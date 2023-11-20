Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы. Хавбек не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024

Гави выбыл на длительный срок из-за травмы.

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной против команды Грузии (3:1). Сообщалось, что он может пропустить от 6 до 8 месяцев.

Сегодня « » объявила, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.

Журналист As Хави Мигель сообщает, что Гави будет отсутствовать дольше, чем ожидалось изначально. Срок восстановления игрока составит от 7 до 9 месяцев. Полузащитник не сыграет за «Барсу» до конца сезона, а также пропустит чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Статистику Гави можно найти здесь.

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