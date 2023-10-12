Хвича – в топ-10 самых дорогих игроков Серии А, Transfermarkt оценил его в 85 млн евро. Осимхен – 1-й, Лаутаро – 2-й, Леау – 3-й

Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.

оценил полузащитника в 85 миллионов евро. Когда Хвича переходил в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году, его стоимость оценивалась в 35 миллионов.

На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Наполи» (120 млн), на 2-м месте из « » (100 млн), затем идет из « » (90 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен («Наполи») − 120 млн евро

2. Лаутаро Мартинес («Интер») − 100 млн

3. Рафаэл Леау («Милан») − 90 млн

4. («Наполи») − 85 млн

5. («Интер») – 75 млн

6. («Ювентус») − 70 млн

7-8. Алессандро Бастони («Интер») – 60 млн

7-8. («Милан») − 60 млн

9-10. Федерико Димарко («Интер») – 45 млн

9-10. (« ») − 45 млн

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