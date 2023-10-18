«Барселона» видит в Альваресе замену Левандовскому. Форвард «Сити» нравится Хави и Деку

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Хулиан Альварес Футбол

«Барселона» следит за Хулианом Альваресом.

По сведениям Diario Sport, каталонцы видят в форварде «Манчестер Сити» потенциальную замену Роберту Левандовскому. Аргентинец нравится главному тренеру Хави и спортивному директору Деку.

Со ссылкой на другие издания сообщается, что в контракте Альвареса с «горожанами» могут быть предусмотрены отступные в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист забил 3 гола за 8 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Альварес – новый любимчик Пепа. Заменил Гюндогана и КДБ так, что стал неприкосновенным

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ну и? За 50 млн можно будет только вступить в переговоры, а чем игрока заманивать? Ага, уйти из команды, которая ставит самые высокие задачи и что более важно, их достигает. И ради чего? Чтобы через год тебя попросили снизить зарплату ради еще одного трансфера? Нынешняя Барса все еще большой клуб, но уже как будто не для топ игроков уровня Альвареса, это место где либо можно поддерживать уровень, как Левандовски, либо из таланта вырасти в звезду, как растут те же Гави и Педри.
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Да за полтинник его в первую секунду ТО в онлайн-магазине Сити купит кто первый успеет )
Так что бред )
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Роке: 🗿
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ МенопаузаСашиГрей
Тем что это Барселона, и тем что он аргентинец , и тем что будет первым напом . Устраивает такая замануха?
А ты думаешь, что у Альвареса есть какие то особые желания затмить Месси? У меня нет предубеждений или негатива к Барсе, скорее наоборот. Но! Объективно, сравни уровень партнеров в Сити и Барсе, не говоря уже про тренеров. Да и в нынешней команде у Альвареса роль важного игрока, а вы так говорите про «первооо напа», будто он лавку греет выходя только на 5 минут в концовке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Val Smith
Если действительно в контракте такие отступные, то это смешно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Dvin
Питер, думаю, нужно спать ложиться 😌 Тяжелый был день, а ты ещё такую аналитику на ночь строчишь
Да я только проснулся, бодр и свеж. Готов к продуктивному дню, чего и всем желаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Крутой игрок, ещё до ЧМ хотелось, чтобы в Реал перешёл
Но после ЧМ уже нереалистично было, конечно, сейчас тем более Пеп сильно доверяет

Про 50 млн наверняка глупость, он раза в 2,5-3 дороже стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий