Саттон об «МЮ»: «Антони злится, пинается – контроль над раздевалкой потерян, похоже. Эти выходки показывают неуважение к тен Хагу – вспоминается противостояние с Роналду»

Крис Саттон считает, что Эрик тен Хаг теряет авторитет среди игроков «Манчестер Юнайтед».

«Выходки Антони – злится, пинается [после замены в матче с «Манчестер Сити»], – похоже, клуб утратил контроль в раздевалке.

Посмотрите на команды, которые « » обыграл в этом сезоне. Они обыграли «Вулвс», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Таков их сезон в . Они выцарапывали победы против более слабых соперников.

То, что произошло в воскресенье, лишь разоблачило бардак, в котором они оказались. Мне нравится [ ] тен Хаг, он кажется приличным парнем, но сейчас стоит задать вопрос, не потерял ли он контроль [для раздевалкой].

Вспоминается его противостояние с в прошлом сезоне, которое, казалось, стало важным моментом в его тренерской карьере. Ему оказали доверие. Но то, как вели себя некоторые игроки, то, как разозлился Антони, мне кажется, свидетельствует о неуважении к тренеру», – сказал экс-форвард «Челси».

Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

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