Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину в отборах на ЧМ, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

Анхель Ди Мария вышел на второе место по матчам за Аргентину в отборах на ЧМ.

35-летний полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 между Аргентиной и Бразилией (1:0).

Таким образом, Ди Мария провел 52-й матч за сборную в квалификации чемпионатов мира и вышел на чистое второе место по числу игр за команду, опередив , у которого 51 матч. Лидирует по числу игр за Аргентину Лионель Месси, у него 65 матчей за сборную.

Кроме того, на 5-е место по числу игр в отборах на ЧМ вышел защитник , забивший победный гол в игре с Бразилией. У него 41 игра, он обошел экс-защитника .

Месси, Ди Мария и Отаменди – единственные действующие футболисты в десятке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за Аргентину в квалификации.

По общему числу матчей за сборную первое место занимает Месси, второе – Хавьер Маскерано, третье – Хавьер Дзанетти. Ди Мария идет четвертым в списке, Отаменди – шестым.

Статистику 35-летнего Ди Марии можно найти здесь. Показатели 35-летнего Отаменди – тут.

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