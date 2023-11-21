Гави не будут вызывать в сборную Испании до марта 2025 года – начала отбора на ЧМ-2026. Полузащитник «Барсы» должен полностью восстановиться после травмы
Гави не будет вызываться в сборную Испании до начала отбора на ЧМ-2026.
Напомним, полузащитник «Барселоны» пропустит 7-9 месяцев из-за травмы колена, полученной в матче квалификации Евро-2024. У Гави выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска, ему понадобится операция.
По данным As, Гави не планируют вызывать в сборную Испании до марта 2025 года, когда в Европе стартует квалификация ЧМ-2026, поскольку в сборной не хотят рисковать здоровьем игрока. Кроме того, травма 19-летнего полузащитника серьезно усложнила отношения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с «Барселоной».
Таким образом, Гави наверняка пропустит групповой этап Лиги наций УЕФА.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
7 комментариев