У России 32 удара по воротам Кубы за матч, 17 – в створ. У кубинцев 3 удара и ни одного в створ
Сборная России нанесла 32 удара по воротам в матче с Кубой.
Команда под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеском матче со счетом 8:0. Сборная России пробила по воротам кубинцев 32 раза, 17 из этих ударов пришлись в створ.
Сборная Кубы за весь матч нанесла лишь 3 удара по воротам российской команды, ни разу не попав в створ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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