Гави не будут вызывать в сборную Испании до марта 2025 года – начала отбора на ЧМ-2026. Полузащитник «Барсы» должен полностью восстановиться после травмы

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Федерация футбола Испании Гави Футбол

Гави не будет вызываться в сборную Испании до начала отбора на ЧМ-2026.

Напомним, полузащитник «Барселоны» пропустит 7-9 месяцев из-за травмы колена, полученной в матче квалификации Евро-2024. У Гави выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска, ему понадобится операция.

По данным As, Гави не планируют вызывать в сборную Испании до марта 2025 года, когда в Европе стартует квалификация ЧМ-2026, поскольку в сборной не хотят рисковать здоровьем игрока. Кроме того, травма 19-летнего полузащитника серьезно усложнила отношения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с «Барселоной».

Таким образом, Гави наверняка пропустит групповой этап Лиги наций УЕФА.

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7 комментариев

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flash166
Спасибо
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Гномович!
Ну и отлично, есть сильнее футболисты, просто не пропиаренные как гави, поэтому не попадали в состав сборной.
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kellhus
Я б не удивился, если бы Гави вызвали на ближайшие мартовские игры. Ещё бы и в старт поставили.
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