«У нас их мало». Игрок сборной Кубы не обменялся майками с Миранчуком после матча с Россией

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) игровая форма Антон Миранчук Фабиан Глор Футбол

Игрок сборной Кубы не подарил футболку Антону Миранчуку, сославшись на нехватку.

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором защитник сборной Кубы Фабиан Глор общается с Антоном Миранчуком после товарищеского матча, который прошел вчера и завершился победой россиян со счетом 8:0.

Миранчук подошел к Глору и отдал ему свою игровую майку. Фабиан ответил: «Извини, друг, я не могу ее отдать, потому что мы из Кубы, у нас их мало». Игрок «Локомотива» ответил: «Окей». Затем футболисты пожали руки.

«Обменялись футболками после матча. Правда, в одностороннем порядке 😅», – прокомментировала эпизод пресс-служба сборной России.

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21 комментарий

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Leon Petov
А нам говорили при социализме всё для народа есть, дефицит это выдумка
+17
-3
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Leon Petov
Ответ Бартоломью
Социализм в Норвегии не даст соврать..
В Норвегии рыночная экономика. И высокий уровень жизни не был бы без неё возможен
+13
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kilo_gilo
могли бы в спортмастере еще и дефолтных демиксовских футболок набрать! сразу видно, неподготовленные ребята приехали
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Забавно конечно, но и как то грустно и обидно за тех парней
+8
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bogdan21101987@icloud.com
На самом деле печально все это. Бедная страна и бедные люди
+6
0
+6
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Марксово Поле
Ответ Gleb
А почему на Кубе нет футболок?
экономическая блокада. Если США узнает что кто то барыжит с Кубой, чем нельзя барыжить то ухххххх как накажут.
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-1
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Sobachkin
А пропаганда по ТВ сказали неплохо там на Кубе живут и гребанные Америкой им не помеха, а в итоге сборная имеет минимум экипа
+2
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Gleb
А почему на Кубе нет футболок?
+1
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Gleb
А почему нельзя просто открыть "Спортмастер" на Кубе?
Посмотри документалки про Кубу.. Там у них вообще ничего нельзя
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Barvex
Ответ bogdan21101987@icloud.com
На самом деле печально все это. Бедная страна и бедные люди
На Кубе тоже несладко...
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Всеволод Бобров
Ответ mars
с точностью до наоборот. капитализм обеспечивает благосостояние и высокие соц. выплаты
как раз выплаты, пособия и льготы это социализм, а Скандинавия на этом стоит, да и в остальной Европе этого полно. Капитализм как раз против этого.
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mars
Ответ Всеволод Бобров
социализм с элементами капитализма
с точностью до наоборот. капитализм обеспечивает благосостояние и высокие соц. выплаты
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Artuom Batishev
Ответ Leon Petov
А нам говорили при социализме всё для народа есть, дефицит это выдумка
Какое отношение общественно - экономическая формация (социализм, капитализм и т.п.) к бедности/богатству?

Капиталистических стран, в которых 90% бедных, полно. И что теперь?

Ты не сделаешь население богатым (даже если захочешь), если нет ни богатых природных ресурсов, ни уймы хороших земель. Можно на туризм зарабатывать, но опять таки вначале треьуется вложить средства... Ну и т.д.
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Всеволод Бобров
Ответ Leon Petov
В Норвегии рыночная экономика. И высокий уровень жизни не был бы без неё возможен
социализм с элементами капитализма
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Santa-Barbara
Россия при Путине тоже к этому идет
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goshforever
Рациональный подход у Глора
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Gleb
А почему нельзя просто открыть "Спортмастер" на Кубе?
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Рашпель793
Не, ну жаль как-то этих ребят. Стёб над ними неуместен.
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