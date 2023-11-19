Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

Килиан Мбаппе высказался о том, что достиг отметки в 300 голов за карьеру.

Вчера нападающий « » и сборной Франции сделал хет-трик в игре с Гибралтаром (14:0). Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

Этой отметки Мбаппе достиг до 25-летия – быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной», – сказал Мбаппе в эфире TF1 после матча.

В сентябре Роналду стал первым игроком, забившим 850 голов за карьеру. Сейчас у него 858 мячей в 1188 матчах. У Месси 821 гол за 1044 игры.

Полную статистику можно найти здесь.

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