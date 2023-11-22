Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину в отборах на ЧМ, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси
Анхель Ди Мария вышел на второе место по матчам за Аргентину в отборах на ЧМ.
35-летний полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 между Аргентиной и Бразилией (1:0).
Таким образом, Ди Мария провел 52-й матч за сборную в квалификации чемпионатов мира и вышел на чистое второе место по числу игр за команду, опередив Хавьера Дзанетти, у которого 51 матч. Лидирует по числу игр за Аргентину Лионель Месси, у него 65 матчей за сборную.
Кроме того, на 5-е место по числу игр в отборах на ЧМ вышел защитник Николас Отаменди, забивший победный гол в игре с Бразилией. У него 41 игра, он обошел экс-защитника Роберто Айялу.
Месси, Ди Мария и Отаменди – единственные действующие футболисты в десятке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за Аргентину в квалификации.
По общему числу матчей за сборную первое место занимает Месси, второе – Хавьер Маскерано, третье – Хавьер Дзанетти. Ди Мария идет четвертым в списке, Отаменди – шестым.
Статистику 35-летнего Ди Марии можно найти здесь. Показатели 35-летнего Отаменди – тут.
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Ди Мария 134
Отаменди 107
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