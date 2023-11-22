Месси об 1:0 с Бразилией: «Похоже на финал Кубка Америки. Аргентина продолжает добиваться исторических успехов»

Лионель Месси высказался о победе Аргентины над Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ.

стала первой сборной, которой удалось победить Бразилию в гостях в рамках квалификации чемпионатов мира.

«Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Снова. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в , учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Мы нуждались в этом, учитывая удар, который получили в матче с Уругваем.

Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.

Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. Такие игры решают детали. К счастью, Ота [Николас Отаменди] забил головой», – сказал Месси.

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