«Барселона» считает Ло Чельсо лучшей заменой Гави. Хавбека «Тоттенхэма» могут арендовать зимой
«Барселона» ищет замену травмированному Гави.
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы попробуют зимой укрепить полузащиту, если финансовое состояние позволит это сделать. Одним из лучших вариантов называется Джовани Ло Чельсо.
«Блауграна» уже интересовалась аргентинцем летом, но тот в итоге остался в «Тоттенхэме». Однако «Барселона» по-прежнему интересуется им и считает идеальной заменой Гави.
Оптимальным решением называется аренда хавбека.
В текущем сезоне Ло Чельсо провел 3 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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