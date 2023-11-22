Гави перенесет операцию 28 ноября. Ее сделает доктор, ранее оперировавший Пуйоля и Алексию Путельяс

Теги Барселона Карлес Пуйоль Сборная Испании по футболу травмы Филиппе Коутиньо Мартин Брэйтуэйт Здоровье Гави Алексия Путельяс Футбол

Хавбек «Барселоны» Гави перенесет операцию 28 ноября.

Сообщается, что ее сделает доктор Жоан Карлес Монллау, ранее оперировавший Карлеса Пуйоля, Филиппе Коутиньо, Мартина Брэйтуэйта и Алексию Путельяс. 

19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). 

Каталонцы объявили, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. 

Игрок может пропустить 7-9 месяцев. Он не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024.

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2 комментария

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ljolik888
Скорейшего выздоровления Гави . Надеюсь вернётся и будет ещё лучше !
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