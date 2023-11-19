Мбаппе – первый игрок, забивший 10+ голов за Францию два года подряд

Килиан Мбаппе установил рекорд результативности в сборной Франции.

Вчера нападающий сделал хет-трик в игре квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

Благодаря этим голам Мбаппе преодолел отметку в 10 голов за сборную Франции в 2023 году. Он стал первым футболистом, которому удалось забить 10 мячей за сборную Франции два года подряд. В 2022-м на счету было 12 мячей за национальную команду.

Полную статистику Мбаппе можно найти здесь.

Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?