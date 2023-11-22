Экс-хавбек «Спартака» Озбилиз завершил карьеру в 33 года и будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз завершил карьеру в 33 года.

Последним клубом бывшего полузащитника « », « », « », « » и сборной Армении стал армянский « ».

В составе сборной Армении он сыграл 41 матч, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Арас – двукратный чемпион Нидерландов (2010/2011, 2011/2012), чемпион Турции (2016/17) и чемпион Молдовы (2017/18).

Как сообщает Armenpress, Озбилиз сказал журналистам, что будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Армении через месяц.

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