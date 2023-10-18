«Барселона» видит в Альваресе замену Левандовскому. Форвард «Сити» нравится Хави и Деку
«Барселона» следит за Хулианом Альваресом.
По сведениям Diario Sport, каталонцы видят в форварде «Манчестер Сити» потенциальную замену Роберту Левандовскому. Аргентинец нравится главному тренеру Хави и спортивному директору Деку.
Со ссылкой на другие издания сообщается, что в контракте Альвареса с «горожанами» могут быть предусмотрены отступные в размере 50 млн евро.
В текущем сезоне 23-летний футболист забил 3 гола за 8 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Альварес – новый любимчик Пепа. Заменил Гюндогана и КДБ так, что стал неприкосновенным
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так что бред )
Но после ЧМ уже нереалистично было, конечно, сейчас тем более Пеп сильно доверяет
Про 50 млн наверняка глупость, он раза в 2,5-3 дороже стоит