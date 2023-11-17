«Эвертон» обжалует снятие 10 очков за нарушение финансовых правил: «Шокированы и разочарованы»

Теги Эвертон премьер-лига Англия деньги Футбол

«Эвертон» выступил с заявлением после снятия 10 очков за нарушение финансовых правил.

«Футбольный клуб «Эвертон» шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги.

Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о своем намерении обжаловать это решение. Теперь начнется процесс апелляции. Дело клуба будет рассмотрено Апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами Премьер-лиги в надлежащее время.

«Эвертон» действовал открыто и прозрачно, предоставлял Премьер-лиге информацию и всегда уважал целостность процесса. Клуб не согласен с выводом о том, что не действовал максимально добросовестно, и не принимает это утверждение, сделанное Премьер-лигой в ходе разбирательства. Суровость и строгость наказания, наложенного Комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs) Премьер-лиги.

«Эвертон» не может больше комментировать этот вопрос до завершения процесса апелляции», – сказано в заявлении клуба.

Ранее АПЛ сообщила, что с «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытка в размере 124,5 миллионов фунтов. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Лудогорец: не прокатит, брат
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
А что бы 10 очков не пропадали, их зачислили МанСити
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Dimitrvs Pxtrovs
Ну и какие у них будут аргументы?»почему другим можно ,а нам нельзя»?
Вполне можно добиться доп.расследования и отсрочки наказания на время его проведения. Тем более что много непонятных моментов в этом деле. Подняли с чулана историю сезона 21/22, АПЛ по-началу от него отмахнулись, но Бернли и Лидс катнули коллективное письмо и в росчерк пера внезапно минуснули 10 очков. Странный тайминг и механизм. Ну и да. Нужно качать тему что почему им можно, а нам нет? Ставить неприятные вопросы. Поднимать резонанс. Лиге придется реагировать, или всем так, или отменять это решение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimitrvs Pxtrovs
Ну и какие у них будут аргументы?»почему другим можно ,а нам нельзя»?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Никулин
Загреб напрягся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Miheev
Только Карло вытянет эту команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantihor_e
многие с большим интересом будут следить за этими решениями, хотя вряд ли что-то неожиданное произойдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ответ Dimitrvs Pxtrovs
Ну и какие у них будут аргументы?»почему другим можно ,а нам нельзя»?
Этот «аргумент» в последние пару лет в фаворе у преступников
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Arthurino
Этот «аргумент» в последние пару лет в фаворе у преступников
А толстомордые на это говорят :
За себя ответите , гражданин !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Arthurino
Этот «аргумент» в последние пару лет в фаворе у преступников
Там в суды никто не подавал,за ненадобностью😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Dimitrvs Pxtrovs
Понимаю почему у всех бомбит от Сити ,но вопросов по предыдущему сезону быть не может Большущие призовые,не сильно много трансферных трат
А вот Челси накажут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий