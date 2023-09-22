Гави – самый интересный игрок не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Ямаль – 3-й, Эндрик – 6-й, Лавия – 15-й
Гави возглавил рейтинг самых интересных футболистов не старше 19 лет.
В первую десятку списка от FourFourTwo, насчитывающего 50 позиций, попали и еще два игрока «блауграны»: Ламин Ямаль и Алекс Бальде.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Гави, «Барселона»;
2. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
3. Ламин Ямаль, «Барселона»;
4. Арда Гюлер, «Реал Мадрид»;
5. Эван Фергюсон, «Брайтон»;
6. Эндрик, «Палмейрас» (принадлежит «Реалу»);
7. Габриэл Москардо, «Коринтианс»;
8. Усман Диоманде, «Спортинг»;
9. Алекс Бальде, «Барселона»;
10. Антониу Силва, «Бенфика»;
11. Витор Роке, «Атлетико Паранаэнсе» (принадлежит «Барселоне»);
12. Антонио Нуса, «Брюгге»;
13. Юссуфа Мукоко, «Боруссия» Дортмунд;
14. Валентин Барко, «Бока Хуниорс»;
15. Ромео Лавия, «Челси».
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