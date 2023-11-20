Головин о 8:0 с Кубой: «Они казались сильнее, мягко говоря – будет больше сопротивления, думал. В непривычную погоду им тяжело играть, молодцы, старались»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин поделился впечатлениями после победы над сборной Кубы.

Сборная России одержала победу в товарищеском матче со счетом 8:0.

«Всегда рад играть при своих трибунах! От сегодняшнего матча только положительные эмоции.

Ожидали от Кубы большего? Мы готовились к ним, смотрели видео. Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы. Понятно, что в такую непривычную погоду им тяжело играть», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

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6 комментариев

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чипинкос из ступино
у головина в доте противники сильнее, чем сегодня на поле
+10
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Kahn01
Ответ чипинкос из ступино
у головина в доте противники сильнее, чем сегодня на поле
Причём сильнее в футболе
+5
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Forte Live
Кения Сейшелы за 6 минут 2-0 гоняют. Чтоб многие тут придумали нового соперника. 😅 Куба - Аля Гибралтар. Ну и что? Видны были наши эмоции, наша заряженность. Всё остальное - вторично!
+2
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Strike36
Ответ чипинкос из ступино
у головина в доте противники сильнее, чем сегодня на поле
GG EZ
+2
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Спартак Уокер
Ну Головин сам стоит как 10 таких составов Кубы
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Michael Boldyrev
Эх, лень искать вчерашнюю ветку про "бриллиантовый гол" Криша в ворота Лихтенштейна)
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