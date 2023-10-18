«Барселона» видит в Альваресе замену Левандовскому. Форвард «Сити» нравится Хави и Деку

«Барселона» следит за Хулианом Альваресом.

По сведениям Diario Sport, каталонцы видят в форварде « » потенциальную замену Роберту Левандовскому. Аргентинец нравится главному тренеру и спортивному директору .

Со ссылкой на другие издания сообщается, что в контракте Альвареса с «горожанами» могут быть предусмотрены отступные в размере 50 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист забил 3 гола за 8 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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