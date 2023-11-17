Экс-консультант «Ман Сити»: «Санкции против «Эвертона» доказывают, что «горожан» и «Челси» могут понизить в классе»
«Манчестер Сити» и «Челси» может грозить вылет из АПЛ, считает юрист.
Стефан Борсон, консультировавший «горожан», прокомментировал лишение «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей АПЛ.
«Не видел арбитражного решения, но лишение 10 очков кажется суровым наказанием за простое нарушение ФФП.
Однако это еще раз подтверждает, что санкции против «Манчестер Сити» (если нарушения будут доказаны) и против «Челси» (если будут предъявлены обвинения и доказана вина в скрытии платежей) потенциально могут привести к понижению в классе.
Одно можно сказать точно: учитывая масштаб этих санкций [в отношении «Эвертона»], расчет «Челси» на то, что он сможет нарушить правила и просто отнестись к штрафу как к издержкам ведения бизнеса, должен быть срочно пересмотрен», – отметил юрист.
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А вот Сити - аж бегом. Там 114 нарушений, и допустим доказанных даже 2 из них- будет с головой. Хотя мне кажется, что их там будет десятки. Там только с липовыми фирмами однодневками около 60 кейсов.
А после наказания Эвертона давление на лигу по делу Сити вырастет в геометрической прогрессии. Затягивать вопрос станет не с руки
Максимум, что грозит Челси - потеря очков, а может просто штраф.
Лишь бы Петера Чеха эти проходимцы с непонятными деньгами не успели подставить под кичу.
115 нарушений у одних, явка с повинной у других... расследуй - не хочу (походу, действительно, не хотят).
а как насчет 1.3 миллиарда беспроцентных кредитов, выданных Абрамовичем, за все эти годы? и он же простил их Челси, и не стал требовать назад. а значит, это уже доход. необоснованный, причем.
не шатало, не болтало, финансовые дыры не затыкало?
фанаты нашего сите любят красиво съезжать с того, что сейчас у МС все в шоколаде, предпочитая не вспоминать, что претензии касаются более раннего периода