Лионель Месси высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.

«Эта команда продолжает творить историю...

Большая победа на «Маракане», которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же!» – написал Месси в инстаграме.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?