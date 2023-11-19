Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»
Килиан Мбаппе высказался о том, что достиг отметки в 300 голов за карьеру.
Вчера нападающий «ПСЖ» и сборной Франции сделал хет-трик в игре с Гибралтаром (14:0). Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».
Этой отметки Мбаппе достиг до 25-летия – быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной», – сказал Мбаппе в эфире TF1 после матча.
В сентябре Роналду стал первым игроком, забившим 850 голов за карьеру. Сейчас у него 858 мячей в 1188 матчах. У Месси 821 гол за 1044 игры.
Полную статистику Мбаппе можно найти здесь.
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Лучше демонстрировать крутую игру и выигрывать крутые трофеи, чем набивать статистику. Так тебя запомнят. За статистику забудут через 10 лет, как Левандовского.
А Мбаппе ещё и на втором ЧМ играл в финале и оформил там хет-трик. Ну, вот такой факт есть. Чего вы сами-то ещё хотите?
Нападающий - главный игрок на поле