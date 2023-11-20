У России 32 удара по воротам Кубы за матч, 17 – в створ. У кубинцев 3 удара и ни одного в створ

Сборная России нанесла 32 удара по воротам в матче с Кубой.

Команда под руководством Валерия Карпина одержала победу в товарищеском матче со счетом 8:0. пробила по воротам кубинцев 32 раза, 17 из этих ударов пришлись в створ.

Сборная Кубы за весь матч нанесла лишь 3 удара по воротам российской команды, ни разу не попав в створ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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