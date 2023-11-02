Эрик тен Хаг: «Антони – боец, он покажет, что является подходящим игроком для «МЮ». Он, как и все, может играть лучше»
Эрик тен Хаг высказался о низких показателях Антони.
В текущем сезоне вингер «Манчестер Юнайтед» провел 10 матчей во всех турнирах и не совершил ни одного результативного действия.
«Это в том числе проблема команды, и в первую очередь плохо играет команда, когда не доставляет ему мячи, и я также несу ответственность за это. Но, конечно, еще было много шумихи, и это понизило его уровень. Он может играть лучше, но все игроки могут играть лучше.
Антони тоже боец, у него есть уверенность в себе, он смелый, и я уверен, что он покажет, что он является подходящим игроком для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- а ещё в вашей команде есть бойцы?
- конечно! Например, Антони - боец
- а Санчо боец?
- ещё один такой вопрос, я тебе в лоб дам.
И вообще возникает ощущение, как будто он племянник Тен Хага. Ко всем он такой требовательный, а этот оказывается боец
или такие)
Одна проблема. Здесь лучше бы быть футболистом, а не бойцом, другой вид спорта
Кто не брезгает солдатской задницей,
Тому и фланговый служит племянницей.