Экс-хавбек «Спартака» Озбилиз завершил карьеру в 33 года и будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция сборная Армении по футболу Федерация футбола Армении высшая лига Армения Урарту Арас Озбилиз Кубань Футбол

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз завершил карьеру в 33 года.

Последним клубом бывшего полузащитника «Аякса», «Спартака», «Кубани», «Бешикташа» и сборной Армении стал армянский «Урарту».

В составе сборной Армении он сыграл 41 матч, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Арас – двукратный чемпион Нидерландов (2010/2011, 2011/2012), чемпион Турции (2016/17) и чемпион Молдовы (2017/18).

Как сообщает Armenpress, Озбилиз сказал журналистам, что будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении через месяц.

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6 комментариев

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malik194269@gmail.com
Не самый лучший, но и не самый худший…!!! Спасибо ….!!!!
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Denis Dokuchaev
афигеть, я же не один думал, что он уже лет 10 как закончил 😆
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Спартак Уокер
В Кубани был хорош
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Владимир Молявин
Удачи, Арас!!!
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