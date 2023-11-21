Дзагоев о завершении карьеры: «Не реализовал себя полностью, обидно. Но жизнь не заканчивается. Теперь узнаю все о тренерстве»
Алан Дзагоев попробует себя в роли тренера после окончания карьеры.
Сегодня 33-летний экс-полузащитник ЦСКА и сборной России объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом стала греческая «Лейрия».
– С какими чувствами ты прощаешься с карьерой футболиста?
– Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении.
А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам в России?
– Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку, ее всегда было очень много. На этом мы не прощаемся, обязательно увидимся на стадионе – жизнь покажет, в каком статусе я буду.
Конечно, есть сожаление, но у нас было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моем сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял, – сказал Дзагоев.
Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя
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...если продолжать логику нереализованности)
Спасибо за 14 сезонов в армейской футболке😎👍