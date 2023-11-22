Пике о травме Гави: «Дерьмово. Он может думать о Евро или Олимпиаде, но пусть не спешит – если он выбыл на 10 месяцев, так тому и быть, надо восстановиться»
Жерар Пике призал Гави не форсировать свое возвращение после травмы.
Напомним, 19-летний хавбек «Барселоны» получил серьезную травму в матче квалификации Евро-2024 – у Гави выявлен разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. Испанец пропустит 7-9 месяцев.
«То, что случилось с Гави, дерьмово, в этом нет ничего хорошего. Пусть он не спешит, и если [он должен пропустить] 10 месяцев, то так тому и быть. Он может подумать о том, чтобы поехать на Евро-2024 или Олимпиаду, но лучше будет вернуться, когда он восстановится.
Как игрок, ты хочешь поторопиться и попасть на первый крупный турнир – уверен, что он сейчас смотрит на календарь. Пусть он возвращается, когда все будет в порядке», – сказал экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании.
Гави не будут вызывать в сборную Испании до марта 2025 года – начала отбора на ЧМ-2026. Полузащитник «Барсы» должен полностью восстановиться после травмы
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