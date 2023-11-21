Дзагоев о завершении карьеры: «Не реализовал себя полностью, обидно. Но жизнь не заканчивается. Теперь узнаю все о тренерстве»

Теги ЦСКА Рубин Лейрия премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Греция Алан Дзагоев Спорт-Экспресс Футбол

Алан Дзагоев попробует себя в роли тренера после окончания карьеры.

Сегодня 33-летний экс-полузащитник ЦСКА и сборной России объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом стала греческая «Лейрия».

– С какими чувствами ты прощаешься с карьерой футболиста?

– Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении.

А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам в России?

– Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, ее всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе – жизнь покажет, в каком статусе я буду.

Конечно, есть сожаление, но у нас было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моем сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял, – сказал Дзагоев.

Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

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9 комментариев

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Alexandr Bychkov
Постигать тренерское искусство вместе с Леонидом Лассо
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Wesley
Автор новости, ау, Лейрия португальская, Дзагоев играл за Ламию
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Михаил
Удачи👋
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TIMOXA1979 TIMOXIN
да чё там знать, принял, развернулся ударил в девятку и пошёл:)))
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Spartakus 1984
Разве не за Ламию играл ?
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badaboom
«Теперь НЕ узнаю все о тренерстве»

...если продолжать логику нереализованности)
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Overkiller
Алан, там Жирков говорит что школа тренеров это опа полная. Аж три дня в месяц, говорит, в шесть утра вставать. Оно тебе надо - ад такой нечеловеческий?
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angry horse
Удачи, Алан!
Спасибо за 14 сезонов в армейской футболке😎👍
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