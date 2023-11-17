Экс-консультант «Ман Сити»: «Санкции против «Эвертона» доказывают, что «горожан» и «Челси» могут понизить в классе»

«Манчестер Сити» и «Челси» может грозить вылет из АПЛ, считает юрист.

Стефан Борсон, консультировавший «горожан», прокомментировал лишение «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей АПЛ.

«Не видел арбитражного решения, но лишение 10 очков кажется суровым наказанием за простое нарушение ФФП.

Однако это еще раз подтверждает, что санкции против « » (если нарушения будут доказаны) и против «Челси» (если будут предъявлены обвинения и доказана вина в скрытии платежей) потенциально могут привести к понижению в классе.

Одно можно сказать точно: учитывая масштаб этих санкций [в отношении «Эвертона»], расчет «Челси» на то, что он сможет нарушить правила и просто отнестись к штрафу как к издержкам ведения бизнеса, должен быть срочно пересмотрен», – отметил юрист.

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