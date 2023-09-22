Гави – самый интересный игрок не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Ямаль – 3-й, Эндрик – 6-й, Лавия – 15-й

Гави возглавил рейтинг самых интересных футболистов не старше 19 лет.

В первую десятку списка от FourFourTwo, насчитывающего 50 позиций, попали и еще два игрока «блауграны»: и .

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Гави, «Барселона»;

2. -Эмери, « »;

3. Ламин Ямаль, «Барселона»;

4. Арда Гюлер, «Реал Мадрид»;

5. , « »;

6. Эндрик, «Палмейрас» (принадлежит «Реалу»);

7. Габриэл Москардо, «Коринтианс»;

8. , « »;

9. Алекс Бальде, « »;

10. Антониу Силва, « »;

11. Витор Роке, «Атлетико Паранаэнсе» (принадлежит «Барселоне»);

12. Антонио Нуса, «Брюгге»;

13. Юссуфа Мукоко, «Боруссия» Дортмунд;

14. Валентин Барко, «Бока Хуниорс»;

15. Ромео Лавия, «Челси».

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