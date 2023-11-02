Эрик тен Хаг: «Антони – боец, он покажет, что является подходящим игроком для «МЮ». Он, как и все, может играть лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг высказался о низких показателях Антони.

В текущем сезоне вингер «Манчестер Юнайтед» провел 10 матчей во всех турнирах и не совершил ни одного результативного действия. 

«Это в том числе проблема команды, и в первую очередь плохо играет команда, когда не доставляет ему мячи, и я также несу ответственность за это. Но, конечно, еще было много шумихи, и это понизило его уровень. Он может играть лучше, но все игроки могут играть лучше.

Антони тоже боец, у него есть уверенность в себе, он смелый, и я уверен, что он покажет, что он является подходящим игроком для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»

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35 комментариев

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Roman
Видели его бойцовское махание ножками и ручками в дерби от бессилия)
+36
-3
+33
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Аскетизмом погоняю
Праймовый Антони мог 20 раз пойти в обыгрыш и не разу не обыграть. Сейчас что-то не то творится с парнем
+32
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+32
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Квадратное личико
Ответ Roman
Видели его бойцовское махание ножками и ручками в дерби от бессилия)
А его бойцовский поворот вокруг себя на месте видел? Ввергающий врагов в ужас 😄
+28
-2
+26
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Квадратное личико
Ахаха, Антони - боец? 😄 Что это за бои такие, в которых он боец? 😄 На Нинтендо? 😄
+16
-2
+14
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Evgen_Hazard
Боец да — его бывшие не дадут соврать
+10
-1
+9
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Marcus-light
Артета - доминант, Тен Хааг - боец.
+9
-2
+7
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Elik1989
Да, он уверенно даёт пас назад и всё!... в остальном он теряет мяч, даёт кривые пасы, не точные навесы и удары, не может ни пройти, ни обежать, ни убежать от соперника. И за это МЮ отдал почти 100 млн, кошмар, как и вся трансферная политика.
+7
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+7
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dafaka13
- я боец!
- а ещё в вашей команде есть бойцы?
- конечно! Например, Антони - боец
- а Санчо боец?
- ещё один такой вопрос, я тебе в лоб дам.
+4
0
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Ilia Ashirov
0 + 0 в этом сезоне. Это всё, что нужно знать об Антони и его бойцовских качествах.

И вообще возникает ощущение, как будто он племянник Тен Хага. Ко всем он такой требовательный, а этот оказывается боец
+3
0
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Alan Dutch
Ответ Аскетизмом погоняю
Праймовый Антони мог 20 раз пойти в обыгрыш и не разу не обыграть. Сейчас что-то не то творится с парнем
😂
+3
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El_Ilusionista
Ответ Квадратное личико
Ахаха, Антони - боец? 😄 Что это за бои такие, в которых он боец? 😄 На Нинтендо? 😄
https://doppalife.com/storage/208/conversions/10155327_760091250697058_5963151035804308224_n-loop-ultra.jpg
или такие)
+2
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q2fbdx2shh
Это уже бойцовский клуб какой-то
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TeLLer
Боец с женщинами?)
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DiffusedLight
Ответ Stewart D.
что это за праймовый энтони, которому только 23 года ?
Т.е. вас не смутили ток строки про прайм? А 0 успешных обводок из 20 это нормикс?
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0
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ман сити фейк
Раньше Фергюсон и Венгер, сейчас бойцы против доминаторов
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arspurs9
То, что он боец - факт. Девушка не даст соврать. Или Доку, которого Антони как настоящий боец попытался сломать, после того, как бельгиец его навозил.
Одна проблема. Здесь лучше бы быть футболистом, а не бойцом, другой вид спорта
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
кухонный боец
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jam.football
Антони боец. Он проводит неравные бои с женским полом вне поля. На поле же - тычками бьют по ногам соперника и строит бойцовские гримасы
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Isa Babaev
Ответ Аскетизмом погоняю
Праймовый Антони мог 20 раз пойти в обыгрыш и не разу не обыграть. Сейчас что-то не то творится с парнем
Даже праймовый Антонию в 10 раз хуже Саки и условного Стерлинга, это не футболист
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Waititi
в АПЛ бойцов больше чем топ футболистов и почему то бойцы в АПЛ не стоят по 100 мультов.
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El_Ilusionista
https://scontent.ftbs4-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/397090646_948567270185487_8090803350909484894_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=QA5i3NHwHRUAX8FRYtm&_nc_ht=scontent.ftbs4-2.fna&oh=00_AfABZD3x2YQzxsZKj_kH6B0ilAkR-qst2c0bjjoS-rfIrQ&oe=65496103
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Nickolay Lyskov
Как по мне, проблема в том, что практически любой игрок нынешнего МЮ может играть лучше, но с потрясающим упорством не делает этого.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ilia Ashirov
0 + 0 в этом сезоне. Это всё, что нужно знать об Антони и его бойцовских качествах. И вообще возникает ощущение, как будто он племянник Тен Хага. Ко всем он такой требовательный, а этот оказывается боец
Как там у классика?

Кто не брезгает солдатской задницей,
Тому и фланговый служит племянницей.
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Акира_1
Тен Хаг будет до конца защищать шлак, который купил, потому что все вместе они в итоге вернутся назад в Голландию.
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Real_v_dushe
Истинный боец клуба Сюткина
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