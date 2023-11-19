Килиан Мбаппе: «Капитанство меняет. Раньше я был более индивидуалистичен, заботился о статистике, теперь думаю об остальных. Не меняются только идиоты»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, как его изменила роль капитана сборной Франции.

24-летний нападающий получил капитанскую повязку в марте. До этого капитаном был вратарь Уго Льорис, завершивший международную карьеру после ЧМ-2022.

«Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистично, заботился о статистике.

Теперь, став капитаном, я должен прежде всего думать об остальных. Цель – постараться сделать так, чтобы команда была единой, и мы смогли достигать таких же результатов, как в этом матче», – сказал Мбаппе после трех голов и двух результативных передач в игре квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

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14 комментариев

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vfhmsqqp7v
Перевожу на понятный.
Мбаппе: «Флорентино, прости меня!»
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b_arfa
У Мбаппе всегда какие то максимально адекватные интервью, вроде смышленый, но при этом до сих в ПСЖ, с другой стороны 24 года всего, успел стать лучшим бомбардиром и абсолютной легендой клуба к 26-27 мб уйдет, а это даже не пик для топ футболиста, мб все правильно делает
+19
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Kahn01
Ответ Отец Абду
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Вы в курсе, что Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ?
+18
-8
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Бенисио Дель Пьеро
В сборной у Мбаппе абсолютно совершенная карьера. Совсем юным выиграл ЧМ, затем более зрелым стал героем драматичного финала и в 24 уже в статусе лидера получил капитанскую повязку. На клубном уровне кажется, что свернул не туда, когда продлил контракт с ПСЖ. Ну не должен такой игрок быть на виду лишь в матчах ЛЧ. Достижения Лиги 1 даже не освещается так громко, как в той же АПЛ, где о Холанде говорят каждую неделю. В том же Реале Мбаппе освещали бы со всех сторон как Джуда.
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Фан Рубина
"Раньше я был более индивидуалистичен, заботился о статистике, теперь о моей статистике заботятся и остальные".
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Отец Абду
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Нургалиев Разрешил
Ага, еще и от денег поди откажется летом 2024 чтобы в Реал перейти)) Ну ну
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AF007
Ответ Kahn01
Вы в курсе, что Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ?
Что не позволяет ему числиться и в топ-100 лучших плеймейкеров в истории
+6
-6
0
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AF007
Ответ Cyle Rayner
он лучший бомбардир и лучший ассистент в истории ЛЧ - лучшего клубного турнира мира. Думаю, этого достаточно.)))
Для седьмого-десятого места в иерархии - возможно
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