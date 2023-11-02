Эрик тен Хаг: «Антони – боец, он покажет, что является подходящим игроком для «МЮ». Он, как и все, может играть лучше»

Эрик тен Хаг высказался о низких показателях Антони.

В текущем сезоне вингер «Манчестер Юнайтед» провел 10 матчей во всех турнирах и не совершил ни одного результативного действия.

«Это в том числе проблема команды, и в первую очередь плохо играет команда, когда не доставляет ему мячи, и я также несу ответственность за это. Но, конечно, еще было много шумихи, и это понизило его уровень. Он может играть лучше, но все игроки могут играть лучше.

тоже боец, у него есть уверенность в себе, он смелый, и я уверен, что он покажет, что он является подходящим игроком для нас», – сказал главный тренер « ».

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

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