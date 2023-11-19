Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о том, что достиг отметки в 300 голов за карьеру.

Вчера нападающий «ПСЖ» и сборной Франции сделал хет-трик в игре с Гибралтаром (14:0). Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

Этой отметки Мбаппе достиг до 25-летия – быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной», – сказал Мбаппе в эфире TF1 после матча.

В сентябре Роналду стал первым игроком, забившим 850 голов за карьеру. Сейчас у него 858 мячей в 1188 матчах. У Месси 821 гол за 1044 игры.

Полную статистику Мбаппе можно найти здесь.

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27 комментариев

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Кудри Гендузи
Ответ Александр Северный
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По сути, Роналду в топ-3 величайших бомбардиров в истории футбола, а ты и дальше строчи желчные однобокие комментарии.
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We are Arsenal
Очень адекватная реакция . Успехов в дальнейшем и Золотых мячей) Allez les bleus !
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Отец Абду
Мбаппе настолько крутой, что объединил фанатов Месси и Роналду под одним небом:)
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Отец Абду
Ответ Илья Мурашов
Количество голов это круто, но ничего не решает. Сколько у Марадоны и Роналдиньо голов за карьеру? Чуть больше 300. Даже Бензема забил больше Роналдо. Что это меняет? Лучше демонстрировать крутую игру и выигрывать крутые трофеи, чем набивать статистику. Так тебя запомнят. За статистику забудут через 10 лет, как Левандовского.
Ну, Мбаппе выиграл больше ЧМ ( он имеет прямое отношение к успеху сборной), чем Португалия, Бельгия, Нидерланды, Хорватия вместе взятые:)
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che kaif
Машина💪🇨🇵
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Илья Мурашов
Количество голов это круто, но ничего не решает. Сколько у Марадоны и Роналдиньо голов за карьеру? Чуть больше 300. Даже Бензема забил больше Роналдо. Что это меняет?

Лучше демонстрировать крутую игру и выигрывать крутые трофеи, чем набивать статистику. Так тебя запомнят. За статистику забудут через 10 лет, как Левандовского.
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Христиан Юла
Ответ Случайно заскочил
Мбаппе и на поле и за его пределами отличается профессионализмом и адекватностью. Он уже созрел к своему ЗМ. Если Франция возьми Евро, то ЗМ будет за Мбаппе, тут без вариантов.
Франция возьмёт! Более тотальных ошибок, как в финале с аргентиной у них не будет.
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Илья Мурашов
Ответ Отец Абду
Ну, для таких умных людей, как вы) я сверху в кавычках написал, что он имеет прямое отношение к успеху сборной:) У него уже 12 мячей на ЧМ + успел поиграть в двух финалах ЧМ ( и забил 4 гола в обоих финалах и один из них хет трик) и с таким темпом он побьёт рекорда Клозе...
Если по-твоему этого достаточно, то пусть навсегда остается в ПСЖ и бесконечно выигрывает чемпионат и вылетает из ЛЧ. Но для меня это маловато, чтобы он считался великим и его запомнили. Зидан выиграл ЧМ и был в финале ЛЧ 1998, но на этом не остановился. Выиграл Евро и ЛЧ, дошел до финала ЧМ.
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МТБ
Ответ Илья Мурашов
Одного турнира мало. Гетце тоже выиграл ЧМ, забив победный гол. И что?
А собственно - что? ОН выиграл ЧМ, забив победный. Это факт. А ещё он был в двх полуфиналах Евро. А ещё он 5 раз выиграл бундеслигу, в составе двух разных клубов и играл в финале ЛЧ. Ну я перечислил факты, так собственно и что?
А Мбаппе ещё и на втором ЧМ играл в финале и оформил там хет-трик. Ну, вот такой факт есть. Чего вы сами-то ещё хотите?
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Илья Мурашов
Ответ Кудри Гендузи
Это из разряда: забивал ради себя, а не ради команды. Как-будто голы не идут в зачет клубу. Никто не будет спорить о его характере, но именно это и помогало ему соревноваться с инопланетянином на протяжении 10 лет, что само по себе на грани безумия.
Ну раз его голы идут в зачет клубам, то почему Роналду не в топ-10 самых титулованных игроков в истории? Кому он забивал и какая от них польза?
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Илья Мурашов
Ответ Кудри Гендузи
А в Реале чем не прайм? С 2008 по 2018 бистяра просто
Начинал в Реале хорошо, но закончил замыкателем.
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Илья Мурашов
Ответ Кудри Гендузи
По сути, Роналду в топ-3 величайших бомбардиров в истории футбола, а ты и дальше строчи желчные однобокие комментарии.
Он лучший бомбардир. Герд Мюллер был таким. При том, что Герд выиграл всё (ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, ЗМ, ЗБ), его не ставят в один ряд в Пеле, Марадоной и Месси. Голы не решают, судят по игре.
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technic
А у нас большинство нападающих даже в Клуб Григория Федотова не входят. И это за полную карьеру.
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Егор Ковалёв
и причем же тут тракторист...
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Христиан Юла
Стоит напомнить, что Эдсон Арантис ду Насименту - забил за футбольную карьеру = 1289 голов в 1363 матчах, и он трёхкратный чемпион мира по футболу.
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Случайно заскочил
Мбаппе и на поле и за его пределами отличается профессионализмом и адекватностью. Он уже созрел к своему ЗМ. Если Франция возьми Евро, то ЗМ будет за Мбаппе, тут без вариантов.
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Богдан Агафонов
Голы - суть футбола👌🏻
Нападающий - главный игрок на поле
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Даниил Гутин
если не сбавит после 30, то будет и все 900)
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