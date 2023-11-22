Лионель Месси: «Победа на «Маракане» запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, безумие»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики квалификация ЧМ-2026 Южная Америка соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков. 

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.

«Эта команда продолжает творить историю...

Большая победа на «Маракане», которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же!» – написал Месси в инстаграме.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

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83 комментария

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Bazilic
Ответ M D
Белых и пушистых аргентинцев обидели. Если посмотреть какие быдла играют за Аргентину, не сложно угадать какое у них фанатьё.
Первый раз футбол в Южной Америке посмотрел?
+112
-20
+92
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Биомеханоид
Ответ GuruFutbola
Их война
Бразилии никогда не существовало, её придумал Ленин
+65
-4
+61
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M D
Белых и пушистых аргентинцев обидели. Если посмотреть какие быдла играют за Аргентину, не сложно угадать какое у них фанатьё.
+105
-66
+39
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Заяцволк
Чего конкретно он хочет-то ? Чтобы аргентинцы приезжали в Бразилию, устраивали драки на стадионах, а полиция показывала им большой палец, и говорила "Молодцы" ? )
+36
-14
+22
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SergioRamos92
Ответ Vitto
Хорваты поднасрали... ни себе ни людям...
Это проблемы исключительно сборной Бразилии
Что они не смогли одолеть Хорватов
Это им не танцульки танцевать с Кореей
+12
-2
+10
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Михаил Мочалов
Ответ ster3
Интересно если бы эти команды все же встретились в полуфинале ЧМ в Катаре, что бы тогда бы там произошло?
Точно такой же вялый, закрытый матч, но учитывая форму Месси на тот момент, уверен, он бы взял своё
+10
-1
+9
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yulay
Ответ Заяцволк
Чего конкретно он хочет-то ? Чтобы аргентинцы приезжали в Бразилию, устраивали драки на стадионах, а полиция показывала им большой палец, и говорила "Молодцы" ? )
там элементарно надо было развести болельщиков, сделать зоны безопасности. Как будто в Лужниках 2001 года попал
+9
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marcusdi
Ответ Bzz Pvz
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элита смотрит фигурное катание?
+7
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Заяцволк
Чего конкретно он хочет-то ? Чтобы аргентинцы приезжали в Бразилию, устраивали драки на стадионах, а полиция показывала им большой палец, и говорила "Молодцы" ? )
Думали , что они чемпионы мира и все должны преклоняется перед ними
+14
-9
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Konstantin Frolov
Ответ kaka10
Бразилия с большой вероятностью прошла бы. Поэтому по воле судьбы, Хорватия каким-то чудом прошла бразильцев и без шансов пролетела в полуфинале
Чушь собачья
Как Бразилия прошла бы Аргентину, если они уступили Хорватии, которая Аргентиной была разгромлена
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Gleb
Ответ umahanov87
Не туда лезешь, дядя. Футболист ты, вполне вероятно, лучший в истории. Но оставайся на футбольном поле. Оратор и лидер из тебя никакой
Не тебе решать, Умаханов87
+5
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45_percent
Ответ Ukus Suareza
Щас бы всех болельщиков судить по трем неадекватам в сборной Аргентины. По такой логике, раз ты болельщик сборной России, в которой играл Дзюба, то ты тоже душишь своего питона на публику. Ведь какие игроки, такие и болельщики, правильно? 🤕
А он душил питона на публику?) Мне казалось огласке придали частное видео
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Vitto
Ответ ster3
Интересно если бы эти команды все же встретились в полуфинале ЧМ в Катаре, что бы тогда бы там произошло?
Хорваты поднасрали... ни себе ни людям...
+9
-6
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Ришад Хайруллин
как по мне типичные латиносы ,но отгребли они жёстко от полиции
+4
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ster3
Интересно если бы эти команды все же встретились в полуфинале ЧМ в Катаре, что бы тогда бы там произошло?
+4
-1
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GuruFutbola
Их война
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Артём Сергеев
Ответ Тухель
Хочешь поговорить об этом? Дзюба ничего плохого не сделал, то что он дрочил у себя дома это норма, да даже то что он снял это на телефон или камеру в этом нет ничего такого. А вот то что миллионы парней как ты на это смотрели вот это ненормально. На кой хрен смотреть как мужик дома дрочит? Ладно ему хотя бы девушка дрочила, но на кой хрен натуралу смотреть как дрочит один парень я не понимаю. По этому Дзюба намного адекватнее большинства любителей футбола в России.
вот это в точку, смотрят Дзюбу,Панина гуглят, и всё такое –но осуждают
+2
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Тухель
Ответ Ukus Suareza
Щас бы всех болельщиков судить по трем неадекватам в сборной Аргентины. По такой логике, раз ты болельщик сборной России, в которой играл Дзюба, то ты тоже душишь своего питона на публику. Ведь какие игроки, такие и болельщики, правильно? 🤕
Хочешь поговорить об этом? Дзюба ничего плохого не сделал, то что он дрочил у себя дома это норма, да даже то что он снял это на телефон или камеру в этом нет ничего такого. А вот то что миллионы парней как ты на это смотрели вот это ненормально. На кой хрен смотреть как мужик дома дрочит? Ладно ему хотя бы девушка дрочила, но на кой хрен натуралу смотреть как дрочит один парень я не понимаю.
По этому Дзюба намного адекватнее большинства любителей футбола в России.
+4
-2
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Михаил Мочалов
Ответ CrazyRamm
Ну уводить команду с поля у тебя получалось лучше, чем вести ее за собой на поле.
Чемпион мира, действующий обладатель золотого мяча может себе позволить всё, что хочет, если обстоятельства располагают. Явно был косяк организаторов, обычно делают маломальскую буферную зону между фанатами, а здесь видимо хотели побольше билетов продать)
+3
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ДЖИН
Ответ Xm.md
Где ты видишь фанатов Геля?
ты фанат Геля.
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Bazilic
Ответ Заяцволк
Чего конкретно он хочет-то ? Чтобы аргентинцы приезжали в Бразилию, устраивали драки на стадионах, а полиция показывала им большой палец, и говорила "Молодцы" ? )
Чтобы организаторы матча банально разделяли фанатов на разные секторы?
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Domian
Ответ Тухель
всегда это поражало. Если страна Б такие засранцы, то хрен ли вы жители чудесной страны А к ним в страну лезете? (при условие что страна Б не нападает на страну А). Развить свою страну не пробовали? Или ныть о притеснениях проще? Жалким лицемерам.
Они вообще то на футбольный матч приехали)
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45_percent
Ответ sashka.loker
А есть вообще кадры, где видно что драку начали аргентинские болельщики? А то чё то прям все такие уверенные в комментах, как будто видели всё произошедшее сами
А вообще не все равно? Конфликт жабы с гадюкой
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charly001
Доколе
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Universal1000
Ответ ster3
Интересно если бы эти команды все же встретились в полуфинале ЧМ в Катаре, что бы тогда бы там произошло?
За 2019-2023 уже 4 раза играли в разного типа матчах, читай по разу в год в среднем.
Вот только были они все как на подбор по игровому содержанию(бесконечная возня и толкотня) и итогам практически одинаковые:
1-0 победа Аргентины,
опять 1-0 победа Аргентины,
0-0 ничья обеспечившая путевку на ЧМ Аргентине,
и снова 1-0 вчера победа Аргентины.

Ничего интересного там бы короче не было. Арги бы победили 1-0 бгг. Аргентина нынешняя тупо сильнее Бразилии. Не вывозят желтые вязкий футбол.
Полуфинaл с хорватами на ЧМ-22 ярче намного вышел и результативнее.

Единственное...вот французам было бы легче в финале точно. Чисто морально эти матчи выхолащивают очевидно.
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sashka.loker
А есть вообще кадры, где видно что драку начали аргентинские болельщики? А то чё то прям все такие уверенные в комментах, как будто видели всё произошедшее сами
+4
-3
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ДЖИН
Рома ты тока не плачь, гелевый будет гонять там с каким нибудь гибралтаром, вот там в титьки себе постучишь. Аха-ах)
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Антон Фалафель
Аргентина когда-то была первой страной в Южной Америке а теперь они гастербайтеры в Бразилии.
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Demyan Grachev
Ответ Алексей Венедиктов
В Мессюне революционер проснулся)
на камеру капитанит)
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Xm.md
Ответ James Franc
В моем мире люди не заходят под каждую новость о тех кто им не нравится, чтобы высказать свое «фи», это просто бессмысленно. При этом очевидно, что ты любишь Роналду, как ты и сказал выше
Это твое мнение, оно основано на какой-то каше в твоей голове. Спорить с ним я конечно же не собираюсь
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Дмитрий Рабко
Ответ James Franc
Фанаты Роналду-это не «все». У вас слишком большое самомнение о себе.
Болельщики сборной Хорватии присоединяются к оценке чемпионства сборной Аргентины.
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James Franc
Ответ Xm.md
То есть нейтральный болельщик не может иметь какое-то мнение или оценку? Или в твоем мире из числа поклонников футбола сцществуюут только болельщики Месси или болельщики Роналду? И без вариантов больше
В моем мире люди не заходят под каждую новость о тех кто им не нравится, чтобы высказать свое «фи», это просто бессмысленно. При этом очевидно, что ты любишь Роналду, как ты и сказал выше
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Xm.md
Ответ ДЖИН
ты фанат Геля.
Зачем ты это решил за меня?
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Xm.md
Ответ James Franc
Ваш ответ фанату Роналду, вы пишите что Криштиану лучший под новостями о голах в этом сезоне. Вам стыдно признаться или вы стесняетесь этого факта?
То есть нейтральный болельщик не может иметь какое-то мнение или оценку?
Или в твоем мире из числа поклонников футбола сцществуюут только болельщики Месси или болельщики Роналду? И без вариантов больше
0
0
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James Franc
Ответ Xm.md
Где ты видишь фанатов Геля?
Ваш ответ фанату Роналду, вы пишите что Криштиану лучший под новостями о голах в этом сезоне. Вам стыдно признаться или вы стесняетесь этого факта?
+1
-1
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Alex1104
Ну геноцидом не назвал, и то хорошо.
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James Franc
Ответ Xm.md
Пытаются отвлечь внимание от левых пенок, чтобы все забыли
Фанаты Роналду-это не «все». У вас слишком большое самомнение о себе.
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Demyan Grachev
Ответ Михаил Мочалов
Чемпион мира, действующий обладатель золотого мяча может себе позволить всё, что хочет, если обстоятельства располагают. Явно был косяк организаторов, обычно делают маломальскую буферную зону между фанатами, а здесь видимо хотели побольше билетов продать)
этот "чампиტн мира" может прийти к твоей жене вечером?)
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Александр Кожевников
Ответ Михаил Мочалов
Чемпион мира, действующий обладатель золотого мяча может себе позволить всё, что хочет, если обстоятельства располагают. Явно был косяк организаторов, обычно делают маломальскую буферную зону между фанатами, а здесь видимо хотели побольше билетов продать)
Уводить команду с поля футболист не имеет права, какой бы он гений не был.Для этого есть официальные представители команд, фифа, комиссар матча.Аргентину могут ещё и наказать штрафом.
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Demyan Grachev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что несет этот представитель самой мерзкой сборной в футболе? Какие еще репрессии против аргентинцев в Бразилии? Лицемеришка совсем поехал головой после подаренного зимнего кубка))
лови савади 🦀
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Ivan Sokolov
Онии к спецоперации призывает что ли? Где мы были 88 лет?
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Andrey Fiver
Могу сказать по опыту жизни в Бразилии и Парагвае, что поведение на дороге по принципу "Я главный, мне на вас похрен" чаще всего исходит именно от аргентинцев. А также, если бразильцы к парагвайцам относятся слегка свысока и снисходительно, то аргентинцы чуть ли не как к унтерменшам. Поэтому, вызывающее и наглое поведение к соседям для них в целом норма. Ну а горячий менталитет и тех и других - вообще известный стереотип, и в целом близкий к правде.

P.S. Естественно, среди аргентинцев полно нормальных ребят, но общий тренд именно такой.
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Viktor
Лео готовят в президенты, вместо нынешнего фрика?
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Demyan Grachev
Ответ M D
Белых и пушистых аргентинцев обидели. Если посмотреть какие быдла играют за Аргентину, не сложно угадать какое у них фанатьё.
ща на тебя нападут защитники приспешников третьего рейха)
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Alex.K71
Ответ Биомеханоид
Бразилии никогда не существовало, её придумал Ленин
😂👏🔥
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Redhead One
Ответ Vitto
Хорваты поднасрали... ни себе ни людям...
Кто виноват, что у бразилов мешок в воротах был?
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Domian
Ответ ster3
Интересно если бы эти команды все же встретились в полуфинале ЧМ в Катаре, что бы тогда бы там произошло?
Была бы бойня , но в пределах правил)
Только судья должен был быть из ЮА, из Чили например, а не рафинированный европейский.
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Domian
Ответ kaka10
Бразилия с большой вероятностью прошла бы. Поэтому по воле судьбы, Хорватия каким-то чудом прошла бразильцев и без шансов пролетела в полуфинале
А как ты определила что прошла бы Бразилия?)
Фанат геля все никак не может смириться с 18.12.2022?
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