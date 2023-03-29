Озбилиз о русском языке: «Хотел заказать мяса, показывал на строчку и спрашивал: «Это кудах-кудах-кудах?» Так и не понял, когда надо говорить «моя», «мой», «мое»

Арас Озбилиз рассказал, как учил русский язык.

«До «Кубани» вообще не знал русский, просто ноль. Раздражало дергать переводчика, если мне что-то нужно. А мне постоянно было что-то нужно. Так я решил учить язык. Сначала, конечно, было смешно. Прихожу в ресторан, хочу заказать мясо, а там же кириллица – непонятные для меня символы.

Я зову официанта, показываю на строчку и спрашиваю: «Это м-у-у-у-у?» Ну, изображаю корову. Или: «Это кудах-кудах-кудах?» И крылья руками изображаю. Да, смешно, но зато справился сам. И постепенно запомнил, как будет говядина, баранина, курица.

Здесь главное не стесняться. Вот смотри, я так и не понял, когда надо говорить «моя», когда «мой», когда «мое». Где надо использовать род мальчика, а где род девочки. Про мяч вроде бы – «мой мяч» правильно. Но если я говорил «моя мяч», то видел, что меня все равно прекрасно понимают.

Ну и не надо бояться сделать брак, ошибиться. Надо говорить, как можешь – в конце концов тебя обязательно поймут. А дальше ты запомнишь, как правильно. И так шаг за шагом будешь прибавлять.

Если бояться, стесняться и прятаться за переводчика, то никогда не заговоришь ни на каком языке», – сказал экс-хавбек « » в интервью Sports.ru.

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