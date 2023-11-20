Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы. Хавбек не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024

Теги Барселона Ла Лига травмы Гави Футбол

Гави выбыл на длительный срок из-за травмы.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). Сообщалось, что он может пропустить от 6 до 8 месяцев. 

Сегодня «Барселона» объявила, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. 

Журналист As Хави Мигель сообщает, что Гави будет отсутствовать дольше, чем ожидалось изначально. Срок восстановления игрока составит от 7 до 9 месяцев. Полузащитник не сыграет за «Барсу» до конца сезона, а также пропустит чемпионат Европы и Олимпийские игры. 

Статистику Гави можно найти здесь

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35 комментариев

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Cearvm
Грустно за парня, оставлял приятное впечатление своим желанием играть. Травма крестов самая коварная и случается внезапно.
+23
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+21
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BUSHIDO BUSHIDO
Никогда не понимал,почему тренеры не могут ставить игроков второго состава на матчи небольшой важности. Таким образом и топ-игроки отдохнут,и второй состав уровень свой подтянет.
+21
-2
+19
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Eden Hazard
Ответ BUSHIDO BUSHIDO
Никогда не понимал,почему тренеры не могут ставить игроков второго состава на матчи небольшой важности. Таким образом и топ-игроки отдохнут,и второй состав уровень свой подтянет.
там ещё дело в том, что игроки сами не хотят сидеть на лавке, игры за сборную - это всегда что то особенное. Ну а травмы можно и на тренировке получить, тут никто не застрахован
+7
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+7
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a.sh.s.
Ответ Денис Ширинов
Кто там смеялся над Винисиусом и Камавинга, смешно до сих пор?
наверное такие как ты и смеялись.
+6
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benjamin92
В этой ситуации бессмысленно искать виноватых. Не случилось бы вчера - случилось бы в матчах Барселоны. Тем более Гави сам хочет играть в каждом матче.
Гави боец, надеюсь сможет выйти на топ-уровень после такой тяжелой травмы
+4
-2
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Budabuda
интересно кто следующий?
+2
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rigobersong
Ответ benjamin92
В этой ситуации бессмысленно искать виноватых. Не случилось бы вчера - случилось бы в матчах Барселоны. Тем более Гави сам хочет играть в каждом матче. Гави боец, надеюсь сможет выйти на топ-уровень после такой тяжелой травмы
Согласен, нытики придумали отмазку что виноват график, хотя в среднем топовый игрок как играл ~70 матчей в сезоне, так и играет.
+4
-3
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Сикарио
Ответ Денис Ширинов
Кто там смеялся над Винисиусом и Камавинга, смешно до сих пор?
А так же над Милитао, Куртуа и Гюлером.
Гуру ригубера прячет лицо))
+4
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паяльная лампа
Ответ Yog Sotot
Всё, с Гави в принципе покончено, после таких травм не восстанавливаются на все 100%, Фати тому пример. Будет ещё один лазаретный дембеле или педри. А всё почему? А всё потому, что руководство Барсы долб..бы.
то есть гави - все, потому что фати - все? скажем так, учитывая возраст и тяжесть травмы, вероятность вернуться на высокий уровень у него большая, единственная и самая главная опасность это рецидив, вот тогда уже будет очень проблематично вернуться
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Ansu Fati
Ответ Yog Sotot
Всё, с Гави в принципе покончено, после таких травм не восстанавливаются на все 100%, Фати тому пример. Будет ещё один лазаретный дембеле или педри. А всё почему? А всё потому, что руководство Барсы долб..бы.
Фати зажигал после 2 крестов, но отказался от операции после травмы бедра. Кресты без операции не вылечить и после полного восстановления травма не даст знать о себе еще лет 10-12 и будет ощутима уже после 30. Так что не все еще у него потеряно
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Ваня Шипитко
Ответ Экспертное мнение
А у Испании вообще был хоть какой-то важный матч в отборе? Они разве не отобрались через победу на ЛН?
странно, что тебя заминусовали. у гави каждый второй матч - желтая (вроде всех больше желтых в европе в сезоне), очень грубый игрок. в каждом мачте жестко бил по ногам соперникам, а теперь сам получил ответку
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Экспертное мнение
Ответ BUSHIDO BUSHIDO
Никогда не понимал,почему тренеры не могут ставить игроков второго состава на матчи небольшой важности. Таким образом и топ-игроки отдохнут,и второй состав уровень свой подтянет.
А у Испании вообще был хоть какой-то важный матч в отборе? Они разве не отобрались через победу на ЛН?
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Кирилл
Ответ Maga Sapar
Надо теперь беречь Ямаль
Ямаля, слава богу, пока и не используют по 90 минут в каждом матче, как это было с тем же Педри.

В Барселоне научились на своих ошибках с молодыми игроками, надеюсь.
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Maga Sapar
Ответ Budabuda
интересно кто следующий?
Надо теперь беречь Ямаль
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Kirkorofff
Ответ Cearvm
Грустно за парня, оставлял приятное впечатление своим желанием играть. Травма крестов самая коварная и случается внезапно.
Были уже и на спортсе тексты, подтверждающие, что в его случае эта травма неслучайна.
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baymbet
Шанс у Жироны выиграть Ла Лигу как никогда высок
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S. A.
Что самое обидное, он получил такую травму в никому не нужном матче
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Штаны Габора Кирая
Маловато конечно, вот если бы пару лет пропустил... Но теперь у Испании явно больше шансов на ЧЕ, с каталонской древесиной в полузащите там делать было бы нечего.
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Yog Sotot
Всё, с Гави в принципе покончено, после таких травм не восстанавливаются на все 100%, Фати тому пример. Будет ещё один лазаретный дембеле или педри. А всё почему? А всё потому, что руководство Барсы долб..бы.
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Док163
есть еще вопросы к постоянной ротации Карпиным?
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Алексей Алекс
Жаль.
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