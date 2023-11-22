Месси об 1:0 с Бразилией: «Похоже на финал Кубка Америки. Аргентина продолжает добиваться исторических успехов»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о победе Аргентины над Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ.

Аргентина стала первой сборной, которой удалось победить Бразилию в гостях в рамках квалификации чемпионатов мира.

«Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Снова. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Мы нуждались в этом, учитывая удар, который получили в матче с Уругваем.

Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.

Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. Такие игры решают детали. К счастью, Ота [Николас Отаменди] забил головой», – сказал Месси. 

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43 комментария

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QWertY
Ответ Александр Кораблев
а я сыграл вторую игру подряд как 💩
где ты так сыграл? во дворе?)
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Universal1000
Сколько раз сфолили бразилы беспомощные и нервные? По ощущениям они фолили раз в минуту-полторы. Смешные.)
Ну чисто какой-то Хетафе у себя на огороде домашнем тупо на эмоциях и хамстве играющая.
Таких надо просто закрывать на 1-0 и уезжать.
Как в 2021 в финале. Как сегодня ночью.
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vzi
Я бы не радовался на месте болельщиков других сборных сильно.
Чем натужней Бразилия идет в отборе, тем лучше потом на самом ЧМ.
Перед 1994 и 2002 все было очень на тоненького в отборе. Перед 2002 нескольких тренеров сменили по ходу отбора. Но в итоге все хорошо заканчивалось.
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ulanov.vladislav95@list.ru
а можно вопрос?!
а за что сразу красную влепил Жоэлинтону?
что Де Пауль держал за руки
что Жоэлинтон отмахнулся,по лицу вроде не дал
а сразу красную
ну минимум желтая тому и тому
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ster3
Жаль мы не увидели на ЧМ полуфинал Бразилия Аргентина, что за матч бы был!
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vzi
Ответ Universal1000
А можно еще весь цикл 2010-2014 быть днищем, катая ничьи с Россиями волевые. И...предстать на домашнем ЧМ собственно полным днищем в итоге.)) Да и сетки из турков-бельгийцев-китайцев с мегофиналом против Циге и Боде больше не предвидется.
Уни, лучше расскажи, чем была сб. Аргентины в промежутке 1993-2021. ;)
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Роман
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Меся опять 0+0 с Бразилией. Даже с этой самой слабой за всю историю.
Играя каждый год. Но разве был пенальти? Так какие могут быть вопросы к Месси.
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Дима
Ответ Vinnipukh Vinni
Чего там левого? Вратарь не сыграл в мяч, но попал по лицу сопернику. Это фол и пенальти. Про другие даже говорить смешно - все 100%. Ладно бы ещё ВАР не было. Но всё проверяется.
да куда он там попал)) он тянулся к мячу и даже не видел гномика. Он его не бил, там не было удара, а коснулся слегка. В поле сколько атких моментов происходит за матч, когда игроки касаются других игроков. Никто не свистит такие моменты в других играх, но тут месия, надо свистеть.
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Александр Кораблев
Ответ Domian
Травму получил в первом тайме)
ясен пень.он бы ещё уехал играть в Антарктиду с пингвинами.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Новый тренер ФК Спартак
с Марокко бы ему пеналь нарисовали бы за заслуги
Для этого должны быть заслуги. А вот у Кришти их не было и пеналь не нарисовали.
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Attack Sir
Ответ Дима
да, сколько же лицемерия. по игре это был самый худший чемпион мира. Еле доехавший до финала в сериях пенальти и по левым пенальти в других матчах. Чего только стоит пенальти на Щесны. В ЛЧ уже 5-6 подобных моментов случилось и ни один судья не назначил такой пенальти
Пенальти с поляками был откровенно левый, но его и не забили, грех жаловаться 🤷🏻‍♂️
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Дима
Ответ Attack Sir
Пенальти с поляками был откровенно левый, но его и не забили, грех жаловаться 🤷🏻‍♂️
тем не менее, такой наилевейший поставили. с теми хорватами до пенальти у аргов не было моментов от слова совсем. Судьи ставят пенальти и переворачивают игру в пользу аргов
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Дима
Ответ Любезный Коссутий
слабейшая Бразилия в 21-м веке. когда Месси закончит, про ЮА-футбол можно будет забыть еще лет на 20
а как же великОй Энтони призванный 7 Хаагом в МЮ, дабы затмить всех предыдущих легенд?)
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Bill Zapulil
Ответ Любезный Коссутий
слабейшая Бразилия в 21-м веке. когда Месси закончит, про ЮА-футбол можно будет забыть еще лет на 20
Да погоди, там Эндрик растёт.
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Greatest Of All Time
Матч был жёстким и к тому же класным.
Месси тоже красавчик, у него 5 голов в ворота этого жёсткого Бразилии.
А это дорогого стоит , когда ты забил 5 голов сборной который часто в топ 1 рейтинге мира.
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Vint-Z
Ответ vzi
Я бы не радовался на месте болельщиков других сборных сильно. Чем натужней Бразилия идет в отборе, тем лучше потом на самом ЧМ. Перед 1994 и 2002 все было очень на тоненького в отборе. Перед 2002 нескольких тренеров сменили по ходу отбора. Но в итоге все хорошо заканчивалось.
Вот да- сам помню про этот момент и не так сильно пока переживаю нынешние неудачи. Главное, не умудриться выпасть из первой шестерки . Но с самыми сильными соперниками (Уругвай, Аргентина и Колумбия) в первом круге отбора уже сыграли, остались попроще.
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vzi
Ответ Vint-Z
Вот да- сам помню про этот момент и не так сильно пока переживаю нынешние неудачи. Главное, не умудриться выпасть из первой шестерки . Но с самыми сильными соперниками (Уругвай, Аргентина и Колумбия) в первом круге отбора уже сыграли, остались попроще.
Теперь перерыв на отборочные матчи до сентября 2024. К тому моменту уже все забудется.
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Денис Ширинов
Все верно, похоже, там тебя тоже видно еа поле не было)
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