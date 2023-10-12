Хвича – в топ-10 самых дорогих игроков Серии А, Transfermarkt оценил его в 85 млн евро. Осимхен – 1-й, Лаутаро – 2-й, Леау – 3-й

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Николо Барелла Тео Эрнандес Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Душан Влахович Федерико Кьеза Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия деньги Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Футбол

Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.

Transfermarkt оценил полузащитника «Наполи» в 85 миллионов евро. Когда Хвича переходил в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году, его стоимость оценивалась в 35 миллионов.

На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Наполи» Виктор Осимхен (120 млн), на 2-м месте Лаутаро Мартинес из «Интера» (100 млн), затем идет Рафаэл Леау из «Милана» (90 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен («Наполи») − 120 млн евро

2. Лаутаро Мартинес («Интер») − 100 млн

3. Рафаэл Леау («Милан») − 90 млн

4. Хвича Кварацхелия («Наполи») − 85 млн

5. Николо Барелла («Интер») – 75 млн

6. Душан Влахович («Ювентус») − 70 млн

7-8. Алессандро Бастони («Интер») – 60 млн

7-8. Тео Эрнандес («Милан») − 60 млн

9-10. Федерико Димарко («Интер») – 45 млн

9-10. Федерико КьезаЮвентус») − 45 млн

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12 комментариев

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Давид Agabekyan
За пол сезона такую цену дали. Бред
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<~Inter~>
Ответ Давид Agabekyan
За пол сезона такую цену дали. Бред
вполне себе адекватная цена. Он по прежнему очень хорош, но ему попросту меньше везёт, чем в первые полгода
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Hubner
Кикнадзе не одобряет)
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Пикачу82
А зарплата как у баночеюника клуба средняка...
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Bul.Bul
Ну это все таки больше аванс, скорее. Хвича классный игрок и вообще молодец, но 85 на сегодняшний день выглядит завышено
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David Aprasidze
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Ответ Давид Agabekyan
За пол сезона такую цену дали. Бред
Бред это 146 млн за Коутиньо.
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darby crash
Кьеза, конечно, просел после травмы. А вот Барелле, мне кажется, миллионов 15 точно не доплюсовали. Ну и Димарко играет на все 50, точно уж входит в ТОП-10 лучших ЛЗ европейских чемпионатов
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Jovid Mirzoev
Они по ходу игру Хвичи только в прошлом году видели .игрок хороший но ценик максимум 50 лямов и то дорого
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Fulyan
в последнее время вообще перестал следить за Трансфермаркт. Ребята в своем мире живут и непонятно как лепят ценники.

к примеру глянул стоимость тех же англичан, там достаточно какому-нибудь британскому молодому бревну сыграть пару матчей и как на него ценник взлетает до небес, а в Юве условный Гатти который проводит уже 2 сезон подряд на уровне не стоит даже 10 млн. А ещё анекдот, что Кьеза стоит 45 млн, тогда как те же ноунейм-бриты по 50-70 млн. И снижают цены на тех же итальянцев при малейшем плохом отрезке сезона.
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494nk9yft7
Ответ Давид Agabekyan
За пол сезона такую цену дали. Бред
Бред был бы, если бы за тебя такую цену дали. А за Хвичу можно порадоваться!
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