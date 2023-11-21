«У нас их мало». Игрок сборной Кубы не обменялся майками с Миранчуком после матча с Россией

Игрок сборной Кубы не подарил футболку Антону Миранчуку, сославшись на нехватку.

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором защитник сборной Кубы Фабиан Глор общается с после товарищеского матча, который прошел вчера и завершился победой россиян со счетом 8:0.

Миранчук подошел к Глору и отдал ему свою игровую майку. Фабиан ответил: «Извини, друг, я не могу ее отдать, потому что мы из Кубы, у нас их мало». Игрок « » ответил: «Окей». Затем футболисты пожали руки.

«Обменялись футболками после матча. Правда, в одностороннем порядке 😅», – прокомментировала эпизод пресс-служба сборной России.

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