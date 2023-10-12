Хвича – в топ-10 самых дорогих игроков Серии А, Transfermarkt оценил его в 85 млн евро. Осимхен – 1-й, Лаутаро – 2-й, Леау – 3-й
Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.
Transfermarkt оценил полузащитника «Наполи» в 85 миллионов евро. Когда Хвича переходил в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году, его стоимость оценивалась в 35 миллионов.
На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Наполи» Виктор Осимхен (120 млн), на 2-м месте Лаутаро Мартинес из «Интера» (100 млн), затем идет Рафаэл Леау из «Милана» (90 млн).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Виктор Осимхен («Наполи») − 120 млн евро
2. Лаутаро Мартинес («Интер») − 100 млн
3. Рафаэл Леау («Милан») − 90 млн
4. Хвича Кварацхелия («Наполи») − 85 млн
5. Николо Барелла («Интер») – 75 млн
6. Душан Влахович («Ювентус») − 70 млн
7-8. Алессандро Бастони («Интер») – 60 млн
7-8. Тео Эрнандес («Милан») − 60 млн
9-10. Федерико Димарко («Интер») – 45 млн
9-10. Федерико Кьеза («Ювентус») − 45 млн
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к примеру глянул стоимость тех же англичан, там достаточно какому-нибудь британскому молодому бревну сыграть пару матчей и как на него ценник взлетает до небес, а в Юве условный Гатти который проводит уже 2 сезон подряд на уровне не стоит даже 10 млн. А ещё анекдот, что Кьеза стоит 45 млн, тогда как те же ноунейм-бриты по 50-70 млн. И снижают цены на тех же итальянцев при малейшем плохом отрезке сезона.