Саттон об «МЮ»: «Антони злится, пинается – контроль над раздевалкой потерян, похоже. Эти выходки показывают неуважение к тен Хагу – вспоминается противостояние с Роналду»
Крис Саттон считает, что Эрик тен Хаг теряет авторитет среди игроков «Манчестер Юнайтед».
«Выходки Антони – злится, пинается [после замены в матче с «Манчестер Сити»], – похоже, клуб утратил контроль в раздевалке.
Посмотрите на команды, которые «Манчестер Юнайтед» обыграл в этом сезоне. Они обыграли «Вулвс», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Таков их сезон в АПЛ. Они выцарапывали победы против более слабых соперников.
То, что произошло в воскресенье, лишь разоблачило бардак, в котором они оказались. Мне нравится [Эрик] тен Хаг, он кажется приличным парнем, но сейчас стоит задать вопрос, не потерял ли он контроль [для раздевалкой].
Вспоминается его противостояние с Роналду в прошлом сезоне, которое, казалось, стало важным моментом в его тренерской карьере. Ему оказали доверие. Но то, как вели себя некоторые игроки, то, как разозлился Антони, мне кажется, свидетельствует о неуважении к тренеру», – сказал экс-форвард «Челси».
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