«Эвертон» обжалует снятие 10 очков за нарушение финансовых правил: «Шокированы и разочарованы»

«Эвертон» выступил с заявлением после снятия 10 очков за нарушение финансовых правил.

«Футбольный клуб « » шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги.

Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о своем намерении обжаловать это решение. Теперь начнется процесс апелляции. Дело клуба будет рассмотрено Апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами Премьер-лиги в надлежащее время.

«Эвертон» действовал открыто и прозрачно, предоставлял Премьер-лиге информацию и всегда уважал целостность процесса. Клуб не согласен с выводом о том, что не действовал максимально добросовестно, и не принимает это утверждение, сделанное Премьер-лигой в ходе разбирательства. Суровость и строгость наказания, наложенного Комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающихся правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs) Премьер-лиги.

«Эвертон» не может больше комментировать этот вопрос до завершения процесса апелляции», – сказано в заявлении клуба.

Ранее АПЛ сообщила, что с «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытка в размере 124,5 миллионов фунтов. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

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