Гави – самый интересный игрок не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Ямаль – 3-й, Эндрик – 6-й, Лавия – 15-й

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Гави возглавил рейтинг самых интересных футболистов не старше 19 лет.

В первую десятку списка от FourFourTwo, насчитывающего 50 позиций, попали и еще два игрока «блауграны»: Ламин Ямаль и Алекс Бальде.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Гави, «Барселона»;

2. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;

3. Ламин Ямаль, «Барселона»;

4. Арда Гюлер, «Реал Мадрид»;

5. Эван Фергюсон, «Брайтон»;

6. Эндрик, «Палмейрас» (принадлежит «Реалу»);

7. Габриэл Москардо, «Коринтианс»;

8. Усман Диоманде, «Спортинг»;

9. Алекс Бальде, «Барселона»;

10. Антониу Силва, «Бенфика»;

11. Витор Роке, «Атлетико Паранаэнсе» (принадлежит «Барселоне»);

12. Антонио Нуса, «Брюгге»;

13. Юссуфа Мукоко, «Боруссия» Дортмунд;

14. Валентин Барко, «Бока Хуниорс»;

15. Ромео Лавия, «Челси».

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11 комментариев

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Lavinka
Интересный ?
+4
0
+4
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GreenUfa
Бальде низковато
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Manu Maks
Как поклонник Мадрида говорю тебе Гави зверь!!!! Надеюсь Эндрик в следующем году будет в тройке этого списка!!!
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Andrey Yaroslavtsev
А кто самый "красивый"?
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Матвей Суицидин
Мукоко уже под 30, а он все в голден бои метит
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