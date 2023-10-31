Саттон об «МЮ»: «Антони злится, пинается – контроль над раздевалкой потерян, похоже. Эти выходки показывают неуважение к тен Хагу – вспоминается противостояние с Роналду»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Крис Саттон Эрик тен Хаг Антони Футбол

Крис Саттон считает, что Эрик тен Хаг теряет авторитет среди игроков «Манчестер Юнайтед».

«Выходки Антони – злится, пинается [после замены в матче с «Манчестер Сити»], – похоже, клуб утратил контроль в раздевалке.

Посмотрите на команды, которые «Манчестер Юнайтед» обыграл в этом сезоне. Они обыграли «Вулвс», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Таков их сезон в АПЛ. Они выцарапывали победы против более слабых соперников.

То, что произошло в воскресенье, лишь разоблачило бардак, в котором они оказались. Мне нравится [Эрик] тен Хаг, он кажется приличным парнем, но сейчас стоит задать вопрос, не потерял ли он контроль [для раздевалкой].

Вспоминается его противостояние с Роналду в прошлом сезоне, которое, казалось, стало важным моментом в его тренерской карьере. Ему оказали доверие. Но то, как вели себя некоторые игроки, то, как разозлился Антони, мне кажется, свидетельствует о неуважении к тренеру», – сказал экс-форвард «Челси».

Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

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6 комментариев

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red hikkikomori
Да, судя по поведению Антони, Тен Хага уже даже "свои" перестают поддерживать
+3
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CHELSEA_2008
Аккуратнее, Крис, не давай подсказок лысому. Он как раз в поисках нового "козла отпущения" 😃
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United_LP
Ферги Бекхэма, Роналду и Руни сажал на лавку. ЭТХ посадив Санчо, думает, что он так же крут, а позорные выходки своих любимчиков не может контролировать.
+1
0
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Иван Лапин
Ответ Arima Baki
у них капитан Бруну, что вы вообще от них хотите, безумно талантливый но очень отвравительный персонаж. 7Хаг должен найти настоящих лидеров
7хага надо гнать ссаными тряпками
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