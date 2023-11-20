Александр Головин поделился впечатлениями после победы над сборной Кубы.

одержала победу в товарищеском матче со счетом 8:0.

«Всегда рад играть при своих трибунах! От сегодняшнего матча только положительные эмоции.

Ожидали от Кубы большего? Мы готовились к ним, смотрели видео. Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы. Понятно, что в такую непривычную погоду им тяжело играть», – сказал полузащитник « » и сборной России.

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