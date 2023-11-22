У Месси нет голов в 8 официальных матчах против Бразилии
Лионель Месси не забивает Бразилии в официальных матчах.
Вчера Аргентина выиграла у Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Месси не отметился результативными действиями.
У Месси нет голов в восьми официальных матчах против Бразилии. Пять игр он провел в квалификации чемпионатов мира, по одной – на Кубках Америки в 2007-м, 2019-м и 2021-м.
В шести товарищеских матчах против Бразилии у Месси пять голов. Отметим, что все товарищеские игры, в которых Месси забивал Бразилии, прошли за пределами Южной Америки.
Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.
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браво.
Год прошёл. А они все еще пишут и язвят про Месси. Ребят, вас жаль
Как там дела в пустыне?
Главное, что с плей-офф ЧМ все в порядке )
Причем на состав Бразилии посмотрите, ушло великое поколение 2002го, играли Клебер, Элано, Луизао, Андерсон, а Фабиану трешку отгрузил:))
https://www.transfermarkt.com/brazil_portugal/index/spielbericht/930144
Боты минусуйте😭😭😭
Я стесняюсь спросить а кто сильный обладатель?)
Статистика финалов
Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅
роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевые действия⛔
Месси самый результативный игрок финальных матчей в истории!
Та же Боливия умудрялась на своем поле обыгрывать Бразилию и Аргентину, и в принципе никогда с громадными счетами даже на выезде не проигрывает
😭😭😭
Показал, чего стоит выдуманная статистика в европейских отборах с люксембургами и лихтенштейнами
Был бы я действующим чемпионом мира, я бы в последнюю очередь думал о таких «проблемах»
Меня бы больше волновало пошел ли в школу мой старший сын
Географию фанаты кринжа не учат?
Как что?)
Их мечты разрушены.
Пеший, только на стандартах 11-метровых фармил.
Звучит как "у Роналду 0 голов и 0 побед в ЛЧ, не считая его голы и победы в ЛЧ", бгг)
- в 8 из 9 матчей против Испании
- в 4 из 5 матчей против Германии
- в 7 из 7 матчей против Франции
- в 2 из 2 матчей против Италии
- в 3 из 3 матчей против Англии
- в 3 из 3 матчей против Бразилии
- в 1 из 2 матчей против Аргентины
- в 2 из 2 матчей против Уругвая
Ну и?) Все все равно считают замыкальщика аж вторым игроком поколения
Я понимаю что по фактам ты не можешь ибо все пенки 100%, а тебе же надо в пределах правил объяснить какая левая и почему)
Но попытайся хоть?)))
Расскажи нам что , к примеру, лишение преимущества нападающего, вратарем, который не сыграл в мяч и блокировал игрока, это не пенка?)))