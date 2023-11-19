Мбаппе – первый игрок, забивший 10+ голов за Францию два года подряд

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рекорды квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе установил рекорд результативности в сборной Франции.

Вчера нападающий сделал хет-трик в игре квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

Благодаря этим голам Мбаппе преодолел отметку в 10 голов за сборную Франции в 2023 году. Он стал первым футболистом, которому удалось забить 10 мячей за сборную Франции два года подряд. В 2022-м на счету Килиана было 12 мячей за национальную команду.

Полную статистику Мбаппе можно найти здесь.

Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

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15 комментариев

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Евгений Головин
Ответ Даниил Гутин
забавно, что из 12 голов в прошлом году сразу 8 забиты на ЧМ
В отличие от Роналду, Мбаппе в Европе фармит против соперников любого уровня, а не только днарям
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QWertY
Ответ Сикарио
Мбапе до Роналду как до Луны. Он еще нигде не играл и ничего не выиграл.
Чемпион мира ничего не выиграл, ору с персобоев Кришти🤣
+4
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clausevenzzz
Мбаппе обладает отличным ударом но почему-то не пробует исполнять штрафные удары :(
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VERBLYUD
Что-то у Мбаппе маловато персофанов на спортсе, по-моему, их вообще нет, странно. По статистике и достижениям 24-летний Мбаппе круче 27-летнего Роналду. Если бы такая новость была про Роналду, тут Артемка уже написал бы 20 восторженных комментариев.
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Даниил Гутин
забавно, что из 12 голов в прошлом году сразу 8 забиты на ЧМ
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Lukarelli
Только в прошлом году он сделал хет-трик в финале ЧМ Аргентине, а сейчас всего лишь Гибралтару в отборе! Деградация на лицо!
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Егор Ковалёв
Ответ Евгений Громов 33
А Норвегия тем временем проиграла и вылетела.
Сравнить Норвегию и Францию надо уметь
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VERBLYUD
Ответ Егор Ковалёв
Сравнить Норвегию и Францию надо уметь
Мбаппе затащил бы Норвегию на Евро, а Холанд во Франции сел бы на лавку.
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Мбапе до Роналду как до Луны. Он еще нигде не играл и ничего не выиграл.
Еще раз, у 24-летнего Мбаппе больше голов, ассистов и трофеев, чем у 27-летнего Роналду.
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Евгений Громов 33
Ответ VERBLYUD
Что-то у Мбаппе маловато персофанов на спортсе, по-моему, их вообще нет, странно. По статистике и достижениям 24-летний Мбаппе круче 27-летнего Роналду. Если бы такая новость была про Роналду, тут Артемка уже написал бы 20 восторженных комментариев.
Фаны ПСЖ коих по пальцам пересчитать можно поддерживают Киллиана. Фанов Сити (которые поддерживают Холланда ) гораздо больше , отсюда хейт. Плюс нейтральный болельщик находится под влиянием шикарной Пеп - системы и недавнего требла и недавнего рекорда АПЛ .
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