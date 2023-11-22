Гави перенесет операцию 28 ноября. Ее сделает доктор, ранее оперировавший Пуйоля и Алексию Путельяс
Хавбек «Барселоны» Гави перенесет операцию 28 ноября.
Сообщается, что ее сделает доктор Жоан Карлес Монллау, ранее оперировавший Карлеса Пуйоля, Филиппе Коутиньо, Мартина Брэйтуэйта и Алексию Путельяс.
19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).
Каталонцы объявили, что у хавбека выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.
Игрок может пропустить 7-9 месяцев. Он не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024.
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