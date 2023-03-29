Озбилиз о том, почему живет в Армении: «Некоторые вещи лучше, чем в Европе. Там сын увидел 4-летнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне это объяснить? Для меня такое ненормально»

рассказал, почему живет в Армении, а не в Нидерландах.

– Многие удивятся: у тебя есть все возможности жить в Нидерландах, но ты в Армении. Неужели в Европе не было вариантов?

– Я же говорю: мне правда хотелось поближе познакомиться со страной и помочь ей. Сделать футбол в Армении лучше, чем он есть сейчас. Я об этом думал еще в 2012-м, когда решил играть за сборную Армении. Реально хотел в конце карьеры приехать сюда.

Сердце мне подсказывало, что так правильно. И хорошо, что приехал в 29, а не в 35. Пока я в форме и полон сил, пока могу проявить себя и чего-то дать армянскому футболу. А не туристом приехать.

– Как тебе в Ереване?

– Я здесь бывал и раньше, двенадцать лет подряд приезжал, поэтому все знакомо. Понятно, отпуск – это одно, а жизнь – это другое, но мне тут хорошо. У меня трое детей – им в Ереване очень понравилось. Плюс тут есть вещи, которые лучше, чем в Европе.

– Например?

– Например…. Когда моему сыну было 4 года, он ходил в детский сад. Там увидел другого 4-летнего мальчика с накрашенными ногтями. И как мне ему все это объяснить? Окей, я не против, все могут делать что хотят, но лично для меня такое ненормально, это совсем не мое, – сказал экс-хавбек « » в интервью Sports.ru.

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