Озбилиз о том, почему живет в Армении: «Некоторые вещи лучше, чем в Европе. Там сын увидел 4-летнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне это объяснить? Для меня такое ненормально»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Арас Озбилиз Футбол

Арас Озбилиз рассказал, почему живет в Армении, а не в Нидерландах. 

– Многие удивятся: у тебя есть все возможности жить в Нидерландах, но ты в Армении. Неужели в Европе не было вариантов?

– Я же говорю: мне правда хотелось поближе познакомиться со страной и помочь ей. Сделать футбол в Армении лучше, чем он есть сейчас. Я об этом думал еще в 2012-м, когда решил играть за сборную Армении. Реально хотел в конце карьеры приехать сюда.

Сердце мне подсказывало, что так правильно. И хорошо, что приехал в 29, а не в 35. Пока я в форме и полон сил, пока могу проявить себя и чего-то дать армянскому футболу. А не туристом приехать.

– Как тебе в Ереване?

– Я здесь бывал и раньше, двенадцать лет подряд приезжал, поэтому все знакомо. Понятно, отпуск – это одно, а жизнь – это другое, но мне тут хорошо. У меня трое детей – им в Ереване очень понравилось. Плюс тут есть вещи, которые лучше, чем в Европе.

– Например?

– Например…. Когда моему сыну было 4 года, он ходил в детский сад. Там увидел другого 4-летнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне ему все это объяснить? Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально, это совсем не мое, – сказал экс-хавбек «Спартака» в интервью Sports.ru.

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33 комментария

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Александр Шейфер
Ответ Krull
Кхм. Дети появятся, если, поймёшь тогда, какую хрень сморозил сейчас.
Ну да, я много слышал такой херни, от сторонников крестить детей в младенчестве.
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Krull
Ответ Уолтер Собчак
"Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально". Ну так и скажи это сыну. А он пусть сам решает, как к этому относиться.
Кхм. Дети появятся, если, поймёшь тогда, какую хрень сморозил сейчас.
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atomio
Ответ Орел в мехах
А что тогда с Ираном, который входит в лидеры по смене пола? Там вроде уже как 40 лет живут без влияния Запада)
молчи, диванным экспертам виднее. это они еще про Кубу не знают, которая недавно легализовала однополые браки
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los merengues
Ответ Теннисный абсолют
Не знаю, нужно поискать фонды, которые занимаются сбором средств для лечения сексуальных отклонений.
не, правда, поправляйся.
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Фарид Харисов
Ответ Niko [Ars]
не говнодавов, а чего-то незнакомого. непривычного для тебя, нового, чуждого и тд
Да я это понимаю, неизвестного бояться, но ребенок же не смотрит гейскую порнографию, не видит их половые акты, поцелуи. У какого-то мальчика просто накрашены ногти.
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Pelerin
Перед тем, как что-то объяснять 4-хлетке, сначала нужно самому хоть что-то понимать... ну или не лицемерить.

Краска на ногтях это просто краска - важно, чтобы человек никого не убивал, не насиловал, не грабил. А с постелью каждый сам разберётся.
Что касается Озбилиса, то он живёт на то, что заработал за карьеру. Жизнь в Армении дешевле в разы, чем в Германии. Поэтому не надо лицемерить...
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atomio
совок головного мозга в общем, очередной скрепоносец. как будет объяснять сыну когда он спросит почему у девушки прическа с короткими волосами?
+3
-6
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Том Мунтян
Как объяснить?
Таково многообразие мира, население 7 млрд. человек, у каждого свой взгляд на жизнь. Пора уже из своих "традиционных" пещер хоть иногда выглядывать)
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CuauhtemokBlanco
Ответ Уолтер Собчак
"Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально". Ну так и скажи это сыну. А он пусть сам решает, как к этому относиться.
ну да, ребенку 4 года, и он должен что-то решать... много ли вы верных решений приняли в своей жизни?
+3
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Niko [Ars]
Ответ Фарид Харисов
кого это ещё бояться? говнодавов? я их с детства вижу, как и просто женственных мальчиков, ну и пусть живут себе, я с отцом с них просто смеялся всегда.
не говнодавов, а чего-то незнакомого. непривычного для тебя, нового, чуждого и тд
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Sevuska
В Европе перенаселение , и с помощью всякого сатанизма элиты борются с рождаемостью . В Испании вообще зоофилию узаконили . Только бы не заводить нормальные семьи и не рожать детей 👍
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Орел в мехах
Ответ Теннисный абсолют
Все по делу. Именно поэтому СШП и наглосаксы разожгли войну здесь. Чтобы славяне, которым чуждо БЛМ, гей-секс и прочие извращения, истребляли друг друга. Поэтому войны и идут в тех же арабских странах, где тоже против извращений. Скоро думаю и поляков погонят на убой, потому что они не почитают гей-секс и все еще остаются довольно религиозной страной
А что тогда с Ираном, который входит в лидеры по смене пола? Там вроде уже как 40 лет живут без влияния Запада)
+2
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ЦСКА1960
Уехал потому что не смог объяснить? Плохой отец значит, интеллектуально не зрелый.
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Фарид Харисов
Ответ Niko [Ars]
ты бы тоже мог испугаться, столкнувшись с чем-то непривычным для тебя, как и любой человек. это просто первая реакция мозга. другое дело, что потом этим самом мозгом можно и хорошо подумать
кого это ещё бояться? говнодавов?

я их с детства вижу, как и просто женственных мальчиков, ну и пусть живут себе, я с отцом с них просто смеялся всегда.
+1
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Momos
Мы на уроках рисования сами по себе ногти по приколу в разные цвета красили. И после этого желания бросаться на мужиков у ребят почему-то не возникло.
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Zidan GOAT
Ответ Фарид Харисов
Бояться что сын станет говнодавом из-за того что увидит накрашенные ногти у мальчика. Как можно так сильно сомневаться в своём ребенке и в своих методах воспитания?)
Это совсем другое, ребёнок питает все то, что его окружает в социуме
Год-два в компании каких-то трансгендеров и психика уже сломает в их сторону
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Георгий Большаков
Ответ Уолтер Собчак
"Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально". Ну так и скажи это сыну. А он пусть сам решает, как к этому относиться.
Он может неправильно решить
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Niko [Ars]
Ответ Фарид Харисов
Бояться что сын станет говнодавом из-за того что увидит накрашенные ногти у мальчика. Как можно так сильно сомневаться в своём ребенке и в своих методах воспитания?)
ты бы тоже мог испугаться, столкнувшись с чем-то непривычным для тебя, как и любой человек. это просто первая реакция мозга. другое дело, что потом этим самом мозгом можно и хорошо подумать
+2
-2
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Гамарджоба Генацвале
Папа 1 и Папа 2 красят ногти. Сыну тоже захотелось.
+1
-1
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Теннисный абсолют
Ответ los merengues
куда на лечение сбрасывать?
Не знаю, нужно поискать фонды, которые занимаются сбором средств для лечения сексуальных отклонений.
+1
-5
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Уолтер Собчак
Если кто-то боится стать геем после покраски ногтей, то проблема явно не ногтях и не в лаке...
+13
-7
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Полуэктов Пётр
А в чем проблема? Он сразу решил, что 4х летний мальчик гей? Серьезно?
Это 4х летний ребенок, он еще говорить нормально не умеет, чтобы все слова были четко понятны, а Озбилис ему уже рисует ориентацию.
+8
-3
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los merengues
Ответ Теннисный абсолют
Все по делу. Именно поэтому СШП и наглосаксы разожгли войну здесь. Чтобы славяне, которым чуждо БЛМ, гей-секс и прочие извращения, истребляли друг друга. Поэтому войны и идут в тех же арабских странах, где тоже против извращений. Скоро думаю и поляков погонят на убой, потому что они не почитают гей-секс и все еще остаются довольно религиозной страной
куда на лечение сбрасывать?
+9
-1
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Павел Ларичев
Ну так ты же мракобес.
+8
-4
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Уолтер Собчак
"Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально".

Ну так и скажи это сыну. А он пусть сам решает, как к этому относиться.
+14
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