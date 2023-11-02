Гари Невилл: «Ни один клуб не заплатил бы за Антони 90 млн фунтов. Но это «МЮ», он 10 лет переплачивает. «Аякс» не мог поверить своим глазам»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Антони Футбол

Гари Невилла удивила сумма, уплаченная «Манчестер Юнайтед» за Антони.

«Сейчас сложно судить о каком-либо игроке этой команды, потому что я видел, как в других клубах они выступают на более высоком уровне.

Стал бы я платить за Антони 90 млн фунтов? Нет. И ни один клуб не стал бы. Но это «Манчестер Юнайтед», именно этим он и занимается последние 10 лет – переплачивает.

Мэйсон Маунт – сказал бы я, что его трансфер должен был стать приоритетным летом? Вероятно, нет. За 55 миллионов фунтов – нет, я бы не сказал, что эту позицию надо было обязательно укреплять, потому что в команде уже есть Эриксен, Бруну, игроки, которые могут создавать моменты и играть в зоне «десятки».

В очередной раз руководство, увидев, что тренер добился какого-то успеха, позволяет ему диктовать трансферную политику. Любой качественно работающий клуб имеет четкую игровую модель, четкую стратегию подбора футболистов. Игроки, на которых клуб претендует, должны соответствовать профилю. А «МЮ» позволяет новому тренеру слишком сильно влиять на трансферы.

Честно говоря, «Аякс» не мог поверить в то, что за Антони предложили такие деньги. Он уже завершил работу на рынке, продал Лисандро Мартинеса за 50 млн фунтов и получил свои деньги. Он согласился на продажу Антони потому, что не мог поверить своим глазам», – сказал бывший защитник «МЮ» в интервью Webby & O’Neill.

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30 комментариев

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CONST_VAN_G
Антони даже на 20 не играет. Одни танцы толка ноль. Голов нет. Протеже хага
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Борис Энгельгардт
снова навалена база
55 миллионов за Маунта, игровая роль которого - заполнение места в заявке на матч, вместо покупки Павара - преступление
+30
-2
+28
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Today I feel Qatari
Ответ №7
Так в клубе нет скаутов , спортивного директора и тд. Могли бы предложить тен хагу альтернативу Антони, но нет же они уперлись в этого игрока и все. Такую трансферную политику ведет МЮ уже какой год. Тот же Хейлунд, что разве нет кроме него нападающих. Тен хага выгонят , но клуб продолжит быть середняком тратящим миллионы
Так когда его покупали все начиная с того же Невилла писали, что как важно поддержать тренера и купить именно тех игроков, которых он хочет. А теперь опять 7хаг не причем. Л - логика
+18
-5
+13
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vincere
В руководстве МЮ работают фанаты Ливерпуля или Сити.
Иначе не объяснить, как можно всего за 10 лет превратить великий клуб в посмешище. Даже захочешь намеренно это повторить - не справишься лучше менеджмента МЮ.
+10
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№7
Так в клубе нет скаутов , спортивного директора и тд. Могли бы предложить тен хагу альтернативу Антони, но нет же они уперлись в этого игрока и все. Такую трансферную политику ведет МЮ уже какой год. Тот же Хейлунд, что разве нет кроме него нападающих. Тен хага выгонят , но клуб продолжит быть середняком тратящим миллионы
+8
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алексей любовь
Ответ Водяра
Антони как и Мудрик, распил для агентов.
Возьми 15 рублей. Но про Мудрика уже не актуально, никто тебе денег не даст
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ deimon7.7
Покупка Антони - это финансовая помощь бывшему клубу от лысого шарлатана. Санчо и Гринвуд задвинули бы эту юлу в глубокий запас при другом тренере.
Да Санчо одного поля ягода с Антони. Обоих бы вышвырнуть из клуба. Пусть идут в другое место мозги свои лечат.
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Today I feel Qatari
Ответ №7
Всему должен быть предел , поддержать тренера это хорошо , но платить по 100 кк за среднего игрока это бред
Тогда бы у 7хаговеров были бы отговорки, что тренеру не купили нужных ему игроков. Вон Ван Гал уже 10 лет вспоминает как ему Гайтана не купили и ведь имеет моральное право. В случае с 7хагом такие отговорки работать не будут и у клуба есть полное моральное право спрашивать за результат с лысого афериста по полной. Пускай страдает вместе со своими адептами, выгораживающими его в комментах
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deimon7.7
Покупка Антони - это финансовая помощь бывшему клубу от лысого шарлатана. Санчо и Гринвуд задвинули бы эту юлу в глубокий запас при другом тренере.
+5
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Today I feel Qatari
Ответ arspurs9
Когда его покупали, никто не знал ничего толком о Хаге в другой лиге. Он хотел Антони, ему купили Антони, ожидая, что тренер понимает за кого просит выложить такую сумму. Все поддержали. Прошло время, 90 млн выкинуты в мусорку. Претензии вполне логичны.
Просто в неудачах сейчас модно винить плохих глейзеров. Я вот например не вижу в чем они плохие в кейсе Хага - выполняют все его дебильные трансферные желания, потратили поллярда денег (не своих да, но ведь могли бы вывести себе на дивиденды, а вложили в безумные хотелки лысого). Не думаю, что именно глейзеры должны работать над командным прессингом и прочим билдапом на тренировках. Единственная их вина - это вообще назначить это чудо и теперь тянуть с его увольнением
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arspurs9
Ответ Today I feel Qatari
Просто в неудачах сейчас модно винить плохих глейзеров. Я вот например не вижу в чем они плохие в кейсе Хага - выполняют все его дебильные трансферные желания, потратили поллярда денег (не своих да, но ведь могли бы вывести себе на дивиденды, а вложили в безумные хотелки лысого). Не думаю, что именно глейзеры должны работать над командным прессингом и прочим билдапом на тренировках. Единственная их вина - это вообще назначить это чудо и теперь тянуть с его увольнением
В ситуации с Хагом все вопросы лично к Хагу. Его многие фанаты хотели - его дали. Хотели денег и поддержку - есть. Теперь спрос с тренера.
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Ramisik
Есть еще один сине-гранатовый клуб, который за подобные дрова отдавал 100+ миллионов)
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Stretford End
Ответ №7
Так в клубе нет скаутов , спортивного директора и тд. Могли бы предложить тен хагу альтернативу Антони, но нет же они уперлись в этого игрока и все. Такую трансферную политику ведет МЮ уже какой год. Тот же Хейлунд, что разве нет кроме него нападающих. Тен хага выгонят , но клуб продолжит быть середняком тратящим миллионы
вот это наиболее близко к истине.
полное дурачьё.
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rude.
Ответ vincere
В руководстве МЮ работают фанаты Ливерпуля или Сити. Иначе не объяснить, как можно всего за 10 лет превратить великий клуб в посмешище. Даже захочешь намеренно это повторить - не справишься лучше менеджмента МЮ.
Рискну предположить что никакой стратегии и плана там никогда и не было, просто все держалось и было завязано на САФе. Но он футбол знал как никто другой, и был харизматичным человеком, и это давало результат. После же его ухода, возник вакуум, что делать - никто не понимал. По сути они до сих пор там еще учатся и раздупляються, я так понимаю.
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arspurs9
Ответ Today I feel Qatari
Так когда его покупали все начиная с того же Невилла писали, что как важно поддержать тренера и купить именно тех игроков, которых он хочет. А теперь опять 7хаг не причем. Л - логика
Когда его покупали, никто не знал ничего толком о Хаге в другой лиге. Он хотел Антони, ему купили Антони, ожидая, что тренер понимает за кого просит выложить такую сумму. Все поддержали. Прошло время, 90 млн выкинуты в мусорку. Претензии вполне логичны.
+2
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№7
Ответ Today I feel Qatari
Так когда его покупали все начиная с того же Невилла писали, что как важно поддержать тренера и купить именно тех игроков, которых он хочет. А теперь опять 7хаг не причем. Л - логика
Всему должен быть предел , поддержать тренера это хорошо , но платить по 100 кк за среднего игрока это бред
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QWertY
Ответ №7
Так в клубе нет скаутов , спортивного директора и тд. Могли бы предложить тен хагу альтернативу Антони, но нет же они уперлись в этого игрока и все. Такую трансферную политику ведет МЮ уже какой год. Тот же Хейлунд, что разве нет кроме него нападающих. Тен хага выгонят , но клуб продолжит быть середняком тратящим миллионы
Предложили бы альтернативу, то сказали бы, что купили того кого тренер не просил
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savik-A.M.
Ответ №7
Так в клубе нет скаутов , спортивного директора и тд. Могли бы предложить тен хагу альтернативу Антони, но нет же они уперлись в этого игрока и все. Такую трансферную политику ведет МЮ уже какой год. Тот же Хейлунд, что разве нет кроме него нападающих. Тен хага выгонят , но клуб продолжит быть середняком тратящим миллионы
тренер покупает игроков , чисто своих бывших - читай по "блату" , он берет не нужных команде а нужных чисто ему , во. и " выхлоп" в итоге
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Слончик
Наконец-то с лысого тренера спросили за его трансферы и результаты. А то он мастер перекладывать вину на игроков
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dedpihto59
Прав Гари🤷‍♀️‼️
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mihail77777777777777
Гарри врет не 90, а 95
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