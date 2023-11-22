Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину в отборах на ЧМ, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

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Анхель Ди Мария вышел на второе место по матчам за Аргентину в отборах на ЧМ.

35-летний полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 между Аргентиной и Бразилией (1:0).

Таким образом, Ди Мария провел 52-й матч за сборную в квалификации чемпионатов мира и вышел на чистое второе место по числу игр за команду, опередив Хавьера Дзанетти, у которого 51 матч. Лидирует по числу игр за Аргентину Лионель Месси, у него 65 матчей за сборную.

Кроме того, на 5-е место по числу игр в отборах на ЧМ вышел защитник Николас Отаменди, забивший победный гол в игре с Бразилией. У него 41 игра, он обошел экс-защитника Роберто Айялу.

Месси, Ди Мария и Отаменди – единственные действующие футболисты в десятке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за Аргентину в квалификации.

По общему числу матчей за сборную первое место занимает Месси, второе – Хавьер Маскерано, третье – Хавьер Дзанетти. Ди Мария идет четвертым в списке, Отаменди – шестым.

Статистику 35-летнего Ди Марии можно найти здесь. Показатели 35-летнего Отаменди – тут.

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14 комментариев

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Александр Кораблев
единичку потеряли, или у меня водка паленая!?)))
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pasha_t
Ответ Александр Кораблев
единичку потеряли, или у меня водка паленая!?)))
Вот вот я тоже с утра в себя еще не пришел))
+3
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+3
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pasha_t
Месси 180 матчей за сборную
Ди Мария 134
Отаменди 107
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0
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rigobersong
Ромка до сих пор в трауре:))🤣🤣🤣

https://i.postimg.cc/VkNt1HtZ/Screenshot-20231118-022343-Sportsru.jpg
+2
-2
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rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
правда глаза колет?
Какая?:)
+2
-2
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rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что Ди Мария лучший аргентинский игрок.
Как ты это определил?:)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ rigobersong
Как ты это определил?:)
Он постоянно решает в важных матчах, в отличие от потеряшки-плаксы.
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Vadze
Ответ pasha_t
Месси 180 матчей за сборную Ди Мария 134 Отаменди 107
Читать научитесь, в статье приведена статистика групповых отборочных матчей
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Domian
Ответ rigobersong
Ромка до сих пор в трауре:))🤣🤣🤣 https://i.postimg.cc/VkNt1HtZ/Screenshot-20231118-022343-Sportsru.jpg
Как же он боялся, как и все гелевые, что Аргентина станет чемпионом😂
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