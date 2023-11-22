У Месси нет голов в 8 официальных матчах против Бразилии

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки товарищеские матчи (сборные) квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси не забивает Бразилии в официальных матчах.

Вчера Аргентина выиграла у Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Месси не отметился результативными действиями.

У Месси нет голов в восьми официальных матчах против Бразилии. Пять игр он провел в квалификации чемпионатов мира, по одной – на Кубках Америки в 2007-м, 2019-м и 2021-м.

В шести товарищеских матчах против Бразилии у Месси пять голов. Отметим, что все товарищеские игры, в которых Месси забивал Бразилии, прошли за пределами Южной Америки.

Статистику 36-летнего нападающего можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

103 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Зоткин
Ответ Штаны Габора Кирая
8 матчей без голов - 8 ЗМ. Гений, что тут сказать!
какая изящная подмена понятий)))
браво.
+51
-19
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Ответ mootoo
зато против Перу и Венесуэлы есть небось
и Перу и Венесуэла сильнее Лихтенштейна и Эстонии
+48
-17
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deluxo
Зовите Ди Марию.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Жизнь надо прожить так, чтобы считали не твои голы, а команды которым ты не забил)
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Представьте лицо фанов Роналду, когда был забит решающий пенальти в финале чемпионата мира? Это боль, слез, обида. Минимум месяц не заходили на Спортс.
Год прошёл. А они все еще пишут и язвят про Месси. Ребят, вас жаль
+39
-18
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Ответ Штаны Габора Кирая
8 матчей без голов - 8 ЗМ. Гений, что тут сказать!
8 матчей без голов - 8 ЗМ - 1 чемпионат мира
Как там дела в пустыне?
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MachineGunKelly
Ничего страшного)
Главное, что с плей-офф ЧМ все в порядке )
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пятая гайка Леброна
Ответ mootoo
зато против Перу и Венесуэлы есть небось
Голы против Перу (26 место в рейтинге ФИФА) и Венесуэлы (49 место) будут попрестижнее, чем голы против Лихтенштейна (200 место) и Люксембурга (87 место)
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Гномович!
Нет пенальти, нет пешехода.
Идеально описал Кришти на ЧМ-2022
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Месси в качестве капитана и лидера команды 2 раза подряд обыграл Бразилию на Маракане. Он не Криштик, для которого индивидуальная статистика важнее командных побед.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
У Кринжа 0 голов против сборной Бразилии вообще:)) И позорное поражение 6-2:)🤣🤣🤣

Причем на состав Бразилии посмотрите, ушло великое поколение 2002го, играли Клебер, Элано, Луизао, Андерсон, а Фабиану трешку отгрузил:))
https://www.transfermarkt.com/brazil_portugal/index/spielbericht/930144

Боты минусуйте😭😭😭
+19
-13
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
James Franc
Зато у него дубль в финале ЧМ против мощнейшей Франции.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Alex Rhea
Месси - самый слабый обладатель ЗМ с 2021 года, когда им стал Месси
Больно все еще за 18.12.2022?)
Я стесняюсь спросить а кто сильный обладатель?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita Filippov
Вот это проблемы! Мне бы такие :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Deluxo
Зовите Ди Марию.
Дима только в финалах бывает, до финалов он на травме)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Не понимаю, что потеряли тут фанаты игрока, который вылетает от США, Марокко, Чили, Уругвая на крупных турнирах, набрав 0+0 против этих соперников. Это даже не Бразилия.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Вот главная статистика, без какой-либо выборки:)) Лица к осмотру:))

Статистика финалов

Месси✅

48 финалов 35 голов 15 голевых ✅

50 голевых действий✅

роналду⛔

36 финалов 22 гола 2 голевые⛔

24 голевые действия⛔

Месси самый результативный игрок финальных матчей в истории!
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Alex Rhea
Месси - самый слабый обладатель ЗМ с 2021 года, когда им стал Месси
Чтобы быть обладателем ЗМ, достаточно чтобы в году не было никого лучше тебя. У Месси ни разу не было случая получения ЗМ с 0 трофеями в году, как у Роналду в 2013.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ Мадина Уйгурова
Представьте лицо фанов Роналду, когда был забит решающий пенальти в финале чемпионата мира? Это боль, слез, обида. Минимум месяц не заходили на Спортс. Год прошёл. А они все еще пишут и язвят про Месси. Ребят, вас жаль
Не бойся, скоро будет годовщина - 18 декабря. Надеюсь, они после также не будут заходить на спорц месяц 🥲👍🏻
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
englishman in new york
Десятка не обязана забивать, Лео играет глубоко, ближе у центральному кругу. В свои праймовые годы он был даже не форвардом, а ложной девяткой, что не мешало по 50 за сезон забивать. Сейчас Лео плеймейкер, это вам не замыкалду
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
У Пеле 1 гол против Аргентины без товарняков, у Марадоны 0 голов против Бразилии без товарняков. Это Южная Америка, здесь проходят тяжелейшие матчи, в которых очень сложно забивать, это вам не против Лихтенштейнов играть по несколько раз в год)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пятая гайка Леброна
Ответ Eden Hazard
рейтинг не определяет силу команды, если что.
О чем ты хочешь поспорить? Средний уровень сборных в ЮА выше, футбол намного более душный и закрытый, голов мало, а откровенных карликов типа Гибралтара, Сан-Марино, Андорры и Мальты вообще никогда не было

Та же Боливия умудрялась на своем поле обыгрывать Бразилию и Аргентину, и в принципе никогда с громадными счетами даже на выезде не проигрывает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Р .
Заслуга Месси, даже если у него 0 голов, это то,что соперник на его нейтрализацию ставит 2-3, а иногда и 4-х игроков. Что даёт свободу его партнёрам,чем и они прекрасно воспользуются. Назови ещё футболиста,за нейтрализацию которого выделяется столько игроков соперника.Нету сегодня тренеров, у кого не болит голова по нйтрализации Месси. Это ли не доказательство его величия.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Гномович!
Нет пенальти, нет пешехода.
https://youtube.com/shorts/sWMgGrEoeYo?si=k5mJUh7fFFYa0oan
😭😭😭
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ englishman in new york
Десятка не обязана забивать, Лео играет глубоко, ближе у центральному кругу. В свои праймовые годы он был даже не форвардом, а ложной девяткой, что не мешало по 50 за сезон забивать. Сейчас Лео плеймейкер, это вам не замыкалду
Марадона тоже в турнирных матчах не забивал против Бразилии, но его почему-то не хейтят))
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blaugrana_man
Ответ Роман
За 20 лет против одного соперника) Позорник. Явно заслуживает 9 ЗМ.
Когда Роналду забьёт в плей-офф ЧМ, тогда хотя бы один его ЗМ станет оправданно заслуженным. Да что там забьёт, для этого надо из офсайда выйти, хотя бы голевой пас сделает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Vitto
У него была такая возможность, но он отказался. Ну в официальных матчах он испаряется, так что не факт, что он забивал бы кучу голов.
Настолько испаряется, что является лучшим бомбардиром в отборах на ЧМ Южной Америки, становился лучшим бомбардиром, ассистентом КА, немного помог в финале ЧМ оформив дубль... всего лишь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azat Tezekbaev
Ответ Иван Лапин
ага, из 5 чм в одном только в ПО забивал и только с пенальти. 0 голов с игры в ПО ЧМ за всё время. кайф
Главное он забивал в плей-офф ЧМ, а что самое важное на победном ЧМ, забивал с игры в финале и стал лучшим игроком ЧМ. Гораздо лучше чем 0+0 за 5 ЧМ, а это на секундочку 20 лет! Гораздо лучше чем подчиняться Марокко. И что за бред ты несешь про 0 голов с игры в ПО на ЧМ? У тебя точно глаза на месте? Или ты их лишился после победы Месси на ЧМ 2022?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Jacob
Ответ Роман
Поэтому пеший всегда будет вторым в Аргентине после Марадоны. Тот в соло тащил, Месси на горбу своих товарищей. Марадона с игры топам забивал, Месси с пенок, которые сам не заработал.
Марадона тоже бразильцам не забивал никогда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Vitto
Эстонии которой Месси нашакалил 5 мячей?)
А если бы Месси играл с этими Эстониями каждый год и по несколько раз? Причём, в официальных матчах
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ Vitto
Эстонии которой Месси нашакалил 5 мячей?)
Таким эстониям клубничка каждый выезд на сборные забивает)) месси 1 раз сыграл и сразу уничтожил.

Показал, чего стоит выдуманная статистика в европейских отборах с люксембургами и лихтенштейнами
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
А фанаты 0+0 в плей-офф пяти ЧМ тут как тут.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Farkhod Tursunkulov
Тоже мне проблемы
Был бы я действующим чемпионом мира, я бы в последнюю очередь думал о таких «проблемах»
Меня бы больше волновало пошел ли в школу мой старший сын
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Ответ Мадина Уйгурова
Представьте лицо фанов Роналду, когда был забит решающий пенальти в финале чемпионата мира? Это боль, слез, обида. Минимум месяц не заходили на Спортс. Год прошёл. А они все еще пишут и язвят про Месси. Ребят, вас жаль
Причем тут фанаты Роналду вообще?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Syndycate
Пацаны, а где Кюрасао?
Вне Конмебола)
Географию фанаты кринжа не учат?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Syndycate
Пацаны, а где Кюрасао?
Щас бы писать такое про Чемпиона мира, который забивал на всех стадиях ЧМ)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Экспертное мнение
Не понимаю, что потеряли тут фанаты игрока, который вылетает от США, Марокко, Чили, Уругвая на крупных турнирах, набрав 0+0 против этих соперников. Это даже не Бразилия.
https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1727278549902541017?t=I-hli0Mf6jUvM0SXjwJ_vg&s=19
Как что?)
Их мечты разрушены.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Arthur Jacob
Марадона тоже бразильцам не забивал никогда
Марадона в ежегодной Копе не играл. Его два участия и пешего 7 раз. И Марадона так то забивал с игры англичанам, итальянцам и другим топам.
Пеший, только на стандартах 11-метровых фармил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanya Kruus
прям как у роналду в плей-офф чм
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Anton Abaturov
Тот гениальный ассист Лиегона Каниджу в п.о. 1990г ,который до сих пор считается лучшим на ЧМ, стоит 10 таких голов
Кем считается, тобой?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Месси с Бразилией и без голов справляется.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Думаю, он переживет)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Vitto
За 4 финала КА 0 голов, за 2 финала ЧМ 2 гола (1 с пенальти). До последнего ЧМ было 0 голов в плей-офф. Лучший бомбардир, но меньше 0,5 гола за игру. И да за 8 официальных матчей против Бразилии 0 голов.
"До последнего ЧМ" - это новая схема отмазки что ли?))
Звучит как "у Роналду 0 голов и 0 побед в ЛЧ, не считая его голы и победы в ЛЧ", бгг)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
У меня тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ VERBLYUD
Во-первых, те товарищеские матчи, в которых забивал Лионель, тоже являются официальными, во-вторых, для Месси главное - командные успехи, думаю, он не сильно расстраивается, когда команда побеждает без его голов.
Да это из серии уже придумать нечего:)) У кринжа против топ сборных 1-2 гола, в официальных матчах топам практически не забивал:))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
У Роналду с игры нет голов:
- в 8 из 9 матчей против Испании
- в 4 из 5 матчей против Германии
- в 7 из 7 матчей против Франции
- в 2 из 2 матчей против Италии
- в 3 из 3 матчей против Англии
- в 3 из 3 матчей против Бразилии
- в 1 из 2 матчей против Аргентины
- в 2 из 2 матчей против Уругвая

Ну и?) Все все равно считают замыкальщика аж вторым игроком поколения
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QUIKSILVER
Повелитель Суринамов и Гайан
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Alex Armstrong
Бери любую, не ошибешься
Ты не уходи от вопроса)
Я понимаю что по фактам ты не можешь ибо все пенки 100%, а тебе же надо в пределах правил объяснить какая левая и почему)
Но попытайся хоть?)))
Расскажи нам что , к примеру, лишение преимущества нападающего, вратарем, который не сыграл в мяч и блокировал игрока, это не пенка?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Забавно наблюдать, как кринжифаны ни во что не ставят гол в ворота Австралии, которая выбросила полуфиналиста Евро из ЧМ. При этом после каждого гола Лихтенштейну и Люксембургу набегают и пишут о "лучшем в в истории". И они же что-то говорят о лицемерии))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Мадина Уйгурова
и Перу и Венесуэла сильнее Лихтенштейна и Эстонии
Как это поможет 0 голов пешего фэйка против Бразилии за все 18 лет карьеры
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий