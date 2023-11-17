Экс-консультант «Ман Сити»: «Санкции против «Эвертона» доказывают, что «горожан» и «Челси» могут понизить в классе»

Теги Челси Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

«Манчестер Сити» и «Челси» может грозить вылет из АПЛ, считает юрист.

Стефан Борсон, консультировавший «горожан», прокомментировал лишение «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей АПЛ.

«Не видел арбитражного решения, но лишение 10 очков кажется суровым наказанием за простое нарушение ФФП.

Однако это еще раз подтверждает, что санкции против «Манчестер Сити» (если нарушения будут доказаны) и против «Челси» (если будут предъявлены обвинения и доказана вина в скрытии платежей) потенциально могут привести к понижению в классе.

Одно можно сказать точно: учитывая масштаб этих санкций [в отношении «Эвертона»], расчет «Челси» на то, что он сможет нарушить правила и просто отнестись к штрафу как к издержкам ведения бизнеса, должен быть срочно пересмотрен», – отметил юрист.

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17 комментариев

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Pigmalion
В итоге расформируют Лутон.
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М-У-С Л-И-М
Ответ Yoshiyuki Lewis
У Манчестер Сити должен отобрать все липовые трофеи АПЛ и кубок ЛЧ отдать тому кто выиграл для них финал-Марчиняку судье
А с чего это они липовые? Вроде выиграли все честно и в финале если бы не мазал Лукаку то не выиграли бы судья не причём. Интер сам больше постарался) Мансити тратит за последние годики поменьше чем другие клубы АПЛ тоже если что)
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And-Rover
Нормальный список команд в ФНЛ будет, можно на сезон вылет и выход запретить (зато посещаемость вырастит), англичане - присоединяйтесь только к Лучшей Лиге Мира: Тюмень, Акрон , Динамо Мх, Химки, Алания, Арсенал, Енисей, Родина, КАМАЗ, Торпедо М, СКА-Хабаровск, Шинник, Нефтехимик, Сокол, Черноморец, Ленинградец, Кубань, Волгарь, Челси, Манчестер Сити.
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Yoshiyuki Lewis
У Манчестер Сити должен отобрать все липовые трофеи АПЛ и кубок ЛЧ отдать тому кто выиграл для них финал-Марчиняку судье
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ta-tosha
Челси в классе не понизят - варианты наказания уже обозначены АПЛ. Тем более, что новые собственники сами нашли махинации Абрамки и сообщили об этом лиге в проактивном порядке.
А вот Сити - аж бегом. Там 114 нарушений, и допустим доказанных даже 2 из них- будет с головой. Хотя мне кажется, что их там будет десятки. Там только с липовыми фирмами однодневками около 60 кейсов.
А после наказания Эвертона давление на лигу по делу Сити вырастет в геометрической прогрессии. Затягивать вопрос станет не с руки
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Proper Chels
Против Челси никто никаких расследований не вел, Челси сам пришел и предъявил эти нарушения 10 летней давности, и только тогда начались расследования.
Максимум, что грозит Челси - потеря очков, а может просто штраф.
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ta-tosha
Ответ Proper Chels
Против Челси никто никаких расследований не вел, Челси сам пришел и предъявил эти нарушения 10 летней давности, и только тогда начались расследования. Максимум, что грозит Челси - потеря очков, а может просто штраф.
Говорят мадам «лучший менеджер в футболе» сбежала с Англии. Видать тюрьмой там пахнет по серьезному.
Лишь бы Петера Чеха эти проходимцы с непонятными деньгами не успели подставить под кичу.
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Vladimir Frolov
Надо, конечно, Лудогорец проверить еще раз!
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Любезный Коссутий
у АПЛ 2 мешка на руках, где копать - не перекопать, а они штрафуют несчастный Эвертон, который и так еле дышит.

115 нарушений у одних, явка с повинной у других... расследуй - не хочу (походу, действительно, не хотят).

а как насчет 1.3 миллиарда беспроцентных кредитов, выданных Абрамовичем, за все эти годы? и он же простил их Челси, и не стал требовать назад. а значит, это уже доход. необоснованный, причем.
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Кузя Гитарист
Ответ Pigmalion
В итоге расформируют Лутон.
Лучше Спартак
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
У Сити нет никаких проблем с финансовой устойчивостью. Крепко стоят на ногах и пинают старых олдов. Все эти правила только для того чтобы защитить олдов, а не как декларировалось "защитить клубы от банкротства". Хаха, у Сити проблемы с деньгами? Проблемы у их конкурентов, вот и весь сказ. Ничего больше этот ффп не делает
лол, как насчет ФФП периода 09-18? как там с устойчивостью?
не шатало, не болтало, финансовые дыры не затыкало?
фанаты нашего сите любят красиво съезжать с того, что сейчас у МС все в шоколаде, предпочитая не вспоминать, что претензии касаются более раннего периода
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