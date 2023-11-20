Головин о 8:0 с Кубой: «Они казались сильнее, мягко говоря – будет больше сопротивления, думал. В непривычную погоду им тяжело играть, молодцы, старались»
Александр Головин поделился впечатлениями после победы над сборной Кубы.
Сборная России одержала победу в товарищеском матче со счетом 8:0.
«Всегда рад играть при своих трибунах! От сегодняшнего матча только положительные эмоции.
Ожидали от Кубы большего? Мы готовились к ним, смотрели видео. Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы. Понятно, что в такую непривычную погоду им тяжело играть», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
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