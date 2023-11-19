Килиан Мбаппе: «Капитанство меняет. Раньше я был более индивидуалистичен, заботился о статистике, теперь думаю об остальных. Не меняются только идиоты»

Килиан Мбаппе рассказал, как его изменила роль капитана сборной Франции.

24-летний нападающий получил капитанскую повязку в марте. До этого капитаном был вратарь Уго Льорис, завершивший международную карьеру после ЧМ-2022.

«Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, заботился о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель – постараться сделать так, чтобы команда была единой, и мы смогли достигать таких же результатов, как в этом матче», – сказал после трех голов и двух результативных передач в игре квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

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