Футболистка Англии Стэнуэй о Рубиалесе и поцелуе: «Мы хотим говорить о равенстве, чувствовать себя комфортно на работе, отстаивать то, что считаем правильным»

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Футболистка сборной Англии рада уходу Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после того, как поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней. Рубиалес в итоге оставил свой пост.

«Уже есть результат, но мы не хотим, чтобы это было концом чего-то, мы хотим, чтобы это было началом чего-то.

Мы все боролись – футболистки, сотрудники организаций, журналисты – за то, чтобы результат был таким, какой он есть. мы этого хотели, но также хотим, чтобы это стало только началом.

Хотим иметь возможность вести подобные разговоры [о равенстве], чувствовать себя комфортно во время них, чувствовать себя комфортно на своем рабочем месте, иметь возможность отстаивать то, что мы считаем правильным.

Именно в этом мы так хороши. Вместе мы сильны и можем добиться перемен. Это может стать началом чего-то большего, когда мы сможем все объединиться в одну команду, чтобы продолжать добиваться того, что считаем правильным», – сказала Джорджия Стэнуэй, выступающая за «Баварию».

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3 комментария

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fussballer
Если голый мужчина, случайно, попадает в женскую баню — женщины верещат и пытаются плеснуть на него кипятком... А если, случайно, обнаженная девушка в мужскую — напротив, все мужики очень рады, приветливы. Это еще раз доказывает доброту мужского сердца.
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Гамаль Хайдаров
Ответ fussballer
Если голый мужчина, случайно, попадает в женскую баню — женщины верещат и пытаются плеснуть на него кипятком... А если, случайно, обнаженная девушка в мужскую — напротив, все мужики очень рады, приветливы. Это еще раз доказывает доброту мужского сердца.
из разряда, женщины в купальниках скрывают 10% своего тела, а мужчины все смотрят именно на эти 10%)
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