Гари Невилл: «Ни один клуб не заплатил бы за Антони 90 млн фунтов. Но это «МЮ», он 10 лет переплачивает. «Аякс» не мог поверить своим глазам»

Гари Невилла удивила сумма, уплаченная «Манчестер Юнайтед» за Антони.

«Сейчас сложно судить о каком-либо игроке этой команды, потому что я видел, как в других клубах они выступают на более высоком уровне.

Стал бы я платить за Антони 90 млн фунтов? Нет. И ни один клуб не стал бы. Но это «Манчестер Юнайтед», именно этим он и занимается последние 10 лет – переплачивает.

Мэйсон Маунт – сказал бы я, что его трансфер должен был стать приоритетным летом? Вероятно, нет. За 55 миллионов фунтов – нет, я бы не сказал, что эту позицию надо было обязательно укреплять, потому что в команде уже есть Эриксен, Бруну, игроки, которые могут создавать моменты и играть в зоне «десятки».

В очередной раз руководство, увидев, что тренер добился какого-то успеха, позволяет ему диктовать трансферную политику. Любой качественно работающий клуб имеет четкую игровую модель, четкую стратегию подбора футболистов. Игроки, на которых клуб претендует, должны соответствовать профилю. А «МЮ» позволяет новому тренеру слишком сильно влиять на трансферы.

Честно говоря, «Аякс» не мог поверить в то, что за Антони предложили такие деньги. Он уже завершил работу на рынке, продал Лисандро Мартинеса за 50 млн фунтов и получил свои деньги. Он согласился на продажу Антони потому, что не мог поверить своим глазам», – сказал бывший защитник «МЮ» в интервью Webby & O’Neill.

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