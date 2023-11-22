Лионель Месси: «Победа на «Маракане» запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, безумие»
Лионель Месси высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.
Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.
На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.
Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.
«Эта команда продолжает творить историю...
Большая победа на «Маракане», которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же!» – написал Месси в инстаграме.
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Что они не смогли одолеть Хорватов
Это им не танцульки танцевать с Кореей
Как Бразилия прошла бы Аргентину, если они уступили Хорватии, которая Аргентиной была разгромлена
По этому Дзюба намного адекватнее большинства любителей футбола в России.
Вот только были они все как на подбор по игровому содержанию(бесконечная возня и толкотня) и итогам практически одинаковые:
1-0 победа Аргентины,
опять 1-0 победа Аргентины,
0-0 ничья обеспечившая путевку на ЧМ Аргентине,
и снова 1-0 вчера победа Аргентины.
Ничего интересного там бы короче не было. Арги бы победили 1-0 бгг. Аргентина нынешняя тупо сильнее Бразилии. Не вывозят желтые вязкий футбол.
Полуфинaл с хорватами на ЧМ-22 ярче намного вышел и результативнее.
Единственное...вот французам было бы легче в финале точно. Чисто морально эти матчи выхолащивают очевидно.
Или в твоем мире из числа поклонников футбола сцществуюут только болельщики Месси или болельщики Роналду? И без вариантов больше
P.S. Естественно, среди аргентинцев полно нормальных ребят, но общий тренд именно такой.
Только судья должен был быть из ЮА, из Чили например, а не рафинированный европейский.
Фанат геля все никак не может смириться с 18.12.2022?