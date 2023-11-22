Месси об 1:0 с Бразилией: «Похоже на финал Кубка Америки. Аргентина продолжает добиваться исторических успехов»
Лионель Месси высказался о победе Аргентины над Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ.
Аргентина стала первой сборной, которой удалось победить Бразилию в гостях в рамках квалификации чемпионатов мира.
«Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Снова. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Мы нуждались в этом, учитывая удар, который получили в матче с Уругваем.
Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.
Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. Такие игры решают детали. К счастью, Ота [Николас Отаменди] забил головой», – сказал Месси.
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Ну чисто какой-то Хетафе у себя на огороде домашнем тупо на эмоциях и хамстве играющая.
Таких надо просто закрывать на 1-0 и уезжать.
Как в 2021 в финале. Как сегодня ночью.
Чем натужней Бразилия идет в отборе, тем лучше потом на самом ЧМ.
Перед 1994 и 2002 все было очень на тоненького в отборе. Перед 2002 нескольких тренеров сменили по ходу отбора. Но в итоге все хорошо заканчивалось.
а за что сразу красную влепил Жоэлинтону?
что Де Пауль держал за руки
что Жоэлинтон отмахнулся,по лицу вроде не дал
а сразу красную
ну минимум желтая тому и тому
Месси тоже красавчик, у него 5 голов в ворота этого жёсткого Бразилии.
А это дорогого стоит , когда ты забил 5 голов сборной который часто в топ 1 рейтинге мира.