«Барселона» считает Ло Чельсо лучшей заменой Гави. Хавбека «Тоттенхэма» могут арендовать зимой

«Барселона» ищет замену травмированному Гави.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы попробуют зимой укрепить полузащиту, если финансовое состояние позволит это сделать. Одним из лучших вариантов называется .

«Блауграна» уже интересовалась аргентинцем летом, но тот в итоге остался в « ». Однако « » по-прежнему интересуется им и считает идеальной заменой .

Оптимальным решением называется аренда хавбека.

В текущем сезоне Ло Чельсо провел 3 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?