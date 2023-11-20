«Барселона» считает Ло Чельсо лучшей заменой Гави. Хавбека «Тоттенхэма» могут арендовать зимой

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо Гави Футбол

«Барселона» ищет замену травмированному Гави.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы попробуют зимой укрепить полузащиту, если финансовое состояние позволит это сделать. Одним из лучших вариантов называется Джовани Ло Чельсо.

«Блауграна» уже интересовалась аргентинцем летом, но тот в итоге остался в «Тоттенхэме». Однако «Барселона» по-прежнему интересуется им и считает идеальной заменой Гави.

Оптимальным решением называется аренда хавбека.

В текущем сезоне Ло Чельсо провел 3 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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andr d
Ответ Flow market Victor Mercedes
Если придти на свалку и пытаться найти тебе замену нас ждёт успех)
Даже на свалке такой мусор не найти
+12
-2
+10
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Nogoi89
Так же, как зимние сапоги заменят вьетнамками.
+14
-9
+5
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Blaumerc
Ответ войд
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вижу как ты под каждой новостью о Гави отписываешься первым, видно, переживаешь что Гави топ, и один из лучших игроков своего поколения.
+7
-2
+5
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Flow market Victor Mercedes
Ответ andr d
Даже на свалке такой мусор не найти
Да не говори, этот элемент словно панос канализационный)
+5
-1
+4
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Pelerin
И тут Лапорта познакомится с Леви ))
+4
-1
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ljolik888
Так себе замена, но и лучше найти будет большой проблемой . Гави здоровья !
+5
-4
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neolol0
Ответ Jim Korbett
А по-вашему, Тотэм отдал бы игрока основы в аренду?
Никто ещё не говорит, что его отдали.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ войд
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Если придти на свалку и пытаться найти тебе замену нас ждёт успех)
+8
-7
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neolol0
Ответ andr d
В Тоттенхеме он в основе или на банке сидит?
Пока не ясно, но скорее всего будут подводить к основе.
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Jim Korbett
Ответ andr d
В Тоттенхеме он в основе или на банке сидит?
А по-вашему, Тотэм отдал бы игрока основы в аренду?
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Леван Сиукаев
Ответ Антон Александров
Заменить одного из лучших полузащитников мира невозможно. Но кто-то в центр поля нужен, и Ло Чельсо не худший вариант.
нуу, до одного из лучших полузащитников мира Гави ещё не дорос наверное(к сожалению),не думаю что по сравнению Ло Чельсо с Пабло,контраст будет таким уж катастрофическим для аргентинца
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Меган Лайф
Ответ Blaumerc
вижу как ты под каждой новостью о Гави отписываешься первым, видно, переживаешь что Гави топ, и один из лучших игроков своего поколения.
Беда с поколением, если гави один из лучших его игроков
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djamel
Темные времена у Барсы, раз вы считаете, что Гави на таком уровне. Или вообще темные времена для полузащитников. Загнали парня, как до этого загнали Педри, а до него Фати.
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Иван Иванов
Вон, Калвин Филипс из Ман Сити свободен. Забирайте его! Может поможет чем!
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andr d
В Тоттенхеме он в основе или на банке сидит?
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f0rmoceft
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rigobersong
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