуэй, выступающая за «Баварию».

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